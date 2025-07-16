Почему в магазинах просят оплатить по QR-коду и выгодно ли это покупателю

Заплатить за покупки можно разными способами: наличными, по карте, через телефон с функцией безналичной оплаты, по биометрии. Но всё чаще магазины просят клиентов расплатиться QR-кодом. Рассказываем, что это за способ оплаты, почему на нём иногда настаивают кассиры и выгоден ли он покупателю.

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Как работает оплата QR-кодом

QR-код — графическое изображение, в котором зашифрованы реквизиты банковского счёта. Платежи по QR-коду проходят через Систему быстрых платежей (СБП) или банковские сервисы. При совершении платежа через СБП деньги мгновенно переводятся с одного счёта на другой посредством платёжной инфраструктуры Банка России. При оплате по коду от банка платёж совершается через платёжную систему: точно так же, как по карте.

QR-коды бывают двух разновидностей:

Статические . В них зашифрованы реквизиты торговой точки. Их печатают на бумаге или наклейках, которые размещают в кассовой зоне. Покупатель сканирует такой код, вводит сумму покупки и производит оплату.

. В них зашифрованы реквизиты торговой точки. Их печатают на бумаге или наклейках, которые размещают в кассовой зоне. Покупатель сканирует такой код, вводит сумму покупки и производит оплату. Динамические. Их для каждой продажи генерируют продавцы с помощью платёжных сервисов банков. Помимо реквизитов, они содержат данные о сумме конкретной операции. Оплата по такому QR-коду является более безопасной, поскольку он регулярно обновляется и быстро становится недействительным, что исключает возможность подмены. Чтобы расплатиться за покупку по такому коду, достаточно его отсканировать и подтвердить транзакцию.

Для оплаты по коду не требуется ничего, кроме смартфона на iOS или Android с установленным банковским приложением.

Почему продавцы просят платить по QR-коду

Торговые организации заинтересованы принимать платежи через СБП. В этом случае они платят небольшую комиссию за эквайринг. Эквайринг — банковская услуга, при помощи которой магазины получают безналичную оплату за продажи.

Если клиент оплачивает покупку через платёжную систему — с помощью терминала, мобильного приложения или QR-кода от банка, продавец платит комиссию от 1 до 2,5% от операции. Если же оплата проходит через СБП, комиссия составляет от 0,2%.

Вроде бы разница небольшая. Но чем больше оборот, тем больше экономят продавцы:

При обороте 1 миллион рублей комиссия в размере 1% составит 10 тысяч рублей , а в размере 0,2% — 2 тысячи рублей .

, а в размере 0,2% — . Если оборот торговой точки достаёт 20 миллионов рублей, комиссия 1% — это уже 200 тысяч рублей, а 0,2% — 40 тысяч рублей.

Таким образом, при применении QR-кодов, проводящих платежи через СБП, торговые предприятия могут экономить сотни тысяч рублей каждый месяц.

Выгодна ли оплата QR-кодом для покупателей

Про преимущества и недостатки оплаты QR-кодом «Рамблеру» рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Эксперт приводит следующие недостатки этого способа для покупателей:

Отсутствие кешбэк а. При использовании кодов не все кредитные организации начисляют кешбэк, иногда его дают только за платежи по карте.

а. При использовании кодов не все кредитные организации начисляют кешбэк, иногда его дают только за платежи по карте. Комиссии при использовании кредитки. Банк может приравнивать такие операции к обычным переводам и взимать комиссии по кредитке.

Тем не менее в некоторых случаях оплата по QR-коду может приносить покупателям выгоду.

Несмотря на то что продавцы не могут продавать товары по разным ценам в зависимости от способа оплаты, допустимо проведение маркетинговых акций и политик лояльности. Они позволяют предоставлять покупателям различные скидки и бонусы при оплате по СБП. Игорь Поздняков директор департамента защиты прав потребителей Роскачества

Оплата по QR-коду — один из способов бесконтактной оплаты смартфоном наряду с технологией NFC. Его безусловным плюсом является отсутствие необходимости постоянно носить с собой наличные или карту, добавляет Поздняков.

Может ли продавец требовать оплату QR-кодом

Система оплаты через QR-код является альтернативным методом платежей, но, как понятно, не единственным, отмечает заместитель президента Гильдии российских адвокатов, к. ю. н. Рубен Маркарьян.

В соответствии со ст. 16.1 закона N 2300-1 продавец обязан предоставить клиенту возможность оплачивать покупки с помощью национальных платёжных инструментов и наличными. Иными словами, покупатель сам может выбрать способ оплаты из предложенных. Рубен Маркарьян Заместитель президента Гильдии российских адвокатов

Если кассир требует оплаты по коду, добавляет Поздняков, вы можете отказаться и настаивать на использовании более удобного для вас способа оплаты. Если вам продолжают навязывать данный способ платежа, следует обратиться к руководству организации. Сначала — с устной просьбой, а в случае отсутствия реакции — с письменной претензией. Если это не поможет, можно пожаловаться в Роспотребнадзор.

Коротко

Оплата по QR-коду чаще всего проходит через СБП. Этот способ приёма платежей выгоден магазинам, поскольку при его использовании снижается комиссия за эквайринг.

При оплате через терминал, банковское приложение или QR-код от банка продавцы платят более высокую комиссию за эквайринг.

Покупателям оплата по коду может быть выгодна, если она позволяет получить скидки и бонусы от продавца. Однако часто при расчётах по СБП покупатели не получают кешбэк и могут столкнуться с комиссиями при оплате с кредитной карты.

Продавцы не имеют права требовать, чтобы покупатель оплачивал покупку по коду. Если такое происходит, вы можете пожаловаться в Роспотребнадзор.

Опасно ли использовать кассы самообслуживания в магазинах