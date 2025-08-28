Выгодно ли гасить долги кредитными картами других банков

В последние два года в банковском секторе закрепился тренд погашения задолженности по кредитной карте кредиткой другого банка. Это стало возможным благодаря росту числа предложений с увеличенным льготным периодом. Банки используют их как инструмент привлечения новых клиентов, а заёмщики — как способ выиграть время и сэкономить на процентах. Вместе с экспертами разобрались, как это работает.

Погашение кредитки другой кредиткой

Оформление новой кредитной карты для погашения уже существующей — это, по сути, перенос долга с одной карты на другую. Банки часто называют эту услугу рефинансированием кредитных карт или льготным погашением задолженности в других банках.

Клиент оформляет новую карту, переводит на неё долг с прежней и получает новый льготный период, в течение которого проценты не начисляются. Таким образом можно обнулить задолженность на уже используемой карте и сосредоточиться на выплате долга по новой, получив от 100 до 200 дополнительных дней. При этом кредитные организации требуют закрыть карту конкурента, иначе за перевод придётся заплатить проценты.

Почему перевод долга стал популярным:

Рост ставок по потребительским кредитам . Брать новый кредит сейчас дорого, а многие россияне не укладываются в период по кредиткам, из-за чего приходится платить проценты.

. Брать новый кредит сейчас дорого, а многие россияне не укладываются в период по кредиткам, из-за чего приходится платить проценты. Маркетинговые акции . Банки предлагают бесплатное оформление, обслуживание, кешбэк или бонусы за выпуск карты. А за перевод задолженности дают увеличенный грейс-период.

. Банки предлагают бесплатное оформление, обслуживание, кешбэк или бонусы за выпуск карты. А за перевод задолженности дают увеличенный грейс-период. Возможность перенести все счета в один банк. Это удобнее для расчётов и планирования трат.

Банки из-за высокой ключевой ставки в последний год выдают кредитные карты менее охотно. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июле банки открыли 1,19 миллиона договоров на кредитки — на 49% меньше, чем годом ранее. Средний одобренный лимит составил 144 тысячи рублей (–43% год к году). Впрочем, по сравнению с июнем количество выдач кредитных карт выросло на 9%, общий лимит по ним — на 21%.

В чём преимущества перевода задолженности

В первую очередь банки предлагают перевести задолженность на карту с увеличенным льготным периодом (от 100 до 200 дней). Это позволяет клиентам дольше не платить проценты.

Льготный период полезен для тех, кто хочет отложить выплаты по долгам, отмечает аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина. По её словам, в некоторых банках так можно рефинансировать задолженность не только по кредитным картам, но и по кредитам. Таким образом все обязательства можно объединить в один платёж с новым графиком выплат. Привлекать внимание к таким предложениям банкам помогают акции: бесплатное обслуживание, бонусы при оформлении через маркетплейсы, объясняет Бочкина.

В итоге пользователь получает тот же продукт, в котором нуждается, и пользуется им, добавляет младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. По его словам, процедура одобрения таких карт стандартная: банк проверяет клиентов в бюро кредитных историй, отсеивая банкротов, неплательщиков, мошенников. Остальное зависит от мотивации клиента: если продукт понятен и удобен, он будет востребован.

Выгодно ли гасить кредитку кредиткой

Человеку стоит воспользоваться такой услугой, если она ему выгодна, а новый продукт — понятен и удобен, считает Путиловский. Но при этом нужно внимательно проверять предлагаемые новым банком условия: сроки, ставку, льготный период, тарифы за обслуживание.

Длинный грейс-период почти всегда сопровождается дополнительными требованиями. Штрафы и комиссии за несоблюдение графика платежей — значимая часть доходов банков. Вячеслав Путиловский младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА»

По словам Эрянии Бочкиной, важно не потерять льготный период при просрочке или снятии наличных с кредитной карты. Иначе ставка резко вырастет и переплата будет выше, чем по стандартному кредиту.

Если сумма долга велика и очевидно, что вернуть её за несколько месяцев не получится, разумнее выбрать классическое рефинансирование с фиксированными графиком и ставкой. Эряния Бочкина Аналитик Банки.ру

Какие есть риски при переводе задолженности

Потеря грейс-периода . Достаточно одной просрочки или снятия наличных, чтобы карта из «беспроцентной» превратилась в источник дорогого долга.

. Достаточно одной просрочки или снятия наличных, чтобы карта из «беспроцентной» превратилась в источник дорогого долга. Скрытые комиссии . Переводы между банками могут облагаться комиссиями, если клиент не выполняет условия акции.

. Переводы между банками могут облагаться комиссиями, если клиент не выполняет условия акции. Кредитная карусель . При перекладывании долгов с карты на карту тело кредита не уменьшается и растёт риск накопления задолженности.

. При перекладывании долгов с карты на карту тело кредита не уменьшается и растёт риск накопления задолженности. Дополнительные требования. Удлинённый грейс-период часто сопровождается минимальными ежемесячными платежами и строгими правилами.

Главное

Погашение кредитных карт кредитками других банков помогает заёмщикам выиграть время и снизить долговую нагрузку. Для человека это может быть инструментом экономии, а для банка — способом переманить нового клиента.

Такие продукты рассчитаны прежде всего на финансово благонадёжных клиентов, которые умеют соблюдать правила акций. Однако за длинным грейс-периодом часто скрываются штрафы и комиссии.

