Как найти и отключить подписки: подробная инструкция

Если с вашей карты или баланса телефона снимают деньги за услуги, о которых вы не знали или давно забыли, то стоит обратить внимание на приложения для музыки и просмотра фильмов, игры, антивирусы, услуги мобильного оператора — всё это может оформляться на условиях подписки, которая автоматически продлевается каждый месяц. Иногда подписки появляются случайно — после нажатия кнопки в приложении, иногда их предлагают под видом бесплатных пробных доступов. СберСова расскажет, как отказаться от ненужных услуг и перестать платить лишнее.

Как появляются подписки

Платная подписка после пробного периода. Многие сервисы для привлечения новых пользователей дают бесплатный доступ на 7 или 30 дней — например, на просмотр сериалов. Когда акция заканчивается, оплата становится регулярной, а уведомления об этом приходят далеко не всегда.

Случайные подписки через пуш-уведомления или баннеры. Многие люди даже не замечают, как оформляют платную подписку. Такое часто случается во время сёрфинга в интернете: вроде бы просто закрываете надоедливую рекламу, а на самом деле случайно соглашаетесь на платную услугу. Информация об этом обычно спрятана в самом низу страницы и написана очень мелко. Ещё некоторые сайты предлагают «быстрый доступ» к прогнозу погоды, шуткам, играм и т. д. Нажимая кнопку «ОК», вы можете подписаться на услугу, о чём узнаете только из выписки банка или телефонного биллинга.

Опции мобильных операторов. Помимо основной связи, это могут быть «обещанные платежи», музыкальные порталы, автоплатежи, развлекательные сервисы — и всё это оплачивается отдельно.

Помимо основной связи, это могут быть «обещанные платежи», музыкальные порталы, автоплатежи, развлекательные сервисы — и всё это оплачивается отдельно. Вашим телефоном пользуется ребёнок. Если ребёнок играет на вашем устройстве, то может случайно поставить галочку или нажать на предложение оформить пробную игру или оплатить опцию. Не факт, что вы сразу об этом узнаете, а деньги будут списываться регулярно.

Подписки внутри приложений. Некоторые мобильные приложения на Android и iOS после бесплатного периода автоматически снимают деньги с прикреплённой карты, даже если вы удалили само приложение.

Подписки: найти и обезвредить

Есть несколько вариантов узнать, за какие услуги и сколько вы платите.

Через магазин приложений

Откройте Play Market на смартфоне с Android или App Store на iPhone. Войдите в свой профиль. Найдите пункт меню «Подписки». Там будут все активные платные сервисы, которые вы купили в магазине. Напротив каждой опции есть кнопка для отмены — используйте её, если хотите удалить подписку.

В личном кабинете онлайн-сервисов

Зайдите на официальный сайт сервиса: стриминговой площадки, доставки, приложения для медитации и т. д. Зайдите в личный кабинет, а потом в раздел «Настройки» → «Подписки»/«Управление подписками» или «Оплаты/Платежи». Изучите список всех активных услуг. Если есть лишние, отключите их.

Через мобильного оператора

Можно использовать один из вариантов:

Через мобильное приложение оператора: зайдите в раздел «Платные услуги» или «Мои подписки» — можно отключить нужное в пару кликов.

С помощью коротких USSD-команд (запросы, которые вводятся на мобильном телефоне):

МТС — *152*2#

МегаФон — *505#

Билайн — *110*09#

Tele2 — *189#

Когда введёте USSD-код, то получите СМС со списком активных подписок. Отключите лишние, следуя инструкциям в сообщениях.

Позвонить на горячую линию оператора. Специалист расскажет, какие опции у вас подключены, и поможет удалить ненужные.

Через банковское приложение

Проверьте все регулярные списания, особенно мелкие — часто они связаны с подписками. Если нашли непонятный платёж, выясните, к какому сервису он относится. Возможно, это тоже неожиданная подписка.

Как обезопасить себя от появления новых подписок

1. Включите запрет на списание денег через СМС. Иногда, чтобы деньги списались, нужно отправить ответное сообщение на короткий номер, с которого пришло СМС о какой-то услуге. Такие платные номера можно заблокировать. У каждого мобильного оператора эта функция называется по-разному, и обычно её подключают с помощью специальной USSD-команды.

Что делать:

В поиске напишите: «Отключить подписки» и название вашего оператора.

Найдите нужный USSD-код и введите его на телефоне.

Дождитесь сообщения, что блокировка подключена.

Имейте в виду, этот способ не работает, если подписка активировалась на сайте или в приложении.

2. Привязывайте к сервисам не основную, а дополнительную карту — специально для подписок. Если на ней будет ограниченная сумма, то вы не «улетите» в незапланированные расходы.

3. Используйте «Семейный доступ». Для детей и пожилых родственников настройте ограничения на платные действия и покупки.

4. Всегда читайте условия пробного периода. Если захотите им воспользоваться, сделайте на смартфоне напоминание за день до его окончания — чтобы не забыть отменить автоматическое продление подписки.

5. Не вводите данные карты на непроверенных сайтах.

6. Чтобы случайно не оформить лишние подписки, держитесь подальше от подозрительных сайтов с бесплатными фильмами, играми или музыкой.

7. Возьмите за правило регулярно просматривать выписки с банковского счёта и мобильного номера. Если заметите регулярные списания, проверьте свои подписки.

Как вернуть деньги за подписку, которую не хотели подключать

Если вы заметили, что с вас сняли деньги за ненужную услугу, свяжитесь со службой поддержки этого сервиса как можно скорее — иногда магазины приложений действительно возвращают деньги.

Если деньги списали через оператора связи, позвоните на горячую линию или напишите заявление в личном кабинете. Приложите выписку операции, объясните, что услуга была навязана или активировалась случайно. Оператор обязан проверить заявление.

Бывает, что деньги списываются по неясным причинам. В этом случае обратитесь в банк, опишите проблему и попросите приостановить дальнейшие автоматические платежи.

