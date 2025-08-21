Как можно открыть банковскую карту за границей

Вопрос оформления карт зарубежных банков особенно остро стоит перед теми, кто часто путешествует, получает деньги из-за рубежа и совершает покупки на иностранных сайтах. Многие страны ужесточают правила открытия таких продуктов для россиян — требуют личный визит или большой перечень документов. Изучили, где и на каких условиях можно открыть карту за границей летом 2025 года.

Способы открытия зарубежной карты

Открыть карту иностранного банка можно самостоятельно или через компанию, предоставляющую посреднические услуги.

Самостоятельное оформление

В 2025 году многие государства ужесточили условия оформления счетов для россиян. Теперь в большинстве случаев для открытия карты требуется личное посещение банковского офиса.

Редакция «Рамблера» убедилась в этом, опросив 12 банков: по три в Армении, Кыргызстане и Белоруссии, два в Таджикистане и один в Турции. Оформить карту дистанционно готовы только в белорусском «Статусбанке». Остальные банки сообщили об отсутствии такой возможности.

В каждой кредитной организации действуют свои требования для оформления карт. При личном обращении банки нередко требуют местную прописку или вид на жительство (ВНЖ), подтверждение трудоустройства, высокий депозит, говорит основатель сервиса «Валюта GO» Елена Видеман. Условия банков регулярно пересматриваются, поэтому уточняйте их перед планированием поездки, рекомендовал эксперт.

Оформление через посредников

Многие зарубежные банки опасаются санкционных ограничений, поэтому не разглашают информацию о возможности дистанционного оформления карт, сказали «Рамблеру» эксперты. Однако на практике кредитные организации сотрудничают с компаниями-посредниками из России и открывают счета по доверенности.

Список документов для оформления через посредников может варьироваться, рассказывает международный финансовый советник Екатерина Чичихина. Как правило, это копия паспорта России с пропиской, копия загранпаспорта, номер телефона, к которому будет привязана карта, электронная почта. Однако, бывают ситуации, когда банк может запросить подтверждение происхождения поступающих на карту средств, отмечает эксперт.

Чтобы воспользоваться посредническими услугами, необходимо внимательно подойти к процессу выбора компании.

Недобросовестные исполнители могут оформить на ваше имя второй счёт, о котором вы даже не узнаете. Перед обращением в компанию нужно изучить реальные отзывы на разных сайтах. Лучше лично приехать в офис фирмы, либо поговорить по телефону или видеозвонку, чтобы убедится в компетенции сотрудников. Рамиль Забиров создатель международной группы PayPay Group

Еще один способ выбрать компанию-посредника — воспользоваться рекомендациями в вашем окружении. Обратитесь к тем, кто уже открывал себе карты и процесс прошёл гладко, советует Чичихина.

Стоимость посреднических услуг зависит от страны, где открывается счёт, и кредитного учреждения. В среднем она составляет от 25 до 50 тысяч рублей. Срок оформления — от 1 до 20 рабочих дней.

В каких странах можно открыть банковскую карту

Россияне чаще всего открывают счета в Армении, Кыргызстане, Таджикистане, Белоруссии, Турции, рассказали опрошенные «Рамблером» эксперты. Ранее популярной страной для открытия банковских счетов среди россиян был Казахстан, однако в настоящее время популярность этой страны значительно снизилась, отмечает основатель сервиса PeoplePay Савва Морозов.

Новые правила этой страны требуют обязательного наличия индивидуального идентификационного номера (ИИН), а срок действия карт нерезидентов сократился до года. В итоге клиенты массово переходят на более удобные и долгосрочные варианты. Савва Морозов основатель сервиса PeoplePay

Белоруссия

В Белоруссии можно открыть карты ушедших из России систем Visa и Mastercard. Их предлагают оформить в «Статусбанке», «Приорбанке», «БНБ-Банке», Zepter и других кредитных учреждениях.

При этом специалисты службы поддержки «Статусбанка» предложили дистанционный вариант получения карты в несколько шагов:

прохождение идентификации через Т-Банк с помощью паспорта;

открытие в «Статусбанке» виртуальной карты Partner в долларах, белорусских или российских рублях;

выпуск к счёту дополнительной карты на физическом пластике VisaGold, Mastercard World или Mastercard World Black Edition;

изготовление карты до 10 банковских дней, затем ожидание её получения в Т-Банк — сроки доставки зависят от почтовой службы.

В других банках страны, опрошенных «Рамблером», возможность удалённого открытия счёта не подтвердили.

За открытие счёта и эмиссию карты в «Статусбанке» нерезидентам нужно заплатить комиссию: в среднем 130–350 белорусских рублей или около 3,5–9,5 тысяч рублей.

Некоторые банки требуют дополнительно разместить на счёте депозит в размере от 20 тысяч белорусских рублей (около 500 тысяч рублей). Он возвращается при закрытии счёта.

Выбирая белорусскую карту, стоит учитывать, что в отношении банков Белоруссии вводились санкции со стороны Евросоюза. Поэтому есть риски блокировки таких продуктов и отказа некоторых сервисов принимать их, например Booking и Airbnb.

Армения

Местные кредитные организации выпускают полнофункциональные карты Visa и Mastercard. Их можно использовать как для покупок за рубежом, так и в онлайн-сервисах бронирований.

Карта армянского банка — один из наиболее интересных вариантов для россиян. У банков Армении есть исходящий SWIFT (подключение к системе передачи данных для отправки платежей) в долларах, евро и дирхамах. Плюс к этому такие карты можно подключить к Apple Pay и Google Pay. Рамиль Забиров создатель международной группы PayPay Group

Однако для оформления армянской карты через посредников требуются дополнительные документы о доходах и заполненная анкета KYC (know your client), отмечает Забиров. При личном обращении в банк часто нужно предоставить один из документов: вид на жительство, трудовой договор с работодателем из Армении или договор аренды жилья.

За открытие счёта многие банки взимают плату — от 10 до 15 тысяч драм, что эквивалентно 2–3 тысячам рублей. Годовое обслуживание в среднем стоит столько же.

Кыргызстан

Банки Киргизии — одни из самых популярных для открытия карт среди россиян. Многие из них не предъявляют строгих требований и позволяют оформить счёт через посредников по доверенности или лично по минимальному пакету документов: паспорту, посадочному талону или талону о регистрации, который можно получить в центре обслуживания населения.

Большинство киргизских банков не позволяют переводить деньги в евро — в 2025 году банк-корреспондент отказывает в обработке таких платежей гражданам из России и Белоруссии. Плюс есть сложности с пополнением по номеру телефона, но работают переводы по номеру карты, добавляет Забиров.

Среди популярных банков, обслуживающих россиян: «Бакай-банк», «Демир-банк», «Айыл-банк».

Стоимость открытия счёта для нерезидентов составляет от 0 до 70 американских долларов. Годовое обслуживание стоит от 10 до 450 долларов США. Тарифы зависят от политики кредитной организации, а также разновидности карты.

Турция

Эксперты не советуют россиянам оформлять в Турции банковскую карту. Правила и требования к заявителям здесь могут кардинально различаться даже в рамках одного банка — в зависимости от офиса, куда вы обратитесь. Оформление карты сегодня не гарантирует даже наличие вида на жительство — отказы россиянам случаются все чаще.

Если вы всё-таки захотите рискнуть, обязательно придётся получить турецкий идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Его можно оформить онлайн — по этой ссылке.

За открытие счёта банк может взимать комиссию до 7 тысяч лир, это около 13,5 тысяч рублей. Может понадобиться депозит от 5 тысяч долларов.

Таджикистан

Таджикистан — новый, но активно набирающий популярность игрок на рынке банковских услуг для граждан России. Банки страны предлагают россиянам оформить карты Visa и Mastercard на срок от 3 до 5 лет. Для этого нужен минимальный перечень документов: паспорт и временная регистрация. Последнюю можно оформить через гостиницу или собственников жилья, если вы проживаете в частной недвижимости. В некоторых случаях может понадобиться местный ИНН, который можно за сутки получить в налоговой службе.

Преимущество таджикских карт — невысокая стоимость выпуска и доступность SWIFT-переводов. Оформление продукта обойдётся вам в 0–5 долларов США. Обслуживание карты стоит около одного доллара в месяц.

Юридические аспекты

По закону № 173-ФЗ при открытии счёта в иностранном банке необходимо уведомить налоговую службу. Это требование относится к лицам, отвечающим двум условиям:

наличие гражданства или ВНЖ России;

наличие статуса налогового резидента, то есть нахождения в стране не менее 183 суток за год.

Срок, который отводится на информирование налоговых органов, — 30 суток с даты открытия счёта.

Уведомление можно передать одним из следующих способов:

лично в отделение Федеральной налоговой службы;

почтовым отправлением с уведомлением;

онлайн — через кабинет налогоплательщика или оператора электронного документооборота.

За неподачу уведомления предусмотрены штрафы: для физлиц они составляют от 4 до 5 тысяч рублей. Если проинформировать налоговиков, но с нарушением тридцатидневного срока, — придётся оплатить штраф 1–1,5 тысячи рублей.

Главное

Иностранные банки выпускают карты Visa и Mastercard, которые принимаются за рубежом. Оформить их могут и россияне: лично или через посредников.

Граждане России чаще всего открывают иностранные банковские карты Кыргызстана, Армении, Таджикистана, Белоруссии, Турции. При личном оформлении требуется посетить отделение зарубежного банка. Только в Белоруссии есть дистанционный способ. Посредники предлагают получить карту по доверенности.

Минимальные требования к пакету документов и процессу оформления для россиян предъявляют в Белоруссии, Кыргызстане и Таджикистане. Однако при оформлении белорусских карт есть риск, что банк попадёт под санкции и карта перестанет работать.

Требования банков регулярно изменяются. Поэтому следует уточнять условия перед непосредственным оформлением карты. Большинство банков имеют русскоязычные чаты и отвечают на вопросы пользователей.

