Как минимизировать риск подозрительных переводов с 1 января: советы экспертов

С наступлением 2026 года вступят в силу новые критерии для определения подозрительных транзакций, следует из приказа Банка России. Вместе с экспертами разобрались, как безопасно проводить платежи и переводы и уберечь карту от блокировки.

© garetsvisual/Freepik

По получателю/счёту

Перевод могут счесть подозрительным, если получатель фигурирует в базе ЦБ о мошеннических или незаконных переводах. Речь идёт о случаях и попытках транзакций без добровольного согласия клиента.

Что имеется в виду?

Это могут быть счета, по которым ранее уже совершались мошеннические операции, объяснила управляющий партнёр юридической фирмы «ВЕРСАЛИГАЛ» Вероника Сальникова. Например, если в отношении получателя возбуждалось дело о мошенничестве или на нём имеются иные счета с признаками мошенничества.

Как обезопасить себя?

Проверяйте репутацию контрагента перед перечислением денежных средств: давно ли он работает на рынке и какие отзывы на его работы, товары и услуги оставляют пользователи/покупатели, порекомендовала юрист, член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко. По её словам, не стоит оставлять предоплату до получения товаров и услуг.

По поведению клиента

Нетипичные параметры онлайн-сессии

Если пользователь вошёл в онлайн-банк любым способом, который отличается от его привычного поведения, то это может быть расценено как подозрительное действие.

Что имеется в виду?

Подозрительными действиями считаются: вход с нового устройства, из другого региона, использование VPN, установка приложений удалённого доступа, активный звонок, активные параллельные сессии, установка вредоносного программного обеспечения, использование эмуляторов устройства, перечислил руководитель управления противодействия мошенничеству Своего Банка Сергей Игошин. И это только малая часть возможных причин, уточнил эксперт.

Как обезопасить себя?

Совершайте финансовые операции со своих постоянных устройств (телефон, компьютер) и через привычные сети, посоветовала Безмаленко. Если планируете необычно крупный перевод, частые операции или платёж в нерабочее время, лучше заранее уведомить об этом свой банк через службу поддержки, добавила юрист.

Смена номера или сим-карты

Если клиент изменил свой номер телефона в онлайн-банке или на портале «Госуслуги», а менее чем за 48 часов (то есть за двое суток) после этого попытался сделать перевод денег, то банк или сама платформа могут счесть это подозрительным.

То же касается и смены сим-карты.

Что имеется в виду?

При любой смене номера телефона возможны ограничения по совершению расходных операций со стороны банка, например перевод в пользу нового получателя на крупную сумму, предупредил Игошин. По его словам, эти меры не будут затрагивать операции в рамках стандартной активности клиента.

Как обезопасить себя?

Если вы изменили номер телефона, который привязали к Госуслугам или мобильному банку, то необходимо подождать 48 часов, прежде чем совершать важные операции, указала Безмаленко. Также эксперт рекомендовала повременить со сменой номера телефона непосредственно перед крупной транзакцией.

Перевод за границу и подозрительное пополнение

Банк может посчитать подозрительным, если клиент отправил крупную сумму денег (более 100 тысяч рублей) за границу, а в течение следующих суток после этого внёс наличные на свой счёт через банкомат, используя при этом не физическую карту, а её цифровую версию (например, оплачивая телефоном или смарт-часами).

Что имеется в виду?

Отправка крупной суммы за границу с последующим внесением наличных может рассматриваться как попытка скрыть источник происхождения средств или провести транзакцию с целью отмывания денег, предостерегла Безмаленко. По словам юриста, операции, которые не имеют очевидного экономического смысла, носят запутанный или необычный характер либо не соответствуют характеру деятельности клиента, могут быть признаны сомнительными.

Как обезопасить себя?

Для минимизации рисков эксперт порекомендовала заранее уведомить банк о предстоящих операциях, предоставить подтверждающие документы и следовать рекомендациям банка. Ключевой момент — разорвать прямую временную связь между внесением «непрозрачных» наличных и последующей крупной операцией, объяснила Безмаленко. Чем дольше деньги простоят на вашем счёте, тем более легальными они становятся в глазах автоматизированной системы банка, объяснила юрист.

Перевод новому человеку

Банк обратит внимание, если вы получили более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей со своих счетов из другого банка, а затем в течение 24 часов сделали перевод человеку, которого не было в списке получателей за последние полгода.

Что имеется в виду?

Этот кейс часто встречается в рамках мошеннических случаев, связанных с социальной инженерией, объяснил Игошин. Указанный признак обяжет банки более тщательно отслеживать подобные операции, что в целом снизит уровень мошенничества по данной схеме, спрогнозировал эксперт.

Как обезопасить себя?

Избегайте быстрых переводов между своими же счетами в разных банках и всегда проверяйте реквизиты получателя, особенно при первом переводе, подчеркнула Безмаленко. Если вам переводят деньги, убедитесь, что отправитель знает вас лично. Стоит избегать одноразовых или анонимных кошельков, добавила эксперт.

По данным от сторонних организаций

Блокировка возможна, если раньше по этому клиенту уже были выявлены подозрительные операции, связанные с мошенничеством. Эти данные предоставляют различные участники финансовой системы: операторы переводов, оператор платформы цифрового рубля и другие организации, обеспечивающие работу этой системы.

Что имеется в виду?

Это могут быть поступившие сведения от операторов связи о нехарактерной активности, о наличии на устройстве клиента вредоносного программного обеспечения, данные об изменении параметров устройства или сессии (использование нетипичного провайдера как вариант), уточнила Сальникова.

Как обезопасить себя?

Регулярно обновляйте антивирус на всех устройствах, с которых заходите в банковское приложение, посоветовала Безмаленко. Не скачивайте приложения из непроверенных источников и не переходите по подозрительным ссылкам в сообщениях, напомнила эксперт.

Новые критерии не будут означать немедленную автоматическую блокировку счетов, добавила Сальникова. Для банка подозрительная активность станет сигналом провести дополнительное уточнение или проверку данных. Как правило, это выглядит как звонок клиенту для подтверждения намерений, уточнила эксперт.

Главное

С 2026 года вступают в силу новые критерии Банка России для определения подозрительных транзакций, направленные на усиление безопасности платежей и переводов. Основные изменения касаются как получателей средств, так и поведения самого клиента. Для предотвращения блокировки карт и финансовых средств важно понимать, какие операции банк может счесть подозрительными.

Что делать, если банк заблокировал счёт по 115-ФЗ