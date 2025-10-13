Как работают зарплатные карты Сбера: ответы на самые популярные вопросы

Думаете, но не решаетесь перевести зарплату в Сбер? Уже есть карта банка, но не знаете, стоит ли подключать зарплатный проект? Мы собрали самые популярные вопросы и задали их сотрудникам банка.

Чем отличается зарплатная карта СберБанка от обычной?

Зарплатная карта Сбера — такая же дебетовая карта, но с дополнительными бонусами. Обычно зарплатные карты предлагает выпустить работодатель в рамках зарплатного проекта.

Можно ли подключить зарплатный проект к уже открытой дебетовой карте Сбера?

Да, вы можете сделать зарплатной любую дебетовую карту Сбера. При желании вы можете выпустить новую карту под зарплатный проект. Условия обслуживания не отличаются: вы не платите за пользование картой и получаете все бонусы, положенные зарплатному клиенту.

Какую карту СберБанка лучше открыть для зарплаты? На какую карту лучше получать зарплату?

Подключать зарплатный проект лучше на новые СберКарты. Зарплатной можно сделать и свою старую дебетовую карту Сбера. Но, как правило, она выпускалась на других условиях, которые могут быть менее выгодными.

Можно ли получать зарплату на моментальную карту СберБанка?

Да, вы можете сделать зарплатной даже моментальную карту Сбера. Единственное отличие этой карты от обычной — она неименная, то есть без ваших имени и фамилии на «пластике». Карта, как и все дебетовые, привязана к вашему лицевому счёту. Чтобы начать получать на неё зарплату, просто передайте реквизиты в бухгалтерию.

Насколько безопасны неименные карты

Сколько стоит обслуживание зарплатной карты в Сбере?

Обслуживание зарплатных карт бесплатное. Поэтому если вы переведёте зарплату на действующую дебетовую карту Сбера, банк перестанет взимать плату за её обслуживание. Новые СберКарты всегда бесплатные вне зависимости от подключённого зарплатного проекта или подписок.

Какие бонусы я получу от зарплатной карты Сбера?

Зарплатные клиенты Сбера получают подписку на СберПрайм за 1 рубль в месяц. В неё входят онлайн-кинотеатр Оkko, музыка в Звуке, а также скидки на товары и услуги от партнёров банка.

Каждый месяц вы можете выбирать пять категорий кешбэка бонусами СберСпасибо вместо трёх для обычных клиентов. Зарплатные клиенты Сбера также получают надбавку к ставке по вкладам, скидку до 2% на ставку по потребительским кредитам и скидку 1% на ипотеку.

Я стал зарплатным клиентом Сбера после оформления ипотеки. Можно сейчас применить скидку 1% на ставку по кредиту?

Вы можете воспользоваться привилегией только в момент оформления кредита. Как вариант, при подаче заявки вы можете согласиться перевести зарплату на карту Сбера и получить скидку 1% на ипотеку. Чтобы сохранить эту скидку, вы должны стать зарплатным клиентом банка в течение четырёх месяцев с даты выдачи ипотеки.

Вместе с зарплатной картой мне предлагают кредитку. Какие у неё условия? Можно ли отказаться?

Если вы выбрали карту Сбера для зачисления зарплаты, вам автоматически сформируется предложение получить ещё и кредитную карту. Сообщение приходит от номера 900, в нём указано, что вам одобрена кредитка с определённым лимитом. Карта зарплатным клиентам обычно выдаётся с лимитом до 1 миллиона рублей. В зависимости от вашей платёжеспособности и размера зарплаты можно в дальнейшем его увеличивать.

Не нужна кредитная карта? Можете проигнорировать СМС. Если кредитку привёз сотрудник банка, который доставлял вам зарплатную карту, вы можете отказаться её брать. Если вы уже взяли кредитку у сотрудника, но не хотите ею воспользоваться — просто не активируйте карту, и банк аннулирует её в течение 60 дней.

Я перешёл на другую работу и хочу продолжить получать зарплату на карту Сбера. Нужно ли мне переоформить зарплатный проект?

Нет, повторно подключать зарплатный проект не потребуется. Достаточно предоставить реквизиты своей карты Сбера в бухгалтерию для начисления зарплаты. Работодатель отправляет средства с определённым кодом, который автоматически даёт денежному переводу статус зарплаты. Поэтому ваша карта сохранит его и все привилегии останутся. Как только вы перестанете получать зарплату на карту, её статус переведётся в «личная» и дополнительные бонусы отключатся.

Зависит ли набор бонусов от того, сколько лет я являюсь зарплатным клиентом Сбера?

Нет, не зависит. У новых зарплатных клиентов Сбера привилегии такие же, как и у старых. Но набор бонусов прогрессирует внутри проекта. Например, 5 лет назад не было повышенных ставок по вкладу для зарплатных клиентов.

