Эксперты объяснили, кого коснётся снятие валютных ограничений

С 8 декабря 2025 года Банк России полностью снимает ограничения на суммы переводов иностранной валюты за границу для граждан России и дружественных стран. По словам представителей регулятора, решение связано со стабильной ситуацией на валютном рынке.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Со следующего понедельника россияне и физлица – резиденты дружественных государств смогут переводить за рубеж любой объем средств без каких-либо ограничений. Но для ряда категорий действующие запреты сохраняются до 7 июня 2026 года, говорится в пресс-релизе Центробанка.

Так, нерезиденты из недружественных стран, не работающие в России, по-прежнему не смогут перечислять деньги за границу. Работающие в РФ нерезиденты из этих государств могут переводить только средства в размере своей заработной платы. Запрет продолжит действовать для юридических лиц из недружественных стран, за исключением компаний под контролем россиян.

Банки из недружественных государств сохранят возможность осуществлять рублевые переводы через корреспондентские счета в российских кредитных организациях. Условие — чтобы счета плательщика и получателя были открыты в зарубежных банках.

Под исключение попадают иностранные инвесторы с вложениями на российском фондовом рынке. Для них запреты не распространяются на операции по переводу за рубеж средств со счетов типа «Ин» — специальных инвестсчетов для обхода западных санкций.

Регулятор всегда позиционировал ограничения на движение капитала как временную меру, напомнил главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. Момент для их отмены эксперт считает удачным. По его словам, решение понравится компаниям-экспортерам, испытывающим трудности из-за высокой стоимости национальной валюты.

Копейкин не ожидает масштабного увеличения оттока капитала и заметного влияния этой меры на курс рубля. По этой причине инвестиции на внутреннем рынке продолжают выглядеть привлекательно. А снятие ограничений сигнализирует инвесторам, в том числе зарубежным, о снижении рисков, считает экономист.

Мера не окажет влияния и на текущую экономическую ситуацию, сказал главный экономист рейтингового агентства Эксперт РА Антон Табах. Он указывает на то, что ограничение в 1 миллион долларов для валютных переводов и так было номинальным. Для нерезидентов из недружественных стран ничего не изменится, подчеркнул Табах. Он предположил, что мера связана с приведением нормативной базы в соответствие с текущей ситуацией.

Напомним, ограничения суммы переводов были впервые введены в марте 2022 года, когда ЦБ разрешил резидентам отправлять за рубеж не более 150 тысяч долларов. С июня того же года разрешенную сумму увеличили до 1 миллиона долларов. Этот лимит как раз и будет отменен 8 декабря.

Что будет с экономикой России в декабре