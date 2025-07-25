Что делать с наличными, которые не принимает банкомат

Вам срочно потребовалось внести наличные на карту, но банкомат отказался принимать купюры. Причины возврата банкнот могут быть разные: плохое состояние самой купюры, перегруженность или неисправность банкомата. Рассказываем, почему терминал может не принять деньги и как пополнить счёт в такой ситуации.

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Почему банкомат вернул купюры

Причины, по которым банкомат может отказать в приёме наличных, могут быть как технические, так и связанные с самими купюрами.

Что могло произойти:

Банкнота имеет физические повреждения: порвана, помята, сильно изношена, заклеена скотчем или имеет посторонние отметки. Аппарат может вернуть купюру даже при незначительных загрязнениях, например при наличии следов жира или разлитого напитка.

порвана, помята, сильно изношена, заклеена скотчем или имеет посторонние отметки. Аппарат может вернуть купюру даже при незначительных загрязнениях, например при наличии следов жира или разлитого напитка. Вы положили в купюроприёмник слишком много банкнот. У каждого банкомата есть ограничения по количеству купюр, которые он может обработать за один раз. Чаще всего это 30–50 банкнот за операцию.

У каждого банкомата есть ограничения по количеству купюр, которые он может обработать за один раз. Чаще всего это 30–50 банкнот за операцию. Вы пытаетесь внести сумму сверх дневного лимита пополнения карты. Такие ограничения устанавливает каждый банк. Например, в Сбере суточный лимит — 10 миллионов рублей.

Такие ограничения устанавливает каждый банк. Например, в Сбере суточный лимит — 10 миллионов рублей. Банкомат не принимает купюры определённого номинала. Чаще всего аппараты не берут банкноты номиналом 10, 50 и 5000 рублей. Также могут возникнуть сложности с внесением купюр нового образца, которые вошли в массовый оборот в конце 2024 года.

Чаще всего аппараты не берут банкноты номиналом 10, 50 и 5000 рублей. Также могут возникнуть сложности с внесением купюр нового образца, которые вошли в массовый оборот в конце 2024 года. Кассеты банкомата переполнены наличными. Обычно у банкомата 4–6 кассет, в каждую поступают купюры определённого номинала. Если кассеты переполнены, банкомат не сможет принять деньги.

Обычно у банкомата 4–6 кассет, в каждую поступают купюры определённого номинала. Если кассеты переполнены, банкомат не сможет принять деньги. Произошёл технический сбой. Например, обновляется ПО банкомата.

Техническое обслуживание банкоматов проводится по графику, и нередко встречаются аппараты, у которых загрязнено считывающее окно или неисправен сенсор, сказал «Рамблеру» основатель сервиса оплаты Yagoda Игорь Язев. По его словам, такие банкоматы начинают отказывать в приёме денег без причины. Устройства, оснащённые сканерами нового поколения, также могут быть более требовательными к состоянию купюр, добавил Язев.

Что делать, если банкомат не принимает деньги

Главное — не отходите от устройства до завершения операции, подчеркнула аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина. Заберите из лотка купюры, обязательно пересчитайте их. Возьмите чек об операции, если терминал его выдал.

Перепроверьте состояние банкнот и правила конкретного банкомата относительно допустимых номиналов и максимальной суммы внесения. Попробуйте внести деньги ещё раз — возможно, ошибка была случайной.

Если банкомат снова «выплюнул» купюру:

Попробуйте распрямить банкноту. Иногда помогает разглаживание купюры на ладони или на твёрдой поверхности, чтобы улучшить прохождение через валики купюроприёмника, отметил Игорь Язев. Воспользуйтесь другим банкоматом. Это поможет решить проблему, если причиной отказа стала неисправность или переполненность терминала. Лучше выбрать аппарат, который находится в менее проходимом месте. Банкоматы в торговых центрах и метро работают на износ, с высокой ежедневной нагрузкой, и в них вероятность отказа выше. Можете попробовать воспользоваться банкоматом менее популярного банка. Такими терминалами пользуется меньшее число клиентов, и они нередко принимают те купюры, которые отвергают устройства топовых сетей, поделился советом Язев. Зайдите в магазин и разменяйте купюру — если она не повреждена радикально, ею можно расплатиться на кассе. Совершите покупку на небольшую сумму, а полученные на сдачу купюры положите на карту. Обменяйте купюру в кассе банка. Если купюра повреждена, её можно бесплатно заменить на новую в отделении банка. Убедитесь, что в офисе финансовой организации есть касса, и приходите в часы работы с паспортом.

Что делать с повреждёнными купюрами и монетами

В каких банкоматах чаще всего возникают проблемы с приёмом наличных

Чтобы меньше сталкиваться с отказами, старайтесь избегать:

Банкоматов в перегруженных локациях: в ТЦ, метро, на вокзалах.

Старых устройств. Перед использованием оценивайте внешний вид аппарата. Чистота экрана и клавиатуры свидетельствуют о регулярном обслуживании.

Аппаратов, у которых уже были сбои. Если видите сообщение об ошибке или отказ в операции предыдущему пользователю, лучше не рисковать.

Коротко

Банкомат может вернуть купюры по разным причинам: из-за повреждений на банкноте, превышения лимита на пополнение, неподходящего номинала купюры, переполненных кассет или технического сбоя.

Если аппарат вернул деньги, заберите и пересчитайте их, а также возьмите чек, если его выдали. Проверьте состояние банкнот и попробуйте повторить операцию — возможно, ошибка была случайной.

Если банкомат повторно вернул купюру, попробуйте разгладить её или воспользоваться другим банкоматом. Эксперты советуют выбирать менее популярные банкоматы, расположенные не в самых проходимых местах, так как нагрузка на них меньше. Альтернативные варианты: разменять купюру в магазине или обменять повреждённую банкноту на новую в кассе банка.

Чтобы снизить риск отказа в приёме наличных, старайтесь избегать банкоматов, расположенных в торговых центрах, на вокзалах и в метро. Такие аппараты работают на износ и больше подвержены поломкам. Также можно попробовать банкоматы менее известных банков, которые могут быть не столь придирчивыми к состоянию купюр.

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