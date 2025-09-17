В каких странах принимают российские карты «Мир»

В путешествиях за границу удобнее всего использовать банковскую карту: с её помощью можно конвертировать валюту при оплате покупок и не нужно носить с собой наличные. Однако карты российской системы «Мир» принимают не везде. Изучили, в каких странах можно пользоваться карточками «Мир» и с какими ограничениями можно столкнуться.

Страны, где работает «Мир»

Список государств, в которых функционируют карты «Мир», постоянно изменяется. Поэтому перед путешествием обязательно уточняйте информацию. На текущий момент карточки российской платёжной системы принимают в следующих государствах:

Абхазия . Нет никаких ограничений. Но при посещении рынков и небольших торговых точек, где нет платёжных терминалов, нужно иметь наличные.

. Нет никаких ограничений. Но при посещении рынков и небольших торговых точек, где нет платёжных терминалов, нужно иметь наличные. Азербайджан . Можно снять наличные в местной валюте через банкоматы и офисы «ВТБ Азербайджан». В июне 2025 года анонсировали возможность оплачивать товары и услуги картами «Мир» на морском курорте See Breeze.

. Можно снять наличные в местной валюте через банкоматы и офисы «ВТБ Азербайджан». В июне 2025 года анонсировали возможность оплачивать товары и услуги картами «Мир» на морском курорте See Breeze. Армения. Расплачиваться за товары и услуги можно картами «Мир» любого российского банка через терминалы банка ВТБ. Снять наличные возможно в банкоматах «ВТБ Армения». Они есть в Цахкадзоре, Дилижане, Джермурке, Гюмри.

Расплачиваться за товары и услуги можно картами «Мир» любого российского банка через терминалы банка ВТБ. Снять наличные возможно в банкоматах «ВТБ Армения». Они есть в Цахкадзоре, Дилижане, Джермурке, Гюмри. Белоруссия . Ограничений нет.

. Ограничений нет. Венесуэла . Карты «Мир» работают в большинстве туристических мест. Обсуждается возможность расширения географии приёма и выпуска карт российской платёжной системы банками Венесуэлы.

. Карты «Мир» работают в большинстве туристических мест. Обсуждается возможность расширения географии приёма и выпуска карт российской платёжной системы банками Венесуэлы. Вьетнам . Снять наличные можно в банкоматах VRB. Они есть в крупных городах — Хошимин, Ханой, Хайфон, Вунгтау, Дананг и Нячанг. Их адреса можно найти на сайте кредитного учреждения. Оплачивать покупки получится в точках, где есть терминал этого банка. Однако, по отзывам туристов, таких мест немного. Поэтому лучше заранее обналичивать деньги через VRB.

. Снять наличные можно в банкоматах VRB. Они есть в крупных городах — Хошимин, Ханой, Хайфон, Вунгтау, Дананг и Нячанг. Их адреса можно найти на сайте кредитного учреждения. Оплачивать покупки получится в точках, где есть терминал этого банка. Однако, по отзывам туристов, таких мест немного. Поэтому лучше заранее обналичивать деньги через VRB. Иран. Можно расплачиваться с помощью приложения Mir Pay. До конца 2025 года платежи картами «Мир» должны стать доступными на всей территории страны.

Можно расплачиваться с помощью приложения Mir Pay. До конца 2025 года платежи картами «Мир» должны стать доступными на всей территории страны. Казахстан. Снять деньги можно в «ВТБ Казахстан». Оплата покупок возможна не везде, только через терминалы указанного банка.

Снять деньги можно в «ВТБ Казахстан». Оплата покупок возможна не везде, только через терминалы указанного банка. Куба. Страна подключена к отечественной платёжной системе. В большинстве туристических мест вы сможете расплатиться картой «Мир».

Страна подключена к отечественной платёжной системе. В большинстве туристических мест вы сможете расплатиться картой «Мир». Лаос. В ходит в перечень стран, сотрудничающих с системой «Мир». Однако, по отзывам туристов, наши карты работают в стране нестабильно. Снять наличные получается в банкоматах JDB банка, их расположение указано на карте. Об успешной оплате через терминалы информации нет.

ходит в перечень стран, сотрудничающих с системой «Мир». Однако, по отзывам туристов, наши карты работают в стране нестабильно. Снять наличные получается в банкоматах JDB банка, их расположение указано на карте. Об успешной оплате через терминалы информации нет. Мьянма . Карты «Мир» в Мьянме принимают в ограниченном количестве мест. По данным на январь 2025 года, они работают в 67 торговых компаниях страны: 38 — в Янгоне, 19 — в Нейпьидо, 7 — в Мандалае, по 1 — Пьин У Лвине, Таунджи и Багане. Решается вопрос о возможности снимать наличные через местные банкоматы.

. Карты «Мир» в Мьянме принимают в ограниченном количестве мест. По данным на январь 2025 года, они работают в 67 торговых компаниях страны: 38 — в Янгоне, 19 — в Нейпьидо, 7 — в Мандалае, по 1 — Пьин У Лвине, Таунджи и Багане. Решается вопрос о возможности снимать наличные через местные банкоматы. Никарагуа. В Манагуа в здании «Дельта» компании Credicoop есть банкомат, позволяющий снять деньги с карты «Мир». Никарагуанские власти планируют до конца 2025 года установить банкоматы, принимающие карты российской платёжной системы, в других городах государства.

В Манагуа в здании «Дельта» компании Credicoop есть банкомат, позволяющий снять деньги с карты «Мир». Никарагуанские власти планируют до конца 2025 года установить банкоматы, принимающие карты российской платёжной системы, в других городах государства. Таджикистан. Карты «Мир» обслуживаются банком Dushanbe City Bank. В его банкоматах вы можете снять наличные. Оплата в торговых точках недоступна.

Карты «Мир» обслуживаются банком Dushanbe City Bank. В его банкоматах вы можете снять наличные. Оплата в торговых точках недоступна. Таиланд . Ведётся работа по подключению местных банков к отечественной платёжной системе.

. Ведётся работа по подключению местных банков к отечественной платёжной системе. Турция. В Турции можно оплачивать покупки по QR-коду. О такой возможности сообщают Сбербанк, ВТБ и МТС Банк.

В Турции можно оплачивать покупки по QR-коду. О такой возможности сообщают Сбербанк, ВТБ и МТС Банк. Южная Осетия. Можно оплачивать покупки банковской картой. Для обналичивания средств нужно использовать терминалы Национального банка.

Что нужно учитывать при использовании карты «Мир»

При использовании карт российской платёжной системы за рубежом нужно учитывать следующее:

Ограниченный перечень пунктов приёма . Даже если в стране официально разрешено пользоваться картами российской платёжной системы, их принимают далеко не везде. Оплатить товары и услуги получится только в точках, обслуживаемых банками, с которыми «Мир» заключил партнёрское соглашение.

. Даже если в стране официально разрешено пользоваться картами российской платёжной системы, их принимают далеко не везде. Оплатить товары и услуги получится только в точках, обслуживаемых банками, с которыми «Мир» заключил партнёрское соглашение. Комиссия за конвертацию и снятие наличных . Комиссии при использовании карты за рубежом могут взимать и банк-эмитент, и банк, через который вы проводите операцию. При оплате покупок картой «Мир» деньги конвертируются в местную валюту по текущему банковскому курсу.

. Комиссии при использовании карты за рубежом могут взимать и банк-эмитент, и банк, через который вы проводите операцию. При оплате покупок картой «Мир» деньги конвертируются в местную валюту по текущему банковскому курсу. Список стран, принимающих «Мир», постоянно меняется. Из-за санкционных угроз некоторые страны приостанавливают работу с российской платёжной системой.

При планировании путешествия туристам рекомендуется предусмотреть альтернативные способы расчётов. Среди доступных вариантов: наличные деньги (доллары, евро, местная валюта), карты иностранных банков, системы денежных переводов.

Главное

Платёжная система «Мир» расширяет географию своего присутствия. Её карты принимают во многих дружественных странах.

Без серьёзных ограничений «Мир» работает в Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, на Кубе. В остальных странах функционал карт ограничен: их можно использовать только в определённых точках продаж и банкоматах.

Список стран, сотрудничающих с системой «Мир», постоянно изменяется. Перед поездкой нужно уточнять актуальную информацию и позаботиться об альтернативных способах расчётов.

