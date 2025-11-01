Оплата улыбкой стала доступна в большем числе регионов

Оплатить проезд улыбкой теперь можно в метро Новосибирска, сообщает пресс-служба Сбера. Этот способ оплаты в метро также доступен в Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

© Maxim K/CC BY-SA 4.0

В Новосибирске установили биометрические терминалы на всех 14 станциях метрополитена. Сейчас оплату улыбкой поддерживают 88 турникетов, а уже в ближайшие месяцы новый способ оплаты заработает на всём турникетном парке. Программное обеспечение для внедрения биометрических терминалов в транспортную систему разработала компания СберТройка.

В каких регионах можно оплачивать проезд картой «Тройка»

Клиенты Сбера могут настроить оплату улыбкой в приложении СберБанк Онлайн. Для этого нужно написать название сервиса в поисковой строке или сказать виртуальному ассистенту «Оплата улыбкой» и следовать дальнейшим инструкциям.

Клиенты других банков могут подключить сервис по Сбер ID. После авторизации необходимо сдать биометрию через Госуслуги, в личном кабинете сервиса выбрать карту любого банка для оплаты и создать код безопасности — иногда его запрашивают для подтверждения покупок.

Оплата улыбкой: как работает сервис и как его подключить