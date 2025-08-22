Россияне потратили в ресторанах 3,6 триллиона рублей за полгода

Россияне стали чаще посещать рестораны и кафе и тратят там больше денег. По сведениям СберАналитики, за первое полугодие 2025 года заведения общепита получили от своих клиентов 3,6 триллиона рублей. Это на 22% больше, чем за тот же период прошлого года.

© Georgiy Datsenko/iStock.com

Средний чек посетителей ресторанов увеличился на 10% и достиг 580 рублей. Самыми дорогими посещениями таких заведений стали:

чек на 4,8 миллиона рублей в московском ресторане;

в московском ресторане; счёт на 3,9 миллиона рублей в Краснодаре;

в Краснодаре; ужин на 3,6 миллиона рублей в заведении Московской области.

Самое большое количество оплат приходится на фастфуд — 81% от всего числа, кафе и рестораны получают 15% чеков. По сумме транзакций также лидируют заведения быстрого питания: они получили 61% от оборота, кафе и рестораны — 34% от суммы оплат. Однако сумма среднего чека ожидаемо ниже на предприятиях фастфуда: 434 рубля против 1278 рублей в ресторанах и кафе.

Больше всего на походы в рестораны тратят жители Москвы и Санкт-Петербурга: примерно 16 и 13 тысяч рублей на человека в год соответственно. Средний показатель по стране — 9,4 тысячи рублей.

Растёт и готовность посетителей заведений общепита пользоваться современными банковскими решениями, отмечает управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Игорь Фарбер. Всё больше гостей ресторанов и кафе выбирают оплату по биометрии — в первом полугодии 2025 года такой способ предпочитали в 15% случаев.

