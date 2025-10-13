Эксперт прокомментировал введение ограничения по количеству карт

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил «Рамблеру», что в ближайшем будущем количество банковских карт, выпущенных на одного человека, ограничат. Однако он опроверг информацию о том, что нововведения начнут действовать уже с декабря текущего года.

© Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Изменения в законодательство о введении лимита на число банковских карт для одного человека могут быть приняты до декабря. Однако сроки и этапы введения ограничений называть пока рано, — заявил Аксаков.

По оценке депутата будет предусмотрен переходный период сроком около года. Он нужен, чтобы банки могли проинформировать своих клиентов. А люди успели в спокойном режиме закрыть старые карты и при необходимости выбрать, от каких из действующих карт отказаться.

По словам Аксакова, сейчас обсуждается лимит 5 карт в одном банке и 20 всего на человека. По оценкам экспертов, лишь около 6% россиян пользуется более чем 10 картами. Поэтому планируемое ограничение не коснётся подавляющего большинства граждан. Зато данная мера будет эффективной в борьбе с дропперами, которые оформляют множество карт для вывода и обналички полученных преступным путём.

Сколько банковских карт может открыть один человек