Можно ли самому отменить ошибочный перевод на карту

Как только денежный перевод зачислился на счёт получателя, банк не имеет права просто списать его обратно по вашей просьбе. Однако не стоит прощаться с деньгами — если перевод был ошибочным, вы можете добиться его отмены. Как правильно поступить в такой ситуации, чтобы получить возврат средств, «Рамблеру» рассказали эксперты.

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Почему нельзя просто отменить ошибочный перевод

Самостоятельно отменить перевод на чужую карту после его выполнения невозможно — как только деньги поступили на счёт, банк уже не имеет юридических оснований отменить операцию без согласия получателя. Это закреплено в статье 854 Гражданского кодекса, пояснил «Рамблеру» руководитель управления претензий и возвратов Т-Банка Алексей Дианов.

По закону списание денежных средств допускается только по распоряжению клиента, по решению суда или в случаях, прямо предусмотренных законом или договором с банком. Поэтому если перевод был ошибочным, необходимо обращаться к получателю с просьбой вернуть деньги, а при отказе — в суд. Алексей Дианов Руководитель управления претензий и возвратов Т-Банка

Исключением являются ситуации, когда перевод не выполнен мгновенно, отметила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Такая задержка в переводе может произойти, например, если вы отправили деньги в другой банк не по системе быстрых платежей (СБП) или после завершения банковского дня.

В мобильных приложениях некоторых банков есть кнопка «отозвать» — ею можно воспользоваться, если деньги уже списались со счёта отправителя, но не зачислены на счёт получателя и у операции статус «в обработке». Если в вашем банке нет такой функции, срочно свяжитесь с поддержкой и запросите отмену ошибочного перевода.

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Как вернуть деньги

Если деньги уже зачислились на чужой счёт

Если вы случайно перевели деньги не тому человеку и они уже поступили на счёт получателя, действуйте следующим образом:

Сразу обратитесь в службу поддержки банка и сообщите об ошибочном переводе. Попросите ваш банк направить получателю уведомление с просьбой вернуть деньги или, если перевод был отправлен в другую кредитную организацию, связаться с банком-получателем и уведомить о спорной операции.

Если получатель сразу согласится на возврат, банк зачислит ваши деньги обратно. При отказе получателя возвращать средства вы имеете право подать на него в суд. Это можно сделать в электронном виде через Госуслуги.

Как отмечает Эряния Бочкина, закон не обязывает получателя возвращать деньги. Но если он отказывается, вы можете подать в суд в соответствии со статьёй 1102 ГК РФ «Обязанность возвратить неосновательное обогащение».

Перед тем как подавать иск в суд, составьте и направьте получателю ошибочного перевода досудебную претензию, рекомендует Алексей Дианов. Этого может быть достаточно, чтобы убедить его согласиться на возврат средств.

Если дело дошло до суда, вам потребуются доказательства вашей позиции. Подготовьте:

Копию платёжного поручения или выписки по счёту.

Скриншоты мобильного банка.

Копию заявления в банк.

Ответ банка, если получен.

Скриншоты переписки, если вы общались с получателем (не рекомендуется).

Копию досудебной претензии.

Если перевод сделан по некорректным реквизитам

Если вы ошиблись в реквизитах и указанные данные соответствуют реально существующему счёту, порядок действий будет таким же, как и при обычном ошибочном переводе: нужно оспорить операцию и запросить возврат средств.

Если перевод был сделан на несуществующий счёт, по некорректным реквизитам или на неверно указанный корреспондентский счёт банка-получателя, операция будет отклонена и деньги автоматически вернутся на ваш счёт.

Главное

Если вы по ошибке перевели деньги не тому человеку, самостоятельно вернуть средства не получится. После зачисления средств на счёт банк не имеет права отменить операцию без согласия получателя. Исключение — если перевод «завис» в системе. Тогда вы можете успеть отменить транзакцию без участия получателя, если сразу воспользуетесь кнопкой «оспорить операцию» в мобильном приложении вашего банка или попросите об этом поддержку.

Если деньги уже доставлены получателю, вам необходимо получить от него одобрение на возврат средств. Попросите ваш банк связаться с получателем и объяснить ситуацию. Если он согласится, вам зачислят средства обратно. Если получатель не захочет возвращать ошибочный перевод, то вы можете обратиться в суд по статье о незаконном обогащении.

Перед тем как подавать иск, попробуйте составить досудебную претензию и направить её получателю. Этого может быть достаточно, чтобы убедить человека согласиться на возврат средств.

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