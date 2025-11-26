Зачем придумали светящиеся банковские карты и кому нужны

Светящиеся карты появились на российском банковском рынке совсем недавно — в 2024 году. Добавление LED-светодиодов стало следующим шагом в дизайне «пластика». Одним из первых предлагать светящиеся дебетовые и кредитные карты начал Сбер. В ноябре 2025 года банк выпустил новую коллекцию кредиток со светодиодами. Рассказываем, за счёт чего карта светится, как правильно её использовать и как оформить кредитку с LED-эффектом.

Как работает светящаяся карта

Внутри карты со светодиодами встроен пассивный источник питания — батарей здесь нет. Когда вы прикладываете карту к бесконтактному терминалу или вставляете её в картридер, она попадает в электромагнитное поле устройства.

Встроенная «антенна» улавливает это поле и превращает его в небольшой электрический ток. Он мгновенно активирует светодиоды — и карта начинает светиться. Механизм похож на работу радиоприёмника: только вместо звука волны терминала превращаются в свет.

Отсутствие элементов питания делает такие карты столь же долговечными, как и обычные.

Как продлить срок службы светящейся карты

Избегайте:

Экстремальных температур — сильный нагрев или холод могут повредить микросхему и светодиоды.

— сильный нагрев или холод могут повредить микросхему и светодиоды. Сгибания и ударов — особенно в зоне LED-элементов. Храните карту отдельно от металлических предметов.

— особенно в зоне LED-элементов. Храните карту отдельно от металлических предметов. Попадания влаги — если карта намокла, аккуратно протрите её и дайте высохнуть естественным образом. Сушить «пластик» на батарее или обогревателе нельзя.

Как получить светящуюся карту Сбера

Сбер выпустил уже несколько коллекций карт со свечением. В сентябре у банка выходила лимитированная серия дебетовок в трёх уникальных дизайнах. В ноябре Сбер представил два новых эксклюзивных дизайна с LED-подсветкой для кредиток.

© Сбер

Заказать кредитную пластиковую СберКарту со свечением в новом дизайне можно на сайте или в СберБанк Онлайн. Стоимость выпуска — 1000 рублей.

Как оформить кредитку

Откройте раздел «Оформить» → «Кредитная СберКарта». Выберите кредитный лимит. Сразу после оформления станет доступна виртуальная карта — к ней можно заказать пластиковую версию со светодиодами.

LED-карта доступна не только новым клиентам: её можно заказать и к ранее оформленным кредитным СберКартам.

Условия кредитной СберКарты

120 дней льготного периода;

бесплатное обслуживание;

бесплатные уведомления.

Главное

Светящиеся банковские карты — не только удобный способ оплаты, но и яркий элемент личного стиля. В момент оплаты встроенные светодиоды загораются за счёт энергии NFC-модуля платёжного терминала. Чем ближе «пластик» к терминалу, тем заметнее свечение.

Сбер предлагает лимитированные серии дебетовых и кредитных карт с LED-эффектом. Они выделяются дизайном и интересны тем, кто ценит необычные вещи. Стоимость выпуска светящейся кредитки составляет 1000 рублей.

Реклама.

Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ОГРН: 1027700132195. Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru. СберБанк Онлайн 6+.

Erid: F7NfYUJCUneTTx4MxPtR