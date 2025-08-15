Что делать, если банковская карта испортилась

Раньше, когда карты оснащались только магнитными полосами, часто встречались ситуации с их размагничиванием. Такой элемент очень чувствителен и быстро выходит из строя из-за внешних факторов. Однако сегодняшние карты дополнительно оснащены чипами. Выяснили, может ли испортиться современная банковская карта и что делать, если она вышла из строя.

© Сергей Аверин/РИА Новости

Магнитная полоса и чип: особенности и разница

Магнитная полоса — элемент банковской карты, на котором хранится информация для проведения платежей: данные владельца, номер карты, срок годности, код проверки подлинности.

До 2015 года выпускали карты, оснащённые только магнитной полосой. Однако они не обеспечивали достаточный уровень безопасности — данные с таких носителей легко считывались с помощью скиммера. Скиммер — специальное устройство, которое мошенники устанавливали на банкоматы.

С 2015 года все банковские карты дополнительно оснащаются чипами. Они используют технологию, благодаря которой при проведении платежей каждый раз генерируется уникальный ключ. Это обеспечивает более высокий уровень безопасности.

Как работает современная банковская карта

В настоящее время данные с карты можно считать несколькими способами:

Через контактный интерфейс чипа . Срабатывает, если вставить карту в считыватель.

. Срабатывает, если вставить карту в считыватель. Через бесконтактный интерфейс чипа . Позволяет оплачивать покупки бесконтактным способом — поднеся карту к терминалу.

. Позволяет оплачивать покупки бесконтактным способом — поднеся карту к терминалу. Через магнитную полосу. Данные считываются, если провести карту через терминал.

Каждая из перечисленных систем работает автономно и не зависит от других. В большинстве случаев карты работают через чип. В редких случаях магнитную полосу используют при входе в круглосуточную зону офиса банка, отмечает руководитель направления по развитию потребительского кредитования Инго Банка Дмитрий Долженко. Однако от этого способа доступа в отделение отказываются всё больше банков.

Слабые места магнитной полосы

Магнитная полоса — самый уязвимый элемент платёжного средства. Она может выйти из строя даже из-за царапины.

Магнитная полоса размагниченной карты перестаёт передавать зашифрованные данные на торговый терминал для проведения оплаты. Процесс размагничивания может происходить под влиянием высокой температуры, под воздействием жидкости и просто из-за неаккуратного обращения с картой, что приводит к её физическому износу. Наталья Розенберг Начальник управления дебетовых карт и партнёрских программ ПСБ

Магнитная полоса может выйти из строя и под влиянием электромагнитных приборов: микроволновки, ноутбука, холодильника. К её размагничиванию может принести и длительное ношение карты рядом с телефоном.

Неисправности карт с чипом

Повредить чип намного сложнее. Но и он может испортиться. Возможные случаи:

выход из строя из-за перегрева;

потеря работоспособности из-за намокания;

повреждение контактов из-за заломов и сгибов.

Чаще всего в Сети встречаются жалобы на повреждение чипа под воздействием воды. Соприкосновение с жидкостью приводит к окислению контактов, и платёжное средство выходит из строя.

Хранить карту рядом с телефоном можно — магнитное поле смартфона не навредит чипу. Однако специалисты не рекомендуют этого делать по причине безопасности: в случае кражи телефона мошенники смогут получить доступ и к личному кабинету банка, и к карте.

Что делать, если карта перестала работать

Если карта вышла из строя, её перестаёт распознавать банкомат, не проходят платежи через терминал в магазинах. Восстановить её в этом случае нельзя — нужно заказывать в банке перевыпуск.

Для этого можно:

обратиться в офис кредитной организации с паспортом;

направить запрос на перевыпуск через мобильный банк;

позвонить по номеру горячей линии и заказать новую карту.

Перевыпуск карты может быть платным или бесплатным. Уточняйте информацию в обслуживающем вас кредитном учреждении.

Как защитить карту

Чтобы все элементы банковской карты работали как нужно, соблюдайте простые правила:

храните карту в кардхолдере или отдельном кармане сумки;

не держите платёжное средство вместе с ключами или другими вещами, которые могут поцарапать магнитную полосу или повредить чип;

не допускайте перегрева и намокания карты;

не сгибайте карту.

Главное

Современные банковские карты оснащены чипами, повредить которые намного сложнее, чем магнитную полосу. Однако и этот элемент может испортиться из-за высоких температур, намокания и физического воздействия.

Если ваша карта испортилась, восстановить ее нельзя — нужно заказывать перевыпуск.

Чтобы не повредить карточку, держите её в отдельно от других предметов, не оставляйте на солнце и не сгибайте.

