Могут ли заблокировать банковскую карту за долги

Банковская карта — удобный инструмент для моментальных платежей. Но в некоторых случаях вашу финансовую свободу могут ограничить. Банк вправе заблокировать пластик, а приставы — арестовать счёт, к которому он привязан. Но только если на это есть законные основания. Рассказываем, могут ли заблокировать карту за долги и что делать, чтобы снять ограничения.

Арест и блокировка: в чём отличие

Любой человек может столкнуться с ситуацией, когда банковская карта внезапно перестаёт работать. Адвокат адвокатского бюро БВМП Антон Кобычев предупреждает, что такое может случиться по двум причинам:

блокировка самой карты банком;

арест счёта по исполнительному документу.

Блокировка карты — это техническое ограничение на использование самой карты (пластика). Банк может наложить его из-за подозрений в мошенничестве или попытках осуществления перевода денег без добровольного согласия клиента. При этом сам счёт зачастую остаётся активным. Антон Кобычев адвокат, адвокатское бюро БВМП

Арест счёта — это юридическое ограничение на распоряжение денежными средствами, находящимися на нём. Именно этот механизм используется для взыскания долгов. Когда счёт арестован, карта автоматически становится бесполезной. Арест счёта не позволяет снять с неё деньги, но не препятствует поступлению туда новых средств с их последующей блокировкой.

Таким образом, за долги блокируют не карту, а банковский счёт, к которому она привязана. Более того, с учётом появления внесудебного порядка взыскания налоговой задолженности с физических лиц с 1 ноября 2025 года количество таких случаев может возрасти, предупреждает Кобычев.

Как накладывают арест за долги

Процедура ареста счёта за долги осуществляется в рамках исполнительного производства в соответствии с законом № 229-ФЗ, рассказывает старший юрист Национальной юридической компании «Митра» Зульфия Лайпанова.

Для этого должно быть вступившее в силу судебное решение или иной документ, на основании которого возбуждается исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель выносит постановление об аресте средств, и кредитная организация обязана его исполнить. Зульфия Лайпанова старший юрист Национальной юридической компании «Митра»

Наложить арест могут на основании разных документов:

исполнительного листа суда общей юрисдикции или арбитражного суда;

судебного приказа;

постановления уполномоченных государственных органов, например ФНС России;

исполнительной надписи нотариуса.

Исполнительная надпись нотариуса — внесудебный способ подтверждения долга, допустимый, если такая возможность предусмотрена договором, уточняет Лайпанова. Этот документ предъявляется приставу и имеет силу судебного решения.

Арест счетов применяется при наличии долгов по:

алиментным выплатам;

коммунальным и иным счетам;

кредитам;

налогам и штрафам.

Какие средства не могут арестовать

Закон защищает некоторые доходы от взысканий, подчёркивает Кобычев. Согласно ч. 1 ст. 101 ФЗ № 229, запрещается арестовывать следующие поступления:

суммы компенсаций за вред здоровью;

социальные пособия (например, на детей, выплаты беременным, пособие на погребение), кроме пенсии по старости;

средства маткапитала;

пенсии по случаю потери кормильца.

Банки обязаны распознавать эти поступления по специальным кодам назначения платежа. Если деньги поступили без кода, банк может их арестовать. Должнику в этом случае придётся доказывать их происхождение приставу. Антон Кобычев адвокат, адвокатское бюро БВМП

Ст. 99 закона № 229-ФЗ устанавливает, что с периодических доходов, таких как зарплаты и пенсии, может быть удержано:

не более 50% по общим долгам;

не более 70% по долгам особой категории (алименты, компенсация вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца).

С 2022 года должник также имеет право на сохранение денег на счёте в размере прожиточного минимума, установленного в регионе его проживания или в целом по РФ, если он выше регионального.

Это не происходит автоматически, предупреждает Кобычев. Должник должен сам подать судебному приставу-исполнителю заявление, в котором нужно указать реквизиты банковского счёта, на котором необходимо сохранять эту сумму.

Как снять арест

1. Узнать причину. Обратитесь в кредитную организацию и узнайте, кто и на каком основании наложил арест. Получите номер исполнительного производства.

2. Найти пристава. Зайдите на сайт ФССП в раздел «Банк данных исполнительных производств». По своим Ф. И. О. найдите номер дела и контакты вашего судебного пристава-исполнителя.

3. Подать заявление приставу:

Если под арест попали «защищённые» средства (алименты, пособия), подайте заявление о снятии ареста с этих сумм, предоставив подтверждающие бумаги — справку из СФР, выписку из банка с кодами платежей.

О сохранении на счёте прожиточного минимума.

Если с вас удерживают более 50% (или 70%) от зарплаты/пенсии, также подайте заявление об уменьшении размера удержаний до установленного законом лимита.

4. Погасить задолженность. Информация о платеже автоматически поступает приставу. После её обработки он направит в кредитную организацию уведомление о снятии ареста и вы снова получите доступ к своему счёту.

Главное

Банки вправе приостановить операции по счёту и карте в случае задолженности, но только при наличии исполнительных документов. Обычно владелец счёта обнаруживает блокировку постфактум — при попытке провести платёж или снять деньги.

Под арест не могут попасть такие финансовые поступления на счёт должника как присужденные ему компенсации, социальные пособия, маткапитал, пенсия по потере кормильца.

Единственным способом восстановить доступ к заблокированным средствам является погашение долгов. Для уточнения оснований блокировки следует обратиться в обслуживающий банк.

