Россияне смогут оставлять чаевые с помощью биометрии

Сбер запускает уникальный сервис: теперь при оплате услуг и товаров пользователи смогут сразу же поставить оценку за обслуживание и при желании оставить чаевые. Об этом сообщила пресс-служба банка.

© Сбер

Новый функционал будет доступен клиентам любых банков, при использовании современных биометрических терминалов Сбера. В процессе оплаты пользователь сможет оценить заведение, а если оно подключено к сервису СберЧаевые — оставить деньги на чай. В рамках одной оплаты, буквально за несколько секунд, клиенты смогут сделать то, на что раньше уходило намного больше времени.

Все оценки и комментарии, оставленные пользователями, будут передаваться в 2ГИС. Это позволит другим людям получить представление об обслуживании в том или ином месте.

На данный момент установлено около 1,5 новых терминалов Сбера, отмечает старший вице-президент, глава блока «Транзакционный банкинг» Сбера Дмитрий Малых. Это делает сервис доступным для пользователей и позволяет клиентам сервисных и торговых точек быть услышанными.

Ранее Сбер запустил функционал «Оплата улыбкой», который позволяет оплачивать покупки биометрией. Платеж проходит после того, как система идентифицирует черты вашего лица. Благодаря этому стало возможным расплачиваться в магазинах без банковской карты или телефона.

Оплата улыбкой: как работает сервис и как его подключить