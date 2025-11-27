С января 2026 года изменятся тарифы на операции и услуги по банковским картам. Это связано с отменой налоговой льготы, которая действовала последние 20 лет. Теперь на эти услуги будет взиматься НДС в размере 22%. В Минфине считают, что обложение налогом не нанесёт серьезного урона по безналичным платежам. Но эксперты предупреждают об обратном — часть издержек перейдет на клиентов банков и потребителей. Вместе с экспертами разобрались, как нововведения скажутся на платёжных операциях.

Что изменилось

В ноябре Госдума приняла поправки к Налоговому кодексу. Теперь за любые операции с банковскими картами будет взиматься налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 22%. С 2006 года такие операции не облагались налогом, напомнил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Это было сделано для стимулирования развития безналичных платежей в стране, в чём был достигнут большой прогресс. В частности, в последние годы Россия является одним из мировых лидеров по доле безналичных расчётов в розничном обороте. Игорь Додонов аналитик ФГ «Финам»

По словам заместителя главы Минфина Алексея Сазанова, введение НДС на банковские операции с картами не нанесёт серьёзного удара по развитию безналичных платежей в России. Власти считают, что страна уже адаптировалась к использованию цифровых финансовых технологий и отмена налоговой льготы не будет критичной.

Кто будет платить налог

НДС — это косвенный налог, который формально уплачивают те, кто оказывает услуги. Это могут быть банки и процессинговые компании, если они являются самостоятельными юридическими лицами, объяснил генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Однако, по словам юриста, фактически уплата налога переходит на конечного потребителя (бизнес и физических лиц).

На какие операции повысят налог

После отмены льготы НДС в размере 22% будут облагаться:

Эквайринг — услуга, которая позволяет магазинам, кафе и другим предприятиям принимать оплату банковскими картами. Это фиксированная комиссия в размере 1,5–2,5% от суммы операции.

Процессинг — техническая обработка платежа. Это может быть фиксированная сумма за транзакцию или процент от оборота.

Межбанковские комиссии — плата, которую банки берут друг с друга за операции с картами.

Другие операции и услуги, связанные с обслуживанием карт и их переводами.

Налогом облагается не сумма самой транзакции, а сумма комиссии.

Некоторые важные банковские услуги по-прежнему будут освобождаться от НДС. В частности, без дополнительного налога останутся:

открытие и пополнение вкладов и сберегательных счетов;

обслуживание обычных банковских счетов;

операции с иностранной валютой;

различные услуги в кассах банков (например, снятие наличных);

открытие и обслуживание счетов в драгоценных металлах.

Изменения коснутся операций по оплате покупок и переводу денег с использованием банковских карт. Стандартные услуги хранения и управления средствами на счетах останутся неизменными.

Не облагаются НДС и переводы через систему быстрых платежей (СБП).

Что изменится для россиян

Изменения в налогообложении повлекут за собой серьёзные затраты для банков, предупреждает Игорь Додонов.

Отмена льгот по НДС, по недавней оценке менеджмента Сбера, может обойтись отечественному банковскому сектору в 200 миллиардов рублей «в самом жёстком варианте», то есть если банки полностью возьмут НДС на себя. Игорь Додонов аналитик ФГ «Финам»

Эксперт предположил, что банки захотят переложить часть дополнительных расходов на своих клиентов. В частности, отмена налоговой льготы может привести к изменениям в тарифах на обслуживание карт. С ним согласился и Юрий Мирзоев, порекомендовав клиентам следить за изменениями и быть готовыми к смене карты или даже банка.

Когда вы платите картой, участвуют несколько банков: банк-эквайер (обслуживающий магазин) и банк-эмитент (выпустивший вашу карту). Нововведения увеличат издержки всех участников платёжной системы. Для клиентов это также может означать снижение кешбэка и выгодности бонусных программ. Юрий Мирзоев Генеральный директор Национальной юридической компании «Митра»

Мирзоев допустил небольшой рост цен в некоторых магазинах. Он напомнил, что малый бизнес уже платит комиссию за оплату по картам. Введение НДС на эту комиссию увеличит их расходы. Поэтому некоторые предприниматели попытаются компенсировать их за счёт увеличения цен, у других снизится рентабельность, объяснил юрист.

По оценке председателя правления «Цифра банка» Натальи Тутовой, в условиях высокой конкуренции и сжатой маржи компании перекладывают рост себестоимости на цены примерно на 60–80%. То есть если эквайринг подорожал на 0,4–0,5% от оборота, потребители увидят рост цен на товары и услуги на 0,3–0,4%.

Особенно в сегментах: продуктовые магазины, одежда, книги, товары для дома — рентабельность здесь традиционно низкая. Рост стоимости эквайринга на 0,4–0,5 пункта может означать снижение чистой прибыли на 10–15%, — пояснила «Рамблеру» советник председателя правления «Цифра банк» Наталья Тутова.

Главное

С января 2026 года ожидается повышение стоимости банковских операций с картами из-за отмены налоговой льготы, действовавшей с 2006 года. Госдума одобрила поправки к Налоговому кодексу, вводящие НДС в размере 22% на все операции с банковскими картами.

Налог будут взимать с различных банковских операций, таких как эквайринг, процессинг и межбанковские комиссии. НДС будет начисляться не на всю сумму операции по карте, а только на сумму комиссии за эти банковские услуги.

Банки, столкнувшись с возросшими издержками, вероятно, пересмотрят тарифы на обслуживание карт, а также условия программ лояльности и кешбэка. Предполагается, что малый и средний бизнес, чьи расходы увеличатся из-за повышения НДС, повысит цены на товары и услуги.

