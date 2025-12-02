Если вы трудоустроены или платите НДФЛ с других доходов, часть затрат на учёбу, лечение, фитнес и другие покупки можно вернуть. Теперь сделать это стало проще — не понадобится никаких заявлений и справок. Специально разработанный налоговый ИИ-помощник возьмёт всю работу на себя: проанализирует ваши траты, подберёт подходящий вид вычета и самостоятельно запустит процесс возврата средств, если оплата совершена по карте Сбербанка. Рассказываем, как без усилий оформить налоговый вычет с ИИ-помощником и сколько денег он поможет вам получить.

Налоговый вычет — ваше право и выгода

Миллионы людей регулярно инвестируют, оформляют ипотеку, оплачивают лечение — и не знают, что могут вернуть часть потраченных средств. Законным правом на возврат пользуется только каждый десятый россиянин. Воспользоваться им можете и вы, если работаете или получаете другие доходы, с которых уплачиваете налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Налоговый вычет — это:

Ваше право , которое позволяет легально вернуть часть денег, уплаченных в государственный бюджет в виде налога.

, которое позволяет легально вернуть часть денег, уплаченных в государственный бюджет в виде налога. Снижение нагрузки на бюджет. Покупка квартиры, оплата образования, лечение — всё это важные события, которые требуют больших вложений. С вычетом вы снижаете финансовую нагрузку и повышаете уверенность в завтрашнем дне.

Покупка квартиры, оплата образования, лечение — всё это важные события, которые требуют больших вложений. С вычетом вы снижаете финансовую нагрузку и повышаете уверенность в завтрашнем дне. Разумное расходование средств. Когда вы знаете, что часть затрат компенсируется государством, появляется стимул лучше планировать бюджет, выбирать выгодные варианты и рационально подходить к расходам.

Сколько денег можно вернуть

Сумма налогового вычета зависит от вида расходов, установленных лимитов и размера ваших трат.

За обучение, лечение, медикаменты и фитнес

Максимальный размер суммы для вычета за траты на обучение, лечение, фитнес — 150 тысяч рублей, а значит, вернуть можно 13% от этой суммы — 19,5 тысячи рублей. Исключение составляют вычеты за образование детей и дорогостоящее лечение:

расходы на ребёнка подлежат возврату в размере до 110 тысяч рублей (или 14,3 тысячи рублей к вычету ), но они могут быть учтены сверх лимита в 150 тысяч;

), но они могут быть учтены сверх лимита в 150 тысяч; траты на дорогое лечение можно вернуть в безлимитном размере.

Важно: с 2025 года при годовом доходе до 2,4 миллиона рублей сохраняется базовая ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 13%. При превышении указанного порога налоговая ставка повышается. Возрастает и величина вычета, который можно вернуть.

За покупку недвижимости

Налоговый вычет за покупку жилья можно получить с суммы до 2 миллионов рублей. При ставке 13% — это до 260 тысяч рублей к возврату, при более высокой ставке — больше. Неиспользованный остаток вычета переносится на следующие годы.

А если вы покупали жильё в ипотеку, заявить к вычету можно и выплаченные банку проценты — в сумме до 3 миллионов рублей. Это позволяет вернуть до 390 тысяч рублей.

За пенсионные накопления, страхование жизни и инвестиции по ИИС

Ежегодно у вас есть возможность компенсировать часть расходов на взносы по страховке, пенсионным накоплениям и инвестициям — с суммы до 400 тысяч рублей. При стандартной налоговой ставке возврат составит до 52 тысяч рублей. Если ваша налоговая ставка превышает 13%, сумма будет выше.

На ребёнка

Вычет может оформить любой заявитель с детьми, уплачивающий НДФЛ:

на первого ребёнка — 1,4 тысячи рублей;

на второго ребёнка — 2,8 тысячи рублей;

на третьего и последующих — 6 тысяч рублей;

на ребёнка-инвалида — 12 тысяч рублей.

Льгота действует, пока совокупный доход с начала года не превысит 450 тысяч рублей. После этого вычет прекращается до следующего календарного года.

Способы оформления налогового вычета

Через налоговую инспекцию

Чтобы сделать вычет, нужно подать в Федеральную налоговую службу (ФНС) декларацию 3-НДФЛ вместе с подтверждающими документами (справками, чеками, договорами). Налоговая сделает возврат после проведения проверки полученных документов.

Сложности:

Необходимость сбора документов и подготовки декларации.

Обращение непосредственно в налоговую или регистрация на её сайте.

Длительное время проверки документов — 3 месяца, и ещё 1 месяц займёт перечисление средств. Иногда деньги приходят быстрее этого срока.

Через налоговую в упрощённом порядке

Упрощённая процедура позволяет подать заявку на получение вычета без сдачи декларации. Заявителю достаточно подтвердить предзаполненное заявление на сайте ФНС.

Сложности:

Упрощённым способом оформляются не все вычеты. Таким образом нельзя получить вычет на детей.

Если организация, в которой вы оплачивали услугу, не предоставила данные в ФНС, то у вас нет возможности воспользоваться упрощённым порядком налогообложения.

Предзаполненное заявление может появиться в личном кабинете с задержкой.

Нужен доступ к сервисам ФНС.

Срок возврата налогового вычета при упрощённом порядке сокращён до 1,5 месяца. Проверка проходит в течение 30 суток, перечисление средств занимает до 2 недель.

Через работодателя

Для получения вычета нужно подтвердить право на него через налоговую. А затем соответствующее подтверждение передать работодателю.

Сложности:

Для подтверждения права на вычет нужно подать заявление в ФНС — лично или через личный кабинет на сайте ведомства.

Если организация применяет автоматизированную упрощённую систему налогообложения, список доступных вычетов ограничен.

Процесс рассмотрения заявления налоговой службой занимает до 30 дней, после чего работодатель применяет освобождение от удержания налога из заработной платы.

Что умеет ИИ-помощник

Кого-то пугают сбор документов и процесс оформления налогового вычета, но с ИИ-помощником у вас не будет никаких проблем — оформить возврат своих денег можно в один клик.

Что делает ИИ-помощник:

анализирует ваши траты, чтобы выявить право на вычет;

формирует справки;

производит расчёты;

совместно с компаниями, в которых вы тратили, направляет документы в налоговую;

отслеживает поступление денег на счёт в Сбере.

ИИ-помощник в СберБанк Онлайн абсолютно бесплатный. Воспользоваться им могут все пользователи сервиса.

Через сервис помощника вы можете вернуть расходы на спортивные занятия, обучение и медицинские услуги, оплаченные банковской картой Сбербанка. Также налоговый вычет предоставляется по расходам на продукты Сбера: добровольное страхование жизни, выплату процентов по ипотечным займам, инвестиции через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и участие в программах долгосрочного накопления сбережений (ПДС).

Чтобы возвращать средства быстро и безопасно, помощник по налогам взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов. Эту платформу Сбер вместе с ФНС запустил в сентябре 2025 года.

Если компания уже зарегистрирована на платформе, для получения вычета достаточно дать согласие и подтвердить отправку данных в ФНС. Если нужной организации пока нет в сервисе, система сама посчитает возможную сумму вычета и подробно расскажет, как его оформить самостоятельно.

Помощник разберётся в вашей налоговой нагрузке и найдёт способы возврата уплаченных налогов, подготовит чек-лист и инструкцию с подробным описанием необходимых шагов.

Удобно, что можно дать согласие на получение налоговых вычетов в будущем: как только организация присоединится к платформе, возврат будет оформлен автоматически. Скоро в интерфейсе помощника появится возможность проголосовать за подключение компаний, оказавших услуги, за которые положен вычет.

Инструкция возврата налога с ИИ-помощником

Откройте приложение СберБанк Онлайн, в строке поиска с GigaChat введите «Налоговый вычет», выберите «Помощник по налогам в ассистенте Салют». Проверьте возможность получения вычета. Помощник проанализирует ваши расходы и покажет, какие вычеты и в каком размере вы можете получить. Подтвердите передачу данных в ФНС. Предоставьте согласие и подтвердите отправку данных в ФНС. Помощник автоматически сформирует документы и отправит их в налоговую. Если компания, в которой вы оплачивали услуги, не подключена к платформе Сбера, помощник рассчитает сумму вычета и предоставит инструкцию для самостоятельного оформления.

Главное

Налоговый вычет — это ваше законное право на возврат части средств, потраченных на лечение, учёбу, спорт и другие цели. Только на социальных вычетах за себя можно вернуть до 22,5 тысячи рублей в год, а за обучение каждого ребёнка — ещё до 16,5 тысячи рублей.

ИИ-помощник Сбера — уникальный продукт, который позволяет получить ваши деньги обратно без сбора документов, заполнения декларации и других сложностей.

Он сам проанализирует ваши траты, произведёт расчёты, сформирует и подаст документы в налоговую. Всё, что требуется от вас: дать согласие и разрешить отправку данных.

