Почему не проходит перевод по СБП и что делать в такой ситуации

Популярность Системы быстрых платежей (СБП) растёт. По данным Банка России, во втором квартале 2025 года через неё прошло 4,6 миллиарда операций, что в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Однако иногда у пользователей системы возникают сложности с перечислением денег. Рассказываем, почему может не проходить перевод по СБП и что делать в такой ситуации.

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Причины проблем с переводами по СБП

Существует несколько причин, по которым могут возникать проблемы с переводами по СБП:

Получатель денег не подключён к СБП . Пользователи многих банков подключаются к системе автоматически. Но иногда данную опцию необходимо включить в банковском приложении.

. Пользователи многих банков подключаются к системе автоматически. Но иногда данную опцию необходимо включить в банковском приложении. Банк не подключен к СБП . На конец июля 2025 года к системе присоединились 220 банков. Перечень банков-участников представлен на сайте СБП.

. На конец июля 2025 года к системе присоединились 220 банков. Перечень банков-участников представлен на сайте СБП. Технический сбой . Технические неполадки могут возникать как в работе банков, так и в работе платёжной системы.

. Технические неполадки могут возникать как в работе банков, так и в работе платёжной системы. Счёт получателя в чёрном списке Центробанка . ЦБ РФ ведёт реестр счетов, использование которых может быть связано с незаконной деятельностью. При попытке отправить деньги на такой счёт операция может быть заблокирована.

. ЦБ РФ ведёт реестр счетов, использование которых может быть связано с незаконной деятельностью. При попытке отправить деньги на такой счёт операция может быть заблокирована. Подозрения в нарушении 115-ФЗ. 115-ФЗ — закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. В соответствии с ним банк может ограничить доступ к счёту, если по нему проводятся подозрительные или несвойственные для клиента операции. Например, совершается слишком много платежей либо переводы на крупные суммы.

Что делать при возникновении проблем

Связаться с получателем перевода. Возможно, он не активировал функцию приёма платежей через СБП. После активации вы сможете совершить перевод. Если банк получателя не подключен к системе, для перечисления придётся использовать обычные межбанковские переводы.

Связаться со своим банком. Если деньги ушли с вашего счёта, но не дошли до получателя, обратитесь в службу поддержки вашего банка за разъяснениями. Возможно, произошел сбой и средства поступят немного позже. Если платёж был заблокирован по причинам, связанным с нарушением 115-ФЗ, придётся доказывать, что вы непричастны к незаконной деятельности.

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Можно ли отозвать ошибочный перевод, сделанный по СБП

Самостоятельно в одностороннем порядке вернуть ошибочный перевод нельзя. Для возврата денег нужно согласие получателя средств.

Если вы по ошибке отправили деньги не тому человеку, сообщите о случившемся в службу поддержки вашего банка. Кредитная организация рассмотрит обращение и передаст его в банк получателя, который запросит согласие на возврат средств у своего клиента.

Если получатель средств откажется осуществлять возврат, то вернуть деньги получится только в судебном порядке. Заявите в суд о необоснованном обогащении.

Коротко

СБП — удобный сервис мгновенных переводов. Однако иногда при его использовании могут возникать проблемы с платежами.

Наиболее распространённые причины таких проблем: получатель или банк получателя не подключены к системе, технические сбои, счёт получателя находится в чёрном списке ЦБ, есть подозрения в нарушении 115-ФЗ.

В случае возникновения проблем отправителю средств необходимо связаться с получателем или своим банком в зависимости от ситуации.

Если вы ошибочно отправили деньги по СБП не туда, вернуть их можно только с согласия получателя или через суд.

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