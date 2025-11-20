Россияне смогут оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду

Клиенты Сбера теперь могут расплачиваться по QR-коду во Вьетнаме. Новый функционал предлагают уже более миллиона торговых точек по всей стране, сообщает пресс-служба банка.

© Hispanolistic/iStock.com

Оплату можно произвести через Сбербанк Онлайн, отсканировав QR-код и подтвердив покупку. Иметь счёт во вьетнамских донгах не обязательно, конвертация произойдет автоматически. Сумму можно будет посмотреть перед оплатой.

Вьетнам стал уже восьмой зарубежной страной, где доступна оплата по QR-коду через Сбер.

