Что должен знать каждый пенсионер, получающий пенсию на карту

Большинство российских пенсионеров получают пособие на карту. Этот способ позволяет не зависеть от времени и места получения денег: они приходят и на даче, и в деревне, и в городе. Рассказываем, какие правила и особенности нужно знать всем, кто использует пенсионную банковскую карту.

© SkelDry/Freepik

Обслуживание пенсионной карты должно быть бесплатным

В соответствии с п. 5 ст. 30.5 закона № 161-ФЗ банки не могут взимать деньги за следующие операции по пенсионным картам:

выпуск и обслуживание платёжного средства;

выдачу наличных в выпустившем карту банке и его банкоматах.

Однако это не запрещает кредитным организациям устанавливать лимиты на выдачу наличных, а также взимать комиссии за другие допуслуги, например СМС-оповещение.

Приостановление выплат, если не снимать деньги с карты, незаконно

По общему правилу, если получатель пособия не обращается за ним более 6 месяцев подряд, выплата приостанавливается. Однако Конституционный суд РФ придерживается позиции, что это не касается случаев, когда пенсионер не снимает средства со своего счёта.

По закону дата поступления денег на счёт считается датой их получения. Пенсия поступила на счёт, значит, она уже получена. Если пенсионер не расходует эти деньги — это его право и выплат он не лишится, даже если не будет распоряжаться поступающей на счёт пенсией годами. Ольга Дайнеко Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

Пенсионные накопления, хранящиеся на карте, могут списать для погашения долгов

При взыскании задолженности приставы руководствуются принципом социальной справедливости, рассказывает заместитель президента гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян. Они взыскивают долги не для себя, а для кого-то, и этот гражданин также может оказаться социально незащищённым пенсионером.

Однако это не значит, что приставы могут списать по исполнительному листу все получаемые гражданином деньги, продолжает эксперт. Закон № 229-ФЗ устанавливает перечень доходов, с которых списание запрещено. Среди них:

пенсия по случаю потери кормильца;

компенсация стоимости лекарств и проезда к месту лечения и обратно;

пособия на погребение;

алименты;

маткапитал и пособия на детей.

В упомянутом перечне нет запрета на взыскание долгов с пенсий по старости. С этих выплат удержания производятся в общем порядке. Такие пенсии, как и заработная плата, считаются доходами с ограниченными возможностями взыскания. Рубен Маркарьян Заместитель президента Гильдии российских адвокатов

До 70% могут удерживать из пенсии должника по алиментам или причинившего вред другому человеку. По большинству других долгов удерживают до 50%, среди них:

невыплаченные кредиты;

неуплаченные штрафы;

долги по квартплате.

В соответствии с ч. 4 ст. 99 закона № 229-ФЗ указанные ограничения не применяются при взыскании с денежных средств, находящихся на счетах должника, за исключением суммы последней выплаты, подчёркивает Маркарьян. Иными словами, доходом является только последний платёж, а имевшиеся до него на счёте деньги — накопления. Это позволяет списывать в счёт долгов пенсию, которая хранится на карте более месяца.

Получатели северной пенсии должны подтверждать место проживания

При получении пособия на карту Социальный Фонд РФ (СФР) не может быть уверен, что человек действительно находится на Севере. Поэтому таким гражданам ежегодно нужно подтверждать место проживания. Иначе размер выплаты сократят.

Для получения повышенного пособия нужно лично обратиться в отделение Социального фонда или в многофункциональный центр до истечения годового срока с момента оформления выплаты или предыдущего подтверждения места жительства.

Деньги на банковской карте застрахованы

Деньги физлиц, находящиеся на банковских счетах, участвуют в государственной системе страхования. Это значит, что, если кредитная организация лишится лицензии, ваши средства вам вернут. Но только в пределах лимита 1,4 миллиона рублей в одном банке.

Если в одной и той же кредитной организации у вас есть несколько счетов, например карточный, накопительный и депозитный, то лимит распространяется на общую сумму.

Какие правила соблюдать, чтобы не лишиться денег

О правилах безопасности, которые нужно соблюдать, чтобы не лишиться денег с карты, «Рамблеру» рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина:

Никому не сообщайте ПИН-код, CVC-код (на обороте) и коды из СМС. Никто — ни сотрудник банка, ни представитель соцзащиты, ни полицейский — не имеет права запрашивать эти данные.

(на обороте) и коды из СМС. Никто — ни сотрудник банка, ни представитель соцзащиты, ни полицейский — не имеет права запрашивать эти данные. Для доступа в мобильный банк и приложение установите сложный и надёжный пароль , который нигде больше не используется. Один пароль для всего — одна из самых распространённых ошибок.

, который нигде больше не используется. Один пароль для всего — одна из самых распространённых ошибок. Не храните всю сумму на одном счёте . Лучше открыть в том же банке накопительный счёт и переводить на него основную сумму пенсии, оставляя на карте только деньги на текущие расходы. Даже если карту скомпрометируют, мошенники не доберутся до основных средств.

. Лучше открыть в том же банке накопительный счёт и переводить на него основную сумму пенсии, оставляя на карте только деньги на текущие расходы. Даже если карту скомпрометируют, мошенники не доберутся до основных средств. Подключите услугу СМС-информирования . С её помощью можно в реальном времени отслеживать все операции по карте. Подозрительная активность — повод насторожиться и заблокировать карту.

. С её помощью можно в реальном времени отслеживать все операции по карте. Подозрительная активность — повод насторожиться и заблокировать карту. Установите суточный лимит на снятие наличных или оплату покупок. Это минимизирует ущерб в случае утери карты.

В случае кражи или потери карты необходимо как можно скорее обратиться в свой банк для её блокировки, добавляет Дайнеко. Даже если потерянную карту вернули, пользоваться ею нельзя, так как её данные могут быть у третьих лиц.

Главное

Карта — удобное средство для получения пенсий. Но при её использовании нужно учитывать некоторые особенности.

Пенсионные накопления, хранящиеся на карте, могут списать для погашения долгов. Если они хранятся более месяца — целиком, если только что поступили — до 70%.

При использовании платёжного средства необходимо сохранять конфиденциальность платёжных данных, не хранить деньги на одном счету и устанавливать лимиты на операции. Иначе средства с карты могут похитить.

Выпуск, обслуживание и снятие наличных с карты для пользователей, получающих на неё пенсию, должны быть бесплатными.

Если не снимать с карты пенсию полгода, выплаты не должны приостанавливать: зачисление средств на счёт по карте считается получением пособия.

