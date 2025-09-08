Можно ли сделать возврат денег на другую карту

Доля безналичных платежей в первом квартале 2025 года превысила 86% от всего розничного оборота. Покупатели всё чаще выбирают оплату картами, QR-кодом, биометрией. Но при возврате товаров потребителям не всегда удобно получать деньги на ту же карту: старое платёжное средство может потеряться или быть заблокированным. Вместе с экспертами разобрались, можно ли в таких ситуациях вернуть деньги на другую карту.

За какие товары можно вернуть деньги

Потребители вправе возвращать деньги как за бракованные товары, так и за товары надлежащего качества. Качественный товар принимается к возврату при выполнении ряда условий:

он сохранил первоначальный вид, не имеет повреждений;

на нём есть производственные этикетки;

он относится к непродовольственным изделиям;

он не запрещён к возврату;

с даты приобретения прошло не более 14 суток, а при покупке через интернет — 7 суток.

Запрещённые к возврату товары перечислены в Постановлении правительства № 2463. К ним относятся: нижнее бельё, бытовая химия, книги, косметика, предметы личной гигиены.

Допустим ли возврат на другую карту

Как правило, способ возврата денег зависит от способа покупки, говорит ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева. Если за товар заплатили наличными, то возврат происходит наличными. Если банковской картой — деньги автоматически возвращаются на ту же карту, с которой производилась оплата. Однако если покупатель по каким-либо причинам хочет получить возврат денежных средств на иную банковскую карту, продавец обязан удовлетворить такое требование и не имеет права отказывать.

Продавец обязан принять те реквизиты, которые покупатель указывает в заявлении на возврат. Причина изменения реквизитов может быть как обоснованной (утеря карты, с которой платил, её блокировка), так и не иметь существенных оснований. Ирина Михеева ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП

Возможность получить возврат средств на карту, отличную от использованной при оплате, подтверждается письмом Центробанка РФ № 112-Т, поясняет руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова. В документе указано, что конкретный механизм возврата может быть согласован между продавцом и покупателем.

Для возврата средств на альтернативную карту необходимо:

Обратиться в магазин с товаром, подлежащим возврату. Составить письменное заявление в свободной форме с указанием причины возврата и новых реквизитов.

Временные рамки получения денежных средств могут значительно варьироваться. При обращении в день покупки обычно возможна отмена операции с моментальным возвратом. В других случаях процесс обычно занимает 3–5 рабочих дней. Иногда банки обрабатывают возвраты до 30 дней. Алина Лактионова директор «ЦПМТ Митра», руководитель практики частных клиентов

Возврат с участием наличных

Можно ли получить наличные, если платил картой

Если покупатель платил картой, то вернуть наличные у него не получится, говорит Михеева. В соответствии с указанием Банка России N 5348-У юридические лица и предприниматели могут возвращать средства наличными, если покупку оплачивали тем же способом.

Указание Банка России напрямую запрещает использовать выручку от безналичных операций для возврата наличными, поскольку это нарушает установленную кассовую дисциплину, поясняет Лактионова. Продавцы, нарушающие данное правило, рискуют получить административное наказание.

Можно ли вернуть деньги на карту, если платил наличными

Если покупатель оплачивал покупку наличными, вернуть деньги он может как наличными, так и на банковскую карту. Во втором случае нужно подать заявление с просьбой возврата средств на карту и указанием её реквизитов.

Как происходит возврат, если платил по СБП

Если оплата проходила по Системе быстрых платежей (СБП), деньги будут возвращены тем же способом. В отличие от межбанковских переводов, операции по СБП проходят мгновенно.

Для возврата денег за покупку через СБП покупателю нужно обратиться в точку продаж и указать номер телефона, привязанный к его счёту, а также банк, в который следует вернуть средства, разъяснили «Рамблеру» представители Национальной системы платёжных карт (НСПК).

Если у торгово-сервисного предприятия есть техническая возможность, то для возврата можно использовать любой номер телефона, подключённый к СБП, а не только тот, с которого прошла оплата. Но важно понимать, что не все торговые точки могут это сделать, отметили в НСПК.

Главное

Пользователи могут вернуть деньги и за некачественный, и за качественный товар.

Возврат можно осуществить на любую карту, не только ту, которую использовали при оплате. Для этого нужно написать заявление и указать реквизиты для перевода.

Если оплата происходила безналичным способом, вернуть наличные не удастся. Но если вы платили купюрами, то возврат на карту возможен.

При оплате по СБП можно вернуть деньги на тот же или другой счёт. Для этого можно использовать любой номер телефона, подключённый к СБП. Но только если такая техническая возможность есть у продавца.

