Эксперт предостерегла от хранения больших сумм на картах

Дебетовая карта — не только средство платежа, но и место, где можно хранить деньги. Однако хранение больших сумм таким способом считается небезопасным: средства могут похитить мошенники. Рассказываем, сколько денег можно держать на карте и как защитить свои накопления.

© Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Стоит ли хранить деньги на карте

В повседневной жизни банковская карта — удобный инструмент для получения выплат и совершения платежей. Однако использовать карточный счёт для хранения средств — не лучшее финансовое решение, считает эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Это связано со следующими причинами:

Отсутствие дохода . Большинство банков не начисляют проценты на остаток по карте. Без процентного дохода деньги «дешевеют» из-за инфляции. Поэтому для хранения средств лучше подходят сберегательные инструменты — накопительные счета, депозиты.

. Большинство банков не начисляют проценты на остаток по карте. Без процентного дохода деньги «дешевеют» из-за инфляции. Поэтому для хранения средств лучше подходят сберегательные инструменты — накопительные счета, депозиты. Риск незапланированных трат . Когда весь объём доступных средств аккумулирован на одном счёте, к которому привязана карта, выше риск спонтанных покупок.

. Когда весь объём доступных средств аккумулирован на одном счёте, к которому привязана карта, выше риск спонтанных покупок. Безопасность. Мошенники активно используют социальную инженерию для получения конфиденциальных данных своих жертв. Небольшой баланс карты защищает от хищения средств.

Банковские карты предпочтительно использовать для повседневных расходов, а излишки переводить на накопительные счета или депозиты. Небольшую часть денег можно держать дома наличными. Такой приём поможет избежать импульсивных трат в интернете, а если до средств на карте доберутся мошенники, потери будут частичными. Ольга Вяльшина руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества

Кроме того, существуют риски, связанные с техническими сбоями, временной блокировкой карты, которые могут ограничить доступ к вашим накоплениям в критический момент, добавляет Ольга Вяльшина. В таких ситуациях отсутствие резервных средств может привести к серьёзным финансовым затруднениям.

Сколько денег можно хранить на карте

Закон не предусматривает никаких ограничений по сумме средств на карте. Однако в соответствии со ст. 11 закона № 177-ФЗ счета банковских клиентов застрахованы в размере до 1,4 миллиона рублей. Поэтому в одном банке не рекомендуется держать накопления больше этой суммы. Однако этот лимит не стоит держать на карте, считают эксперты.

Сумму на карте нужно определять исходя из своих финансовых привычек.

На карте разумно оставлять базовый минимум, который каждый определяет для себя самостоятельно. Храните на карте сумму запланированных трат на неделю или на пару дней. И пополняйте её по мере надобности. Ольга Дайнеко эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

Если карта используется для покупок в интернете, хранить на ней деньги не нужно вовсе, продолжает эксперт. В этом случае лучше пополнять баланс карты непосредственно перед оплатой товара.

Как защитить деньги, хранящиеся на карте

Включите оповещение от банка . Если ваши данные получат злоумышленники и попытаются снять с вашей карты деньги, банк пришлёт сообщение. У вас будет возможность мгновенно заблокировать свой счёт.

. Если ваши данные получат злоумышленники и попытаются снять с вашей карты деньги, банк пришлёт сообщение. У вас будет возможность мгновенно заблокировать свой счёт. Разделите сбережения между разными счетами . Если преступники завладеют доступом к какому-либо счёту, деньги на других счетах будут в безопасности.

. Если преступники завладеют доступом к какому-либо счёту, деньги на других счетах будут в безопасности. Настройте блокировку экрана . Чтобы разблокировать телефон, применяйте свои биометрические данные: отпечаток пальца, черты лица. Это защитит ваш личный банковский кабинет от взлома, если вы потеряете телефон.

. Чтобы разблокировать телефон, применяйте свои биометрические данные: отпечаток пальца, черты лица. Это защитит ваш личный банковский кабинет от взлома, если вы потеряете телефон. Не подключайтесь к общедоступному Wi-Fi . Через общедоступный Wi-Fi легче получить доступ к вашим персональным данным.

. Через общедоступный Wi-Fi легче получить доступ к вашим персональным данным. Установите лимит расходов . Если ваша карта попадёт в руки злоумышленников, у них не получится потратить с неё больше указанной суммы.

. Если ваша карта попадёт в руки злоумышленников, у них не получится потратить с неё больше указанной суммы. Введите запрет на обналичивание денег . Это убережёт от несанкционированного снятия денег с вашей карты, если она будет скомпрометирована. Если же вам понадобятся наличные, вы сможете подключить функцию снова.

. Это убережёт от несанкционированного снятия денег с вашей карты, если она будет скомпрометирована. Если же вам понадобятся наличные, вы сможете подключить функцию снова. Используйте отдельную карту для интернет-покупок. Данные, которые вы оставляете в интернете, могут попасть к злоумышленникам. Чтобы не лишиться всех накоплений, оплачивайте интернет-покупки с отдельной или виртуальной карты. Виртуальную карту можно оформить мгновенно в приложении вашего банка. Используя её, вам не прид ётся указывать данные вашего основного средства платежа.

Виртуальная карта: виды, преимущества, как использовать

Главное

Закон разрешает хранить на карте любую сумму. Однако эксперты не рекомендуют использовать этот способ для хранения накоплений, поскольку он связан с повышенными рисками и не позволяет получать доход.

На карте лучше держать минимальную сумму, необходимую для повседневных трат. А остальные деньги лучше хранить на накопительном счёте или депозите.

Чтобы не лишиться денег на карте, подключите уведомления от банка, настройте автоблокировку экрана, установите лимит расходов и запрет на обналичивание, пользуйтесь отдельной картой для оплаты в интернете.

Россиянам ограничат количество банковских карт: что известно о сроках нововведения