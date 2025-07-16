Почему в магазинах просят оплатить по QR-коду и выгодно ли это покупателю
Заплатить за покупки можно разными способами: наличными, по карте, через телефон с функцией безналичной оплаты, по биометрии. Но всё чаще магазины просят клиентов расплатиться QR-кодом. Рассказываем, что это за способ оплаты, почему на нём иногда настаивают кассиры и выгоден ли он покупателю.
Как работает оплата QR-кодом
QR-код — графическое изображение, в котором зашифрованы реквизиты банковского счёта. Платежи по QR-коду проходят через Систему быстрых платежей (СБП) или банковские сервисы. При совершении платежа через СБП деньги мгновенно переводятся с одного счёта на другой посредством платёжной инфраструктуры Банка России. При оплате по коду от банка платёж совершается через платёжную систему: точно так же, как по карте.
QR-коды бывают двух разновидностей:
- Статические. В них зашифрованы реквизиты торговой точки. Их печатают на бумаге или наклейках, которые размещают в кассовой зоне. Покупатель сканирует такой код, вводит сумму покупки и производит оплату.
- Динамические. Их для каждой продажи генерируют продавцы с помощью платёжных сервисов банков. Помимо реквизитов, они содержат данные о сумме конкретной операции. Оплата по такому QR-коду является более безопасной, поскольку он регулярно обновляется и быстро становится недействительным, что исключает возможность подмены. Чтобы расплатиться за покупку по такому коду, достаточно его отсканировать и подтвердить транзакцию.
Для оплаты по коду не требуется ничего, кроме смартфона на iOS или Android с установленным банковским приложением.
Почему продавцы просят платить по QR-коду
Торговые организации заинтересованы принимать платежи через СБП. В этом случае они платят небольшую комиссию за эквайринг. Эквайринг — банковская услуга, при помощи которой магазины получают безналичную оплату за продажи.
Если клиент оплачивает покупку через платёжную систему — с помощью терминала, мобильного приложения или QR-кода от банка, продавец платит комиссию от 1 до 2,5% от операции. Если же оплата проходит через СБП, комиссия составляет от 0,2%.
Вроде бы разница небольшая. Но чем больше оборот, тем больше экономят продавцы:
- При обороте 1 миллион рублей комиссия в размере 1% составит 10 тысяч рублей, а в размере 0,2% — 2 тысячи рублей.
- Если оборот торговой точки достаёт 20 миллионов рублей, комиссия 1% — это уже 200 тысяч рублей, а 0,2% — 40 тысяч рублей.
Таким образом, при применении QR-кодов, проводящих платежи через СБП, торговые предприятия могут экономить сотни тысяч рублей каждый месяц.
Выгодна ли оплата QR-кодом для покупателей
Про преимущества и недостатки оплаты QR-кодом «Рамблеру» рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Эксперт приводит следующие недостатки этого способа для покупателей:
- Отсутствие кешбэка. При использовании кодов не все кредитные организации начисляют кешбэк, иногда его дают только за платежи по карте.
- Комиссии при использовании кредитки. Банк может приравнивать такие операции к обычным переводам и взимать комиссии по кредитке.
Тем не менее в некоторых случаях оплата по QR-коду может приносить покупателям выгоду.
Несмотря на то что продавцы не могут продавать товары по разным ценам в зависимости от способа оплаты, допустимо проведение маркетинговых акций и политик лояльности. Они позволяют предоставлять покупателям различные скидки и бонусы при оплате по СБП.Игорь Поздняковдиректор департамента защиты прав потребителей Роскачества
Оплата по QR-коду — один из способов бесконтактной оплаты смартфоном наряду с технологией NFC. Его безусловным плюсом является отсутствие необходимости постоянно носить с собой наличные или карту, добавляет Поздняков.
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Может ли продавец требовать оплату QR-кодом
Система оплаты через QR-код является альтернативным методом платежей, но, как понятно, не единственным, отмечает заместитель президента Гильдии российских адвокатов, к. ю. н. Рубен Маркарьян.
В соответствии со ст. 16.1 закона N 2300-1 продавец обязан предоставить клиенту возможность оплачивать покупки с помощью национальных платёжных инструментов и наличными. Иными словами, покупатель сам может выбрать способ оплаты из предложенных.Рубен МаркарьянЗаместитель президента Гильдии российских адвокатов
Если кассир требует оплаты по коду, добавляет Поздняков, вы можете отказаться и настаивать на использовании более удобного для вас способа оплаты. Если вам продолжают навязывать данный способ платежа, следует обратиться к руководству организации. Сначала — с устной просьбой, а в случае отсутствия реакции — с письменной претензией. Если это не поможет, можно пожаловаться в Роспотребнадзор.
Коротко
Оплата по QR-коду чаще всего проходит через СБП. Этот способ приёма платежей выгоден магазинам, поскольку при его использовании снижается комиссия за эквайринг.
При оплате через терминал, банковское приложение или QR-код от банка продавцы платят более высокую комиссию за эквайринг.
Покупателям оплата по коду может быть выгодна, если она позволяет получить скидки и бонусы от продавца. Однако часто при расчётах по СБП покупатели не получают кешбэк и могут столкнуться с комиссиями при оплате с кредитной карты.
Продавцы не имеют права требовать, чтобы покупатель оплачивал покупку по коду. Если такое происходит, вы можете пожаловаться в Роспотребнадзор.