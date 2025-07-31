Банкомат «съел» карту — что делать?

Если банкомат не возвращает карту, это может вызвать панику у её владельца. Причиной такой ситуации обычно становятся внешние дефекты карты, технический сбой терминала или превышение лимита времени для изъятия карты из слота. Если сохранять спокойствие и знать правильный алгоритм действий, можно быстро и эффективно решить проблему. Вместе с экспертами мы разобрали, что предпринять в такой ситуации и как минимизировать риски подобных проблем.

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Что делать, если банкомат не отдаёт карту

Первый шаг — проверить экран банкомата, сказал «Рамблеру» руководитель департамента по работе с клиентами инвестиционно-аналитической компании AMCH Даниил Тюнь. Иногда карта задерживается временно, и достаточно дождаться окончания текущей операции, пояснил эксперт.

Если на экране нет никаких сообщений об операциях или процесс слишком затянулся, пора действовать. Дальнейшие шаги будут зависеть от того, какой именно банкомат вы использовали и где он находится.

Карту не вернул банкомат вашего банка

Здесь может быть два сценария.

Ситуация 1. Пластик «съел» банкомат вашего банка в одном из отделений кредитной организации. В таком случае решить проблему будет проще всего, сказала «Рамблеру» директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Ваши действия:

Сразу сообщите о сбое сотруднику банка. Дождитесь, пока карту вытащат из банкомата.

Карту достанут в течение пяти минут и отдадут вам. В некоторых ситуациях могут предложить дождаться инкассаторов, которые извлекут карту из лотка. Ирина Андриевская Директор по контенту и аналитике «Выберу.ру»

Обратите внимание: после того как карту извлекут из банкомата, вам придётся доказать, что «пластик» действительно ваш. Для этого достаточно предъявить паспорт.

Если вы спешите и не можете дождаться изъятия карты из банкомата, заблокируйте её и закажите перевыпуск, советует Андриевская. Ещё один вариант решения проблемы — оформить неименную карту в том же офисе и воспользоваться ею. Обычно это занимает не больше 10–20 минут.

Ситуация 2. Карту «проглотил» ваш банкомат, но вне офиса банка. В этом случае нужно звонить на горячую линию кредитной организации. Телефон для связи должен быть указан на терминале.

Ваши действия:

Позвоните на номер горячей линии. Сообщите сотруднику о произошедшем. Будьте готовы сообщить личные данные, данные карты и сколько денег на ней хранится, ответ на контрольный вопрос и серийный номер терминала. Временно заморозьте карту. Это можно сделать по телефону во время звонка с оператором или самостоятельно через мобильное приложение. Заберите карту в одном из отделений банка после того, как «пластик» достанут инкассаторы и передадут в офис. Разморозьте карту и продолжайте пользоваться ею.

Однако в такой ситуации лучше перевыпустить карту — сегодня это делают очень быстро. Это поможет защитить ваши деньги, если карта попадёт в руки недобросовестных сотрудников и её данные будут скомпрометированы. Ирина Андриевская Директор по контенту и аналитике «Выберу.ру»

Карту не вернул банкомат чужого банка

Алгоритм действий в этом случае во многом будет совпадать с тем, что нужно сделать, если проблема возникла с банкоматом вашего банка вне офиса.

Ваши действия:

Позвоните в свой банк и объясните, что карта захвачена банкоматом другого банка. Заморозьте карту. Позвоните в службу поддержки банка, которому принадлежит банкомат. Номер горячей линии должен быть указан на самом терминале. Сообщите о случившемся, укажите номер банкомата, адрес и время инцидента. Запишите номер заявки, имя оператора и время звонка. Инкассаторы чужого банка достанут «пластик» и передадут его в ближайшее отделение вашей кредитной организации. Приходите туда за своей картой с паспортом.

Возврата карты из банкомата чужой кредитной организации можно ждать долго. Самый быстрый и безопасный путь — оформить новый «пластик». Ирина Андриевская Директор по контенту и аналитике «Выберу.ру»

Как и когда перевыпустить банковскую карту

3 самые частые ошибки

Пытаться самостоятельно вскрыть банкомат, стучать по экрану, кнопкам, корпусу аппарата. Наказанием за повреждение банкомата, в зависимости от степени ущерба, могут быть как небольшой штраф, так и тюремное заключение, предупредил Даниил Тюнь. Просто оставить карту в банкомате и уйти. Терминал через некоторое время может выдать вашу карту обратно. Нашедший её человек может воспользоваться «пластиком», если вы его не заблокировали. Обращаться за помощью к посторонним людям рядом с банкоматом. Безопасно общаться только с сотрудником банка в отделении или по телефону горячей линии.

Каким банкоматам доверять, а каких избегать

Лучше не пользоваться банкоматами, которые находятся в удалённых местах, плохо освещены ночью или расположены далеко от отделений банка, рекомендовал Даниил Тюнь.

Выбирайте проверенные банкоматы крупных российских банков, расположенных внутри банковских офисов или торговых центров. Обычно в таких местах оборудование регулярно обслуживается, а вероятность технических сбоев минимальна. Даниил Тюнь Руководитель департамента по работе с клиентами инвестиционно-аналитическая компании AMCH

Ирина Андриевская также советует пользоваться банкоматами, которые находятся под боком у банка-владельца. При этом эксперт рекомендует избегать терминалов на вокзалах, а также в маленьких магазинах у дома. В первом случае повышенные риски связаны с большим трафиком, во втором — с устаревшей моделью банкомата.

Как ещё снизить риски

Используйте банкоматы нового поколения, где достаточно приложить «пластик» к экрану-считывателю. Не вставляйте в картоприёмник карту с дефектами. На ней не должно быть сгибов и сколов. Проверяйте состояние клавиатуры на банкомате перед вводом PIN-кода. Изношенные кнопки могут спровоцировать ошибку ввода. Пользуйтесь банкоматами своего банка. Это позволит более оперативно решать проблемы при сбоях в работе терминала.

Главное

Если банкомат не вернул карту, первым делом проверьте экран: возможно, операция ещё не завершена. Если это не так, дальнейшие шаги зависят от того, чей банкомат «съел» вашу карту.

Если это банкомат вашего банка, расположенный в отделении, сообщите о проблеме сотруднику. Карту оперативно извлекут и вернут вам, попросив предъявить паспорт. Если ждать предлагают слишком долго, можно заблокировать застрявшую карту и за несколько минут оформить новую неименную в том же офисе.

Если банкомат принадлежит вашему банку, но расположен не в отделении, позвоните на горячую линию и сообщите оператору о случившемся. Будьте готовы назвать свои данные и данные карты, а также номер банкомата. После инкассации вы сможете забрать карту в офисе своего банка по паспорту. Однако эксперты советуют заблокировать и перевыпустить «пластик».

Если карту не вернул банкомат чужого банка, помимо звонка на горячую линию по номеру на терминале, необходимо дополнительно позвонить в свой банк. После инкассации карту также можно будет вернуть по паспорту в отделении своего банка. Но безопаснее и быстрее будет перевыпуск.

Что делать, если вы нашли банковскую карту