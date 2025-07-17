Что делать, чтобы банк не заблокировал карту за мелкие переводы
В России с 1 июня начал действовать закон, позволяющий Росфинмониторингу временно блокировать денежные переводы по карте без постановления суда. Принятие этого и других законов для противодействия «отмыву» и легализации денежных средств усиливает контроль за денежными переводами граждан. Расскажем, каким образом защитить карту от блокировки и минимизировать риск привлечения внимания контролирующих ведомств.
За что могут заблокировать карту
Основной причиной блокировки денежных переводов является исполнение банком закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Банки мониторят транзакции клиентов по нескольким признакам, таким как частота операций, сумма перечислений и специфика платежей. К примеру, многочисленные небольшие переводы от различных отправителей могут привлечь внимание службы безопасности банка, если подобные движения средств выходят за рамки привычного финансового поведения владельца счёта. Из-за подозрительных операций банк может заблокировать карту.
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Как защитить свою карту
Для того чтобы банк не заблокировал карту из-за большого количества мелких переводов, стоит соблюдать следующие рекомендации:
- Не используйте основную карту для сбора средств на подарок, лечение или других целей. Для этого можно оформить виртуальную карту в том же банке.
- Пользуйтесь специальными сервисами для сбора денег, если они есть в вашем банке. В этом случае банк будет сразу понимать цель входящих переводов, и шанс блокировки снизится. Например, в Сбербанке такой сервис называется «Сбор денег».
- Просите тех, кто присылает вам деньги, указывать назначение платежа или комментарий к переводу. Если это просто общий сбор, то комментарий может выглядеть так: «Деньги на подарок Петрову А.С.». Если вы принимаете оплату по договору, то в комментарии нужно указать номер договора и дату. При этом важно избегать слов и фраз, которые могут быть потенциально расценены как признак незаконной деятельности. Среди них: «закладка», «таблетки», «взятка», «обнал», «откат», «оружие», «взрывчатка», «теракт» и др.
- Сохраняйте любую информацию для объяснения законности средств. При блокировке счёта банк попросит объяснить происхождение средств. Подтверждением могут стать договоры, чеки, личные переписки и другие свидетельства. Например, если вы часто продаёте личные вещи на «Авито», обоснованием законности переводов будут активный аккаунт на площадке и скриншоты переписок с покупателями.
- Оформляйте все сделки по закону. Если вы работаете на себя и часто получаете оплату за свои услуги на карту, вам нужно оформить статус индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятость. Самозанятость подойдёт тем, кто не имеет наёмных сотрудников и зарабатывает до 2,4 миллиона рублей в год. В этом случае каждую оплату вам нужно фиксировать с выдачей чека в приложении «Мой налог» или в других сервисах для самозанятых. Чеки и будут подтверждением законности операций.
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Что делать, если банк заблокировал карту
При блокировке карты банк свяжется с вами и запросит объяснения. Если банк не свяжется, то вам самостоятельно придётся обратиться к его представителю по телефону или прийти в офис.
Когда вы обратитесь в банк, первым делом вам нужно будет узнать причину блокировки. Далее алгоритм может быть следующий:
- Выясните, что нужно для разблокировки. В зависимости от причины блокировки вам могут потребоваться дополнительные документы, информация или действия.
- Предоставьте необходимые данные. Если банк запрашивает документы или информацию, предоставьте их как можно быстрее.
- Следите за статусом блокировки. После предоставления информации продолжайте следить за статусом блокировки и уточняйте сроки разблокировки. Если блокировка связана с судебным решением, обратитесь в соответствующие органы и выполните их требования.
Если переводы были законными и вы не уклонялись от уплаты налогов, банк разблокирует вашу карту и вернёт возможность ею пользоваться.
Коротко
Банки и надзорные органы имеют право временно блокировать карты при наличии подозрительных операций, среди них — частые небольшие переводы от третьих лиц.
Для того чтобы банк не заблокировал карту за мелкие переводы, нужно соблюдать ряд правил: пользуйтесь сервисами сбора средств, просите указывать назначение платежей, при получении дохода оформляйте все сделки по закону.
Если банк всё же заблокировал вашу карту, свяжитесь с его представителем и предоставьте пояснения и доказательства законности переводов.