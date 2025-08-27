5 ошибок при использовании банковской карты, которые могут стоить вам денег

Банковская карта — это ключ к вашему счёту, и его потеря может моментально опустошить ваш кошелёк. Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана, но чаще всего жертвами становятся те, кто совершает одни и те же классические ошибки. Знание этих промахов — первый и главный шаг к финансовой безопасности. Рассказываем о пяти самых распространённых и опасных ошибках при использовании карты.

Небрежное обращение с картой и данными

Хранение карты и ПИН-кода вместе

Не хранить ПИН-код и карту в одном кошельке — золотое правило безопасности, которым многие, увы, пренебрегают. В случае кражи или потери бумажника злоумышленники получат мгновенный доступ ко всем вашим средствам. Поэтому ПИН-код лучше вообще не записывать, а держать в памяти или в специальном менеджере паролей. Если же записать его необходимо, храните эту записку не в кошельке, а в абсолютно безопасном и недоступном для посторонних месте.

Использование одного ПИН-кода для нескольких карт

Если у вас несколько карт, не используйте один и тот же код, а также избегайте простых комбинаций вроде 1234, 0000 или даты рождения — их очень легко подобрать. Пренебрегая этим правилом, вы ставите под угрозу сразу все свои финансы.

Разглашение конфиденциальных данных

Никогда не сообщайте реквизиты своей карты третьим лицам, даже близким. Это касается не только ПИН-кода, но и CVC/CVV-кода (три цифры на обороте), срока действия и номера.

В том числе не отправляйте фото карты в сообщениях. Переписку могут взломать, и данные попадут к мошенникам. Если хотите помочь другу или родственнику оплатить покупку, лучше попросите у него реквизиты счёта и переведите нужную сумму сами. Это гораздо безопаснее.

Использование зарплатной карты для платежей в интернете

Карта, на которую приходит ваша зарплата, должна быть максимально защищена. Использовать её для оплаты товаров в интернет-магазинах или привязки к аккаунтам в онлайн-сервисах — большой риск. Если данные окажутся скомпрометированы, например в результате фишинга, вы можете лишиться существенной суммы.

Гораздо безопаснее использовать для интернет-шопинга виртуальные карты. В большинстве банков можно бесплатно выпустить цифровую копию действующей карты в приложении. На неё можно переводить ограниченную сумму для конкретной покупки, а после — сразу блокировать.

Вариант с отдельной физической картой «для интернета» менее предпочтителен, так как её могут взломать или похитить, как и основную. В таком случае совершайте покупки только на проверенных ресурсах с SSL-сертификатом, где адрес начинается с https:// и есть значок замка. Никогда не вводите данные карты, подключившись к публичному Wi-Fi: в таких сетях злоумышленники могут перехватить информацию.

Не сохраняйте номер и ПИН-код для автозаполнения в будущем — при взломе или краже одного из ваших гаджетов эти данные станут доступны мошенникам. Намного безопаснее каждый раз вводить эти реквизиты вручную.

Невнимательность при оплате офлайн-покупок

Мошенники действуют не только в сети, но и в реальной жизни, поэтому не выпускайте карту из поля зрения. Кто-то из окружающих может незаметно сделать фото или провести карту через специальный прибор для сканирования карт — скиммер. Не передавайте её персоналу заведений, например ресторанов, даже если в поле зрения нет кассы. Просите, чтобы вам принесли терминал, и расплачивайтесь самостоятельно.

Неосторожность при снятии наличных

Снятие наличных в банкоматах — ещё одна «точка входа» для мошенников. Существует несколько устройств, позволяющих похитить данные, которые вводит жертва, или сделать копию банковской карты при помещении её в банкомат.

Особенно часто преступники используют их в проходимых местах, например в туристических районах города, на вокзалах или автозаправках. По возможности ищите банкоматы внутри отделений банков.

При использовании уличного устройства не стоит сразу вставлять в него карту. Сначала осмотрите банкомат на предмет накладных клавиатур, камер и скиммеров (последние крепятся к щели купюроприёмника).

Неиспользование современных средств защиты

Большая часть банковских приложений предлагает пользователям возможности для защиты карт и счетов. Одна из эффективных мер — установка лимитов на операции. Ограничение размера разовых платежей и суточного объёма переводов снижает риск потерять все деньги на карте в случае её похищения или взлома. Скорее всего, вы заметите неладное гораздо раньше, чем преступники успеют опустошить ваш счёт.

Также не стоит отказываться от СМС- или пуш-уведомлений. Это ваш главный инструмент для моментального контроля над всеми операциями. Так вы сразу увидите несанкционированное списание и сможете заблокировать карту.

Главное

Безопасность денег на банковской карте — забота не только банка, но и самого клиента. Есть несколько простых правил, которые сводят риски к минимуму.

Во-первых, никогда не сообщайте посторонним ПИН-код, CVC/CVV-код, срок действия и номер карты. Это конфиденциальная информация, которая должна быть известна только вам.

Во-вторых, не используйте свою основную карту для онлайн-платежей. Для этого идеально подходят виртуальные карты с установленным лимитом.

В-третьих, будьте бдительны в реальной жизни. Не выпускайте карту из поля зрения при оплате в кафе или магазине. Внимательно осматривайте банкоматы перед снятием наличных.

Наконец, важно использовать все средства защиты, которые предлагает банк. Обязательно подключите CМС-уведомления и установите лимиты на операции в мобильном приложении. Это ваш главный инструмент для моментального реагирования.

Следование этим принципам позволит вам пользоваться банковской картой с максимальным комфортом и уверенностью.

