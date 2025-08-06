В июне 2025 года было выдано 1,03 миллиона кредитных карт, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это самый низкий показатель за год. Однако он в первую очередь связан с ужесточением требований банков к заёмщикам. Для многих пользователей кредитка остаётся удобным платёжным средством, которое при правильном использовании может приносить выгоду. Рассказываем, можно ли перевести деньги с кредитки и на что при этом обратить внимание.

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Как работает кредитка

В условиях действия высокой ключевой ставки Банки России взимают большие проценты по кредитам. Поэтому владельцам кредитных карт стоит понимать, что за привлекательными предложениями «180 или 365 дней без процентов» скрываются повышенные ставки вне льготного периода.

Тем не менее при правильном использовании кредитки из неё можно извлечь выгоду. Для этого нужно:

Правильно пользоваться льготным периодом (грейс-периодом) . Это время, в течение которого должнику не начисляются проценты на сумму займа. Возврат долга до завершения этого срока избавляет вас от любых дополнительных платежей кредитору.

. Это время, в течение которого должнику не начисляются проценты на сумму займа. Возврат долга до завершения этого срока избавляет вас от любых дополнительных платежей кредитору. Гасить долг до возобновляемого лимита . Когда вы погашаете долг по карте, вам снова становится доступна вся одобренная сумма кредитного лимита.

. Когда вы погашаете долг по карте, вам снова становится доступна вся одобренная сумма кредитного лимита. Настроить получение кешбэка — выбрать категории . Размер кешбэка по кредитной карте обычно больше, чем по дебетовой.

. Размер кешбэка по кредитной карте обычно больше, чем по дебетовой. Использовать кредитные средства для оплаты текущих покупок, а свои держать на накопительном счёте и получать проценты. Чтобы это было выгодно, необходимо выполнять определённые условия: вносить минимальные ежемесячные платежи, соблюдать грейс-период и вовремя возвращать используемые средства.

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Какие операции разрешены по кредитной карте

Кредиткой можно пользоваться точно так же, как дебетовой картой. С неё можно:

платить за товары и услуги в обычных и онлайн-магазинах;

вносить коммунальные платежи;

уплачивать штрафы и налоги;

обналичивать деньги в банкоматах;

переводить деньги с кредитки себе и другим людям.

Однако это не значит, что все операции по кредитным картам будут одинаково выгодны. Чаще всего преимущества кредитной карты проявляются в случаях оплаты покупок безналичным способом. При снятии наличных и переводах с кредитных карт банки могут устанавливать менее выгодные условия.

Особенности переводов с кредитных карт

Снятие наличных и переводы с кредитки — это операции, которые не приносят банку выгоду в виде комиссии за эквайринг — процент, который кредитным организациям платят продавцы за приём безналичной оплаты.

Банк может брать комиссию за переводы с кредитки, обычно в виде процента от суммы платежа и фиксированной платы. Кроме того, на операции по переводу кредитных средств часто не распространяется грейс-период, поэтому проценты будут начисляться с первого дня после транзакции. Дмитрий Долженко Руководитель направления по развитию потребительского кредитования Инго Банка

На перечисление заёмных средств с кредитки действуют повышенные комиссии, даже если отправлять деньги на свой счёт внутри банка. Размер комиссии устанавливает банк: в среднем он составляет от 4 до 6% от суммы транзакции плюс фиксированная плата — 400–600 рублей.

Некоторые банки устанавливают денежные лимиты, в рамках которых переводы осуществляются бесплатно. Обычно это небольшие суммы — около 50 тысяч рублей в месяц, хотя их можно увеличить за счёт подключения специальных подписок. Комиссия за перевод начисляется лишь на сумму, превышающую установленный лимит. Например, если лимит — 50 тысяч рублей, а вы делаете перевод на 80 тысяч рублей, банк начисляет комиссию на 30 тысяч рублей (80 000 – 50 000 = 30 000).

Если на переводы с кредитки не действует грейс-период, на сумму таких транзакций будут начисляться проценты. Банковские ставки в этом случае очень высокие — от 40 до 60% годовых.

В таком случае, если вы переведёте деньги с кредитки, то можете столкнуться с двойным ударом по бюджету в виде комиссии и начисления процентов. Избежать этого можно, если заранее ознакомиться с условиями обслуживания.

Проверка условий кредитной карты

Подробно изучите договор. В этом документе и приложениях к нему указаны все тарифы на переводы с кредитки. Если такие транзакции не входят в грейс-период и связаны с большими комиссиями, выбирайте карты других организаций.

Узнайте, есть ли лимит на переводы. Если в банке действует лимит транзакций, входящих в грейс-период, такие переводы будут приравнены к покупкам и на них не будут начисляться проценты. Главное — успеть погасить долг вовремя и не выходить за рамки ограничений.

Обратите внимание, взимает ли банк комиссию за переводы в пределах лимита. Если банк не начисляет проценты, то это не значит, что нет комиссии за операции. Идеально, если в рамках лимита отсутствуют как проценты, так и дополнительная плата за проведение транзакций.

Выбирайте карты с продолжительным льготным периодом. Банки предлагают карты со средним льготным периодом от 50 до 180 дней.

Узнайте размер минимального ежемесячного платежа. Чаще всего он составляет от 3 до 10% от величины задолженности. Чем больше ежемесячный платёж, тем меньше сумма оставшегося долга к моменту окончания грейс-периода.

Уточните, сколько стоит обслуживание карты. Оно может быть бесплатным, с ежемесячной или годовой оплатой.

Изучите штрафы за просрочку платежа. Чем меньше неустойка, которую взимает банк в случае нарушения клиентом сроков внесения платежей, тем меньше ваш риск.

Обратите внимание, не навязывает ли банк дополнительные сервисы. Банки предлагают клиентам дополнительные платные услуги: страхование карты, здоровья, уведомления об операциях. От нежелательных услуг можно отказаться, написав в поддержку банка или самостоятельно отключив в личном кабинете.

Как перевести деньги с кредитной карты

С кредитки можно переводить деньги на кредитные и дебетовые карты, банковские счета. Однако кредитные учреждения могут устанавливать свои правила. Например, разрешать внутри банка переводить деньги только на дебетовые счета.

Переводить деньги с кредитной карты можно стандартными способами: через банковское приложение для телефона или личный кабинет на сайте кредитной организации. Процедура перевода может отличаться в разных банках. Существуют следующие способы:

По номеру телефона . Мгновенные денежные отправления по телефонному номеру проходят через Систему быстрых платежей (СБП). Чтобы её использовать, нужно перейти в раздел «Платежи», выбрать получателя из телефонной книги, указать его банк и ввести сумму, которую планируете перевести.

. Мгновенные денежные отправления по телефонному номеру проходят через Систему быстрых платежей (СБП). Чтобы её использовать, нужно перейти в раздел «Платежи», выбрать получателя из телефонной книги, указать его банк и ввести сумму, которую планируете перевести. По номеру карты . В разделе «Платежи» выберете вариант «По номеру карты», введите номер банковской карты получателя и сумму операции.

. В разделе «Платежи» выберете вариант «По номеру карты», введите номер банковской карты получателя и сумму операции. По номеру счёта. При переводе по номеру счёта в разделе «Платежи» нужно ввести номер счёта получателя, выбрать его банк и указать фамилию, имя и отчество.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли избежать комиссий?

Комиссии и проценты — главные минусы переводов с кредитной карты. Избежать их можно только в том случае, если банк предоставляет лимит переводов без комиссий, входящих в грейс-период. Уточняйте информацию в своём кредитном учреждении.

Какой лучший способ перевода?

Кредитные организации взимают разные комиссии при использовании различных способов переводов. Дешевле могут обходиться переводы по номеру телефона.

Что делать, если перевод не прошёл?

Обратитесь в службу поддержки вашего банка. Причины, по которым не проходят переводы с кредитки, могут быть разными. Одной из них может стать просроченная задолженность.

Главное

Кредитка — удобное платёжное средство, которое может приносить выгоду. Однако если использовать её неправильно, вы можете столкнуться с дополнительными расходами.

По кредитной карте разрешается производить все те же транзакции, что и по дебетовой. Однако за снятие наличных и денежные переводы банк может взимать комиссии, а также начислять проценты.

В некоторых банках действуют лимиты, в рамках которых можно переводить деньги без дополнительных затрат. Эту информацию нужно уточнять в своём банке.

Перевести деньги с кредитки можно через банковское приложение или онлайн-банкинг: по телефону, номеру карты или счёта.

Что такое кредитный лимит и как его увеличить