Что делать, чтобы банк не заблокировал карту за мелкие переводы

В России с 1 июня начал действовать закон, позволяющий Росфинмониторингу временно блокировать денежные переводы по карте без постановления суда. Принятие этого и других законов для противодействия «отмыву» и легализации денежных средств усиливает контроль за денежными переводами граждан. Расскажем, каким образом защитить карту от блокировки и минимизировать риск привлечения внимания контролирующих ведомств.

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За что могут заблокировать карту

Основной причиной блокировки денежных переводов является исполнение банком закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Банки мониторят транзакции клиентов по нескольким признакам, таким как частота операций, сумма перечислений и специфика платежей. К примеру, многочисленные небольшие переводы от различных отправителей могут привлечь внимание службы безопасности банка, если подобные движения средств выходят за рамки привычного финансового поведения владельца счёта. Из-за подозрительных операций банк может заблокировать карту.

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Как защитить свою карту

Для того чтобы банк не заблокировал карту из-за большого количества мелких переводов, стоит соблюдать следующие рекомендации:

Не используйте основную карту для сбора средств на подарок, лечение или других целей. Для этого можно оформить виртуальную карту в том же банке. Пользуйтесь специальными сервисами для сбора денег, если они есть в вашем банке. В этом случае банк будет сразу понимать цель входящих переводов, и шанс блокировки снизится. Например, в Сбербанке такой сервис называется «Сбор денег». Просите тех, кто присылает вам деньги, указывать назначение платежа или комментарий к переводу. Если это просто общий сбор, то комментарий может выглядеть так: «Деньги на подарок Петрову А.С.». Если вы принимаете оплату по договору, то в комментарии нужно указать номер договора и дату. При этом важно избегать слов и фраз, которые могут быть потенциально расценены как признак незаконной деятельности. Среди них: «закладка», «таблетки», «взятка», «обнал», «откат», «оружие», «взрывчатка», «теракт» и др. Сохраняйте любую информацию для объяснения законности средств. При блокировке счёта банк попросит объяснить происхождение средств. Подтверждением могут стать договоры, чеки, личные переписки и другие свидетельства. Например, если вы часто продаёте личные вещи на «Авито», обоснованием законности переводов будут активный аккаунт на площадке и скриншоты переписок с покупателями. Оформляйте все сделки по закону. Если вы работаете на себя и часто получаете оплату за свои услуги на карту, вам нужно оформить статус индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятость. Самозанятость подойдёт тем, кто не имеет наёмных сотрудников и зарабатывает до 2,4 миллиона рублей в год. В этом случае каждую оплату вам нужно фиксировать с выдачей чека в приложении «Мой налог» или в других сервисах для самозанятых. Чеки и будут подтверждением законности операций.

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Что делать, если банк заблокировал карту

При блокировке карты банк свяжется с вами и запросит объяснения. Если банк не свяжется, то вам самостоятельно придётся обратиться к его представителю по телефону или прийти в офис.

Когда вы обратитесь в банк, первым делом вам нужно будет узнать причину блокировки. Далее алгоритм может быть следующий:

Выясните, что нужно для разблокировки. В зависимости от причины блокировки вам могут потребоваться дополнительные документы, информация или действия. Предоставьте необходимые данные. Если банк запрашивает документы или информацию, предоставьте их как можно быстрее. Следите за статусом блокировки. После предоставления информации продолжайте следить за статусом блокировки и уточняйте сроки разблокировки. Если блокировка связана с судебным решением, обратитесь в соответствующие органы и выполните их требования.

Если переводы были законными и вы не уклонялись от уплаты налогов, банк разблокирует вашу карту и вернёт возможность ею пользоваться.

Коротко

Банки и надзорные органы имеют право временно блокировать карты при наличии подозрительных операций, среди них — частые небольшие переводы от третьих лиц.

Для того чтобы банк не заблокировал карту за мелкие переводы, нужно соблюдать ряд правил: пользуйтесь сервисами сбора средств, просите указывать назначение платежей, при получении дохода оформляйте все сделки по закону.

Если банк всё же заблокировал вашу карту, свяжитесь с его представителем и предоставьте пояснения и доказательства законности переводов.

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