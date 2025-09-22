Сбер запустил платформу для упрощённого получения налоговых вычетов

Сбербанк при поддержке Федеральной налоговой службы (ФНС) запустил первую в России платформу для оформления социальных вычетов. Она упрощает и ускоряет оформление возврата налога за оплату медицинских, образовательных и спортивных услуг. Сервис уже протестирован с участием ФНС и доступен клиентам Сбера с 22 сентября 2025 года.

Упрощённый порядок получения вычетов, который ФНС ввела в 2024 году, не требует сбора бумажных документов — всё можно подать через кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Платформа от Сбера делает процесс подачи ещё более простым: она объединяет физических и юридических лиц в едином цифровом контуре.

Граждане могут воспользоваться сервисом через приложение Сбербанк Онлайн, а компании — через интернет-банк СберБизнес.

Организации, предоставляющие услуги в сфере образования, медицины и спорта, могут почти автоматически формировать справки об оплате услуг и передавать их в ФНС через СберБизнес. Это значительно сокращает время подготовки документов и позволяет бизнесу равномерно распределить нагрузку.

Физическим лицам больше не нужно самостоятельно подавать документы в налоговую. После оплаты услуг соответствующие данные будут поступать их поставщикам в СберБизнес, а сами клиенты получат уведомление в Сбербанк Онлайн о возможности вычета. Если клиент воспользуются этой возможностью, компания сможет подтвердить его расходы и сразу направить справку в налоговые органы.

Физлицу достаточно один раз дать согласие на передачу данных в ФНС, и в дальнейшем процесс будет происходить автоматически. Вычеты предоставляются на основе реальных транзакций, что минимизирует ошибки и риски. После проверки информации налоговая самостоятельно сформирует заявление на вычет, которое клиент сможет подписать в личном кабинете налогоплательщика.

Социальный налоговый вычет способен сэкономить россиянам сотни миллиардов рублей. Но мы видим, что лишь небольшая доля граждан пользуется своим правом. Одних останавливает сложность оформления, другие не всегда помнят, в каких организациях в течение года оплачивали услуги. А компании вынуждены тратить много часов на подготовку документов. Разработанная нами платформа облегчит работу тысячам компаний и улучшит жизни миллионов россиян, — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.

По итогам 2024 года максимальная сумма к возврату составила до 22,5 тысячи рублей за собственные расходы и до 16,5 тысячи рублей за обучение каждого ребёнка. По завершении 2025 года в связи с повышением НДФЛ до 22% лимиты увеличатся до 33 и 24,2 тысячи рублей соответственно.

