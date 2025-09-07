Почему нельзя соглашаться на оплату покупок переводом

Оплатить покупку переводом по номеру телефона часто предлагают в небольших торговых точках, на рынках, в парикмахерских и мастерских. Многие покупатели соглашаются и совершают платежи — суммы небольшие, не нужно считать сдачу или искать банковскую карту. Однако такие действия не так безопасны, как кажутся. Рассказываем, почему нельзя соглашаться на оплату переводом и чем это грозит отправителю средств.

Как можно оплачивать покупки

Наличными. Классический способ, который используется всё реже. На его долю приходится чуть более 10% от всех платежей.

Банковской картой. Для оплаты нужно приложить карту к терминалу на кассе.

Телефоном. Если смартфон и терминал оплаты поддерживают функцию NFC, вместо банковской карты для оплаты можно использовать смартфон.

По QR-коду. QR-код формируется на терминале продавца. Его нужно отсканировать телефоном и подтвердить операцию. Чаще всего оплата в таком случае проводится через Систему быстрых платежей (СБП).

Банковским переводом. Покупатель переводит деньги по реквизитам продавца на основании выставленного счёта — в отделении банка или через банковское приложение.

Переводом на карту. Перевод осуществляется по номеру телефона через СБП. Такой способ расчётов могут использовать самозанятые и предприниматели.

Почему продавцы просят перевести деньги

Есть несколько причин, почему продавцы просят вас перевести деньги по номеру телефона:

Экономия на эквайринге . Эквайринг — банковский сервис, позволяющий торговым предприятиям и сервисным компаниям принимать безналичную оплату. Он является платным и стоит в среднем 1–3% от каждой операции.

. Эквайринг — банковский сервис, позволяющий торговым предприятиям и сервисным компаниям принимать безналичную оплату. Он является платным и стоит в среднем 1–3% от каждой операции. Уход от налогов . Если принимать деньги через терминал, данные об операциях поступают в налоговую службу (ФНС). С них компании платят налоги. А средства, поступающие по номеру телефона, можно скрыть от ФНС.

. Если принимать деньги через терминал, данные об операциях поступают в налоговую службу (ФНС). С них компании платят налоги. А средства, поступающие по номеру телефона, можно скрыть от ФНС. Выгода для продавца. Если на товар действует скидка, продавец может получить от покупателя полную стоимость, а затем провести продажу по акции и забрать себе образовавшуюся разницу.

Принимать оплату на личную карту могут только самозанятые и предприниматели. Но в любом случае они должны предоставить документ о приёме платежа: сформировать чек или выдать бланк строгой отчётности — чаще всего квитанцию об оплате.

Риски при оплате переводом

При оплате покупки переводом вы рискуете быть втянутым в преступную схему. В этом случае вам придётся доказывать свою непричастность, потратив деньги и нервы.

Даже делая небольшой разовый перевод незнакомому лицу, никто не застрахован от того, что дальше этот платёж не попадет в цепочку подозрительных или незаконных операций. В зависимости от обстоятельств вам придётся давать объяснения банку или правоохранительным органам. Вячеслав Высоцкий руководитель юридической практики аудиторско-консалтинговой группы «Юникон»

Поэтому совершать платежи следует только в адрес понятных, проверенных контрагентов, обязательно указывать назначение платежа, оформлять соответствующие платежам документы, рекомендует Высоцкий.

При переводе денег на личную карту продавцу вы не сможете доказать факт покупки. Это грозит следующими последствиями:

не получится вернуть товар обратно;

не сможете обслуживаться по гарантии;

не удастся предъявить претензию продавцу.

При выборе данного способа оплаты вы не сможете получить кешбэк. Его начисляют только при оплате через терминал.

Главное

Оплата переводом на карту выгодна продавцу, поскольку ему не нужно платить комиссию за эквайринг, можно скрыть доходы от налоговой.

Покупателю такой способ может быть невыгоден, поскольку в этом случае сложно доказать факт покупки и нельзя получить кешбэк.

Кроме того, если продавец окажется втянутым в преступную деятельность, отправителя платежа могут обвинить в содействии.

Оплачивать покупки переводом самозанятым и предпринимателям можно. Но в этом случае нужно убедиться, что они ведут деятельность законно и оформляют документы, свидетельствующие о получении оплаты.

