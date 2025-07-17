Сервис безопасных расчётов: что это и как он защищает ваши деньги

Сделки с большим чеком, например покупка недвижимости или авто, связаны с высокими рисками. Чтобы избежать возможных проблем, стороны могут использовать сервисы безопасных расчётов. Они позволяют передать деньги только после выполнения условий сделки. Разбираемся, как работают такие сервисы, в чём их плюсы и минусы и как ими пользоваться.

© Рамблер

Что такое сервис безопасных расчётов

Сервис безопасных расчётов (СБР) — это инструмент, при использовании которого деньги покупателя временно «замораживаются» на специальном счёте и передаются продавцу только после исполнения всех условий договора. Этот счёт может быть аккредитивным или номинальным.

Аккредитив — это система расчётов, в которой посредником между покупателем и продавцом выступает банк. Деньги со счёта покупателя продавец получает только после выполнения условий сделки и предоставления в банк подтверждающих документов. После их проверки банк производит платёж. Такой механизм обеспечивает безопасность расчётов для обеих сторон сделки и часто используется при продаже недвижимости.

Номинальный счёт представляет собой вид банковского счёта, владельцем которого выступает сама организация, но при этом её клиенты имеют право распоряжаться размещёнными там деньгами при выполнении определённых условий. Это позволяет использовать такие счета для безопасной оплаты.

В случае с продажей недвижимости таким условием является регистрация перехода права собственности в Росреестре. После подтверждения факта (например, запись в ЕГРН) регистрации банк переводит деньги продавцу. В ситуации нарушения договорённостей деньги возвращаются покупателю.

От аккредитива как самостоятельной формы взаиморасчётов СБР отличает роль, которую играет банк. При открытии аккредитива он гарантирует платёж, но не вмешивается в проверку условий сделки. В случае СБР банк выступает третьей стороной: проверяет исполнение обязательств и лишь затем разрешает платёж.

Несмотря на то что сервисы безопасных расчётов стали появляться всего несколько лет назад, их уже широко применяют при сделках с недвижимостью — как на первичном, так и на вторичном рынке. Сервисы безопасных расчётов предлагают крупные банки, агрегаторы и застройщики: Сбер, ВТБ, «Самолёт Плюс», «Циан», «Контур.Недвижимость».

Как это работает

Условия конкретной сделки могут отличаться в зависимости от платформы, но стандартная схема выглядит так:

Покупатель и продавец выбирают СБР. Покупатель перечисляет средства в сервис — они размещаются на специальном счёте. Стороны подписывают договор и передают документы на регистрацию. Сервис отслеживает выполнение условий сделки через Росреестр, Госуслуги или другие системы. Если всё прошло успешно, деньги перечисляются продавцу. В противном случае — возвращаются покупателю. По факту платежа стороны сделки получают уведомления и копии платёжных поручений.

Некоторые сервисы позволяют подключить нотариуса, ввести дополнительные условия получения денег или даже предусмотреть «период охлаждения». В случае с недвижимостью СБР чаще всего предлагается в связке с электронной регистрацией сделки и её сопровождением. То есть использовать сервис могут только клиенты, проводящие сделку через организацию, которая его предоставляет, или через партнёрское агентство недвижимости.

Пользоваться услугой можно как через офис, так и полностью дистанционно — сделки с применением СБР сегодня можно оформить почти в любой точке России. За их проведение взимается комиссия, размер которой обычно не превышает 3–5 тысяч рублей и сопоставим со стоимостью аккредитива.

Плюсы и минусы СБР

Сервис безопасных расчётов — один из самых надёжных способов проведения сделок с безналичной оплатой. Тем не менее у него есть не только преимущества, но и свои недостатки.

Плюсы СБР:

Деньги не передаются из рук в руки и защищены на всём пути сделки.

Возможность онлайн-оформления и отслеживания прогресса сделки.

Исключаются подделки расписок, невыполнение условий, двойные продажи.

В отличие от аккредитива, продавцу не нужно предоставлять в банк никаких документов — посредник сам отслеживает выполнение условий.

Продавец не может тянуть с возвратом денег. Если сделка срывается, покупатель без проблем получает их назад.

При использовании СБР покупатель получает документы, необходимые для оформления налогового вычета.

Минусы сервиса:

Если деньги на безопасный счёт перечисляются из другого банка, возможны дополнительные комиссии.

Чаще всего сервис доступен только в связке с электронной регистрацией сделки через ту же платформу.

В случае приостановки регистрации прав деньги останутся на спецсчёте до выяснения причин. Забрать их не получится. В то же время срок действия аккредитива строго оговорён, и по его истечении средства автоматически возвращаются владельцу.

Не все сервисы одинаково надёжны — нужно проверять, кто оператор, какие есть гарантии и как осуществляется техническая поддержка.

Перечисление денег может затянуться по техническим причинам.

СБР не подходит для сложных сделок, когда в один день нужно продать и купить несколько объектов.

Подходит ли СБР для покупки автомобиля

Специализированные сервисы безопасных автомобильных сделок клиентам предлагают, например, Сбер в партнерстве с порталом «Госуслуги» и Т-Банк совместно с «Авто.ру». Оба сервиса позволяют покупателям проверить автомобиль до передачи денег и избежать обмана в ходе сделки.

В основе предложения Сбербанка лежит механизм онлайн-аккредитива, который можно бесплатно оформить на сайте банка или на портале государственных услуг. Деньги покупателя поступают на этот защищённый счёт и перечисляются продавцу только после постановки авто на учёт в ГИБДД покупателем.

Сервис Т-Банка и «Авто.ру» использует аналогичный механизм, только вместо аккредитива деньги зачисляются на открытый в банке номинальный счёт. Принципиального значения для клиентов этот момент не имеет.

Коротко

Сервис безопасных расчётов — это платформа, которая помогает минимизировать риски при сделках, например по покупке недвижимости или автомобиля. Такие платформы есть у ряда банков, девелоперов, агрегаторов недвижимости и маркетплейсов.

Суть СБР в том, что средства покупателя размещаются на безопасном счёте до тех пор, пока продавец не выполнит все условия сделки. Убедившись в этом, организация-посредник перечисляет ему средства.

Покупателям СБР даёт гарантии безопасности: продавец не получит деньги, если сделка не состоится. Выгода продавцов в том, что им не нужно предоставлять подтверждающие документы: сервисы самостоятельно следят за исполнением договора и переводят средства по факту перерегистрации прав на имущество.

При этом использование СБР зачастую связано с необходимостью оплачивать допуслуги — электронную регистрацию сделки, её сопровождение оператором платформы или его партнёром.

Снизятся ли цены на недвижимость до конца 2025 года