Топ-10 виртуальных карт с выгодными условиями

Владимир Давыденко

Современную жизнь трудно представить без онлайн-шопинга. Это быстро и удобно, но не всегда безопасно. Чтобы уберечь свои деньги от мошенников, для покупок в интернете лучше использовать виртуальные карты. От обычных их отличает отсутствие физического носителя. Одни карты можно выпустить как самостоятельное платёжное средство, другие — как дополнение к уже имеющемуся «пластику». Собрали для вас 10 виртуальных карт с кешбэком на покупки.

Виртуальная Сберкарта от Сбербанка

Сбер предоставляет клиентам возможность оформить виртуальный вариант любой карты из своей линейки. Услуга доступна действующим клиентам банка. К тому же к цифровой карте в любой момент можно выпустить физическую.

Удобной функцией виртуальной карты от Сбера является то, что с неё можно снимать не только в банкоматах с NFC, но и по QR-коду через приложение банка. Благодаря этому значительно расширяется сеть доступных банкоматов. Подробные условия можно посмотреть здесь.

Кроме того, владельцы смартфонов на Android могут привязать карту к Mir Pay или Samsung Pay, а пользователи айфонов — подключить её к новому сервису бесконтактной оплаты «Вжух».

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Мультивалютная: нет.

Кешбэк: до 10% от суммы покупки за каждые 100 рублей в выбранных категориях, выплачивается бонусами Спасибо (не более 2000 бонусов в месяц без подписки). До 30% за покупки в партнёрских магазинах.

Снятие денег: в банкоматах Сбера — до 1 миллиона в месяц бесплатно, в других банкоматах — с комиссией 2% от суммы.

Лимиты на платежи: отсутствуют по умолчанию, но могут быть настроены владельцем.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй, SberPay, «Вжух».

Цифровая «Карта для жизни» от ВТБ

Действующие клиенты могут оформить карту моментально, а новым сначала придётся открыть счёт. Выпуск и обслуживание осуществляются бесплатно, причём клиент может выпустить до 5 карт.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Мультивалютная: нет.

Кешбэк: от 2 до 100% от суммы покупки в категориях, но не более 3 тысяч рублей. Снятие денег: бесплатно до 350 тысяч рублей в сутки в своих банкоматах с NFC и у партнёров, но не более 2 миллионов в месяц.

Лимиты на платежи: в первые два дня после выпуска по карте можно сделать максимум 10 покупок на сумму не более 50 тысяч рублей.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй, ВТБ Пэй.

«Карту для жизни» можно бесплатно пополнять со счетов других банков через приложение ВТБ Онлайн, но возможны комиссии со стороны эмитента «донорской» карты. За «стягивание» средств с самой Карты для жизни через сервисы сторонних банков комиссия составляет 1,5% от суммы, но не менее 50 рублей.

Виртуальная Ozon Карта от Ozon Банка

Для использования карты необходимо открыть счёт в Ozon Банке. Это можно сделать через мобильное приложение, официальный сайт банка или в приложении самого маркетплейса.

Доступно три типа счетов, которые отличаются лимитами и функционалом:

  1. Анонимный. C ним на карте можно хранить до 15 тысяч рублей, тратить не более 40 тысяч в месяц, а платежи вне Ozon не могут превышать 15 тысяч за один раз.
  2. Расширенный. Можно хранить и тратить до 600 тысяч рублей в месяц. Чтобы его открыть, нужно подтвердить личность через сотового оператора, портал «Госуслуги» или по фото паспорта.
  3. Максимальный. Это полноценный банковский счёт для хранения любой суммы. Для его открытия нужно пройти идентификацию в пункте выдачи заказов.

Ваши средства защищены агентством страхования вкладов (АСВ) только на максимальном счёте. На остальных двух нет, потому что они классифицируются как электронные средства платежей.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Кешбэк: до 25% рублями на покупки вне маркетплейса, но не более 3 тысяч рублей. Также действует скидка до 30% внутри Ozon.

Мультивалютная: нет.

Снятие денег: бесплатно в банкоматах партнёров.

Лимиты на платежи: до 40 тысяч в месяц на анонимном счёте, до 600 тысяч на расширенном и без лимитов на максимальном.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй.

Виртуальная карта Black от Т-Банка

Выпуск виртуальной карты в Т-Банке доступен действующим клиентам. Карта оформляется моментально как дополнение к основному пластику. Это можно сделать бесплатно в приложении банка. К минусам карты относятся условно-бесплатное обслуживание, а также необходимость подключать платную подписку Pro для получения более выгодных условий.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно при балансе от 50 тысяч рублей на карте, накопительном, инвестиционном счёте или при оформлении кредита. В остальных случаях — до 1188 рублей в месяц.

Мультивалютная: да.

Кешбэк: до 15% в рублях за покупки в категориях, но не более 3 тысяч рублей. До 30% на покупки у партнёров.

Снятие денег: только в своих банкоматах, без комиссии — до 500 тысяч рублей в месяц.

Лимиты на платежи: нет.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй, T-Пэй.

Умная карта «Мир» от ГПБ

Эта виртуальная карта с бесплатным обслуживанием является аналогом дебетовой карты Газпромбанка. Её владелец может выбрать одну из нескольких программ лояльности для получения кешбэка.

Но по карте предусмотрена комиссия за неактивность: 300 рублей списываются, если на счёте есть деньги, но в течение 12 месяцев не было операций. При переводе средств с карты через сервисы других банков взимается 2% от суммы (не менее 30 рублей).

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Мультивалютная: нет.

Кешбэк: до 5% баллами за каждые 100 рублей, но не более 5 тысяч баллов в месяц.

Снятие денег: бесплатно — до 300 тысяч рублей в месяц в своих банкоматах, в банкоматах других банков — до 100 тысяч рублей. Покупка платной подписки увеличивает эти лимиты.

Лимиты на платежи: не более 250 тысяч рублей в месяц при оплате покупок.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй, Газпром Пэй.

Карта «MTS Cashback Lite Мир» от МТС Банка

Оформить эту карту могут как действующие, так и новые клиенты банка. Те, кто уже зарегистрирован в мобильном приложении, могут сделать это моментально, без посещения офиса. Платы за обслуживание не предусмотрено.

К минусам карты можно отнести невысокие лимиты на снятие денег и на платежи. Кешбэк, полученный в рамках программы MTS Cashback, нельзя потратить без премиум-подписки, а также вывести на другую карту. Также карту нельзя заказать в пластике.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Мультивалютная: нет.

Кешбэк: 1–3% рублями за покупки в категориях, до 20% за покупки у партнёров системы «Мир», до 25% — в системе MTS Cashback. Размер кешбэка ограничен 10 тысячами рублей в месяц. При оформлении премиальной подписки также можно получать кешбэк бонусами.

Снятие денег: бесплатно в любых банкоматах с NFC — до 40 тысяч рублей в месяц, но не более 5 тысяч в день.

Лимиты на платежи: максимальный разовый платёж — 60 тысяч рублей, максимальная сумма платежей в месяц — 200 тысяч рублей, максимальный ежедневный остаток по карте — 60 тысяч рублей.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй, МТС-Пэй.

Виртуальная «Ак Барс карта» с коробкой «Ничего лишнего» от Ак Барс Банка

Коробка услуг «Ничего лишнего» предоставляет клиентам базовый функционал: бесплатный выпуск карты и обслуживание при соблюдении условий, кешбэк за покупки. Также по карте начисляется процент на остаток — 11% годовых на суммы от 20 до 100 тысяч рублей.

Слабыми сторонами карты являются низкий кешбэк и невысокие лимиты на бесплатное снятие денег, однако к ней можно подключить другую коробку услуг с более выгодными условиями.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно для зарплатных и пенсионных клиентов, при совершении одной покупки по карте в месяц или среднедневном остатке на всех видах счетов от 10 тысяч рублей. В остальных случаях — до 1188 рублей в месяц.

Мультивалютная: нет.

Кешбэк: 1–3% баллами (конвертируются в рубли) или милями за покупки в категориях, но не более 2 тысяч баллов / 5 тысяч миль в месяц. Кешбэк до 45,5% за покупки в партнёрских магазинах.

Снятие денег: в своих банкоматах — бесплатно без ограничений, в других банках — до 50 тысяч рублей в месяц. Лимит на снятие: 100 тысяч рублей в сутки и 400 тысяч в месяц.

Лимиты на платежи: нет.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй.

Цифровая карта «Прибыль» от Банка Уралсиб

Виртуальная карта «Прибыль» — цифровой аналог флагманского пластика Уралсиба с бесплатным обслуживанием и возможностью получать кешбэк за любые покупки. На остаток по карте до 1 миллиона рублей начисляется процент — до 16%. Обязательное условия для этого — траты от 10 тысяч рублей. К недостаткам карты можно отнести низкую базовую ставку кешбэка и то, что проценты на остаток начисляются только при выполнении требований к месячному обороту.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Мультивалютная: нет.

Кешбэк: 1% баллами за любые покупки, но не более 3 тысяч баллов в месяц. До 30% за покупки у партнёров.

Снятие денег: в своих банкоматах — бесплатно, в других банках — бесплатно до 300 тысяч рублей.

Лимиты на платежи: 5 миллионов рублей в месяц.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй.

Карта «Яндекс Пэй» от Яндекс Банка

Виртуальная карта Яндекса предлагает: моментальный выпуск, бесплатное обслуживание, повышенный кешбэк в сервисах экосистемы, удобное управление через приложение Яндекс Go и лёгкую интеграцию с другими продуктами компании. По карте выплачивается процент на остаток баллами при балансе от 10 тысяч рублей.

Слабые стороны карты: для получения и использования кешбэка обязательна подписка Яндекс Плюс, а накопленные баллы можно потратить только в сервисах Яндекса. Выпуск физической карты недоступен. Кроме того, АСВ защищены только деньги на картах пользователей, которые прошли максимально возможную идентификацию.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Мультивалютная: нет.

Кешбэк: до 50% баллами за покупки в категориях и до 100% — в сервисах Яндекса, но не более 10 тысяч баллов в месяц.

Снятие денег: комиссия — 2%.

Лимиты на платежи: в стартовом варианте карта является анонимной и имеет лимиты: на счёте можно хранить не более 15 тысяч рублей, а тратить — не более 40 тысяч в месяц. При желании можно пройти три ступени идентификации, каждая из которых увеличивает лимиты.

Бесконтактная оплата: Яндекс Пэй.

Карта «Виртуальная Мир» от ЮMoney

ЮMoney (ранее Яндекс Деньги) — это небанковская кредитная организация, входящая в экосистему Сбербанка. Сервис позволяет создавать электронные кошельки и выпускать к ним виртуальные карты. Для оформления базовой карты достаточно зарегистрироваться на сайте по номеру телефона, однако в анонимном статусе нельзя совершать покупки дороже 15 тысяч рублей.

Анонимную карту ЮMoney можно пополнить только с другой своей карты. После подтверждения личности пополнение возможно с любой карты и через банкомат. Для анонимных карт есть и другие ограничения, поэтому для полноценного использования сервиса лучше пройти хотя бы базовое подтверждение личности. Кроме того, деньги в кошельках ЮMoney не защищены АСВ.

Выпуск: бесплатно.

Обслуживание: бесплатно.

Мультивалютная: да.

Кешбэк: 1% баллами на все покупки, до 5% за покупки в категориях, но не более 3 тысяч баллов в месяц. Их можно тратить в партнёрских интернет-магазинах. Кешбэк до 30% в партнёрских магазинах.

Снятие денег: 3% от суммы в любом банкомате (минимум 100 рублей). С анонимных карт снять деньги нельзя.

Лимиты на платежи: анонимной картой нельзя оплатить покупки дороже 15 тысяч рублей. После предоставления паспортных данных можно открыть именную карту с лимитом 100 тысяч. После полной идентификации на счёте можно хранить до 500 тысяч рублей и совершать покупки стоимостью до 250 тысяч.

Бесконтактная оплата: Мир Пэй.

Условия выпуска и использования виртуальных карт представлены исключительно в ознакомительных целях. Эмитенты могут менять их на своё усмотрение.

