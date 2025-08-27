Какие обновления в Сбербанк Онлайн стали доступны владельцам айфонов

На этой неделе Сбербанк сообщил, что владельцам айфонов вновь доступна оплата смартфонами. Однако это далеко не все обновления, которые были реализованы в новой версии для iOS. Рассказываем про полезные сервисы в последней модификации Сбербанк Онлайн.

© sberbank.ru

Возможность настроить приложение под себя. Вы можете изменять порядок разделов, убирать ненужные и добавлять новые.

История операций отражается на главном экране. Помимо всех транзакций, вы сразу же можете увидеть все начисления и списания бонусов Спасибо.

© Рамблер

Появление в «Платежах» нового блока «Дома и авто». Через него вы можете быстро вносить квартплату и уплачивать штрафы, отслеживать стоимость своего жилья и заправлять автомобиль за бонусы Спасибо.

В «Платежах» отражаются выставленные вам счета. Теперь вы не забудете про платёж и сможете видеть все начисления. Чтобы скрыть или удалить счёт, просто нажмите на три точки рядом с ним и выберите нужную функцию. Вверху экрана в данном разделе доступны сканер QR и оплата мобильной связи. А ваши регулярные платежи собраны ниже.

Возможность поиска при помощи нейросети GigaChat. Вы можете задавать ей любые вопросы по услугам и продуктам Сбербанка. Она найдёт нужный раздел и объяснит всё простыми словами.

Добавился новый раздел «Кредиты». С ним вы можете найти наиболее подходящие решения для реализации финансовых целей.

© Рамблер

Раздел «Тарифы и лимиты» перенесли в новое место. Чтобы попасть в него, войдите в раздел «Платежи» и нажмите на три точки.

