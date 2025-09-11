Банки обязаны контролировать финансовые операции клиентов. Поэтому, если вы пополняете счёт на крупную сумму, у вас могут запросить данные о происхождении средств. Рассказываем, сколько денег можно положить в банк без подтверждения доходов и как доказать, откуда взялись деньги.

© PROMT8/iStock.com

Зачем нужно подтверждать доходы

Кредитные организации отслеживают операции по клиентским счетам в целях противодействия отмыванию преступных доходов и выявления прочих противоправных действий.

Банки обязаны контролировать движения по счетам клиентов, в том числе пополнения, в соответствии с законом № 115-ФЗ. При возникновении подозрений они имеют право приостановить операцию до выяснения обстоятельств. Поэтому, если вносите на счёт крупную сумму, у вас могут поинтересоваться, откуда вы взяли деньги.

Какая сумма считается подозрительной

В соответствии с рекомендациями Банка России кредитные учреждения должны обращать внимание на безналичные зачисления денежных средств в размере более 100 тысяч рублей в день или 1 миллиона рублей в месяц.

Однако сумма зачисления — не единственный критерий подозрительных операций. Перевод вызывает вопросы, если выполняются хотя бы два условия из перечня Банка России. Среди них:

большое количество отправителей/получателей — более 10 в день, 50 в месяц ;

; большое число операций — от 30 в сутк и;

и; маленькое время между зачислением и списанием — менее 60 секунд.

Важно понимать, что вопросы у банка возникают не к сумме как таковой, а к её несоответствию с обычным финансовым поведением клиента. Это могут быть необычные операции, которые выходят за рамки финансовой активности клиента, пояснили в пресс-службе ББР Банка. Речь идёт о крупных поступлениях, не соответствующих уровню дохода клиента или способу получения, например внезапное внесение значительной суммы наличных.

Если на счёт студента или пенсионера разово поступают миллионы, это, конечно, вызовет подозрения, отмечает руководитель Управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк» Сергей Игошин. По его словам, в таких ситуациях банк запрашивает подтверждение происхождения средств. Таким образом он исполняет свои надзорные функции и защищает как собственные активы, так и стабильность всей финансовой системы от возможного участия в противоправных схемах.

Информацию обо всех операциях на сумму от 1 миллиона рублей, как с наличными, так и безналичными средствами, банки передают в Росфинмониторинг. Это ведомство дополнительно оценивает риски.

Как подтвердить происхождение денег

Доказать легальное происхождение средств можно любыми документами, которые подтверждают их источник, говорит Игошин. К ним относятся:

справка с места работы (для подтверждения официальной зарплаты или премии);

договор купли-продажи (например, автомобиля или недвижимости);

договор займа с распиской;

свидетельство о праве на наследство;

выписка с другого счёта (если средства были накоплены, например, в другом банке).

Главная задача клиента в подобной ситуации — предоставить банку прозрачную и логичную финансовую цепочку, разъясняющую, каким именно образом у него появилась данная сумма, отмечает Игошин.

Главное

Банки обязаны контролировать операции по клиентским счетам. Вопросы могут вызвать транзакции, не характерные для клиента. В том числе появление крупной суммы денег.

Дополнительное внимание кредитных организаций вызывают операции на сумму свыше 1 миллиона рублей. Данные о таких транзакциях передаются в Росфинмониторинг.

Если операция вызывает подозрения, банк может запросить документы, подтверждающие происхождение средств. В этом случае вы можете предоставить справку с места работы, договор купли-продажи, займа или другие бумаги.

