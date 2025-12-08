Вышла новая версия приложения Сбера для iPhone

Сбер запустил новое приложение для пользователей iOS. «Финансы Онлайн» уже можно скачать на App Store, сообщает пресс-служба банка.

© Petrov Sergey/globallookpress.com

Установить обновление нужно как можно скорее из-за риска удаления. Предыдущее приложение Сбера для iPhone продержалось в онлайн-магазине всего 11 часов.

© AppStore

Для скачивания важно использовать только ссылки из официальных каналов банка. Авторизоваться можно через предыдущие версии приложения, это займёт всего пару секунд. Если скачать новинку из AppStore не удастся, это можно будет сделать в офисе банка.

«Финансы Онлайн» позволит iOS‑пользователям расплачиваться смартфоном и комфортно решать вопросы по платежам, сбережениям и повседневным финансам. Приложение стало удобнее и быстрее.

Бесконтактная система оплаты смартфоном «Вжух» теперь функционирует даже при плохом интернет-соединении или полном отсутствии Сети. Для работы понадобятся Bluetooth и новые терминалы Сбера.

В меню «Платежи» появились разделы «Дом», «Авто» и «Близкие» — они облегчают оплату ЖКУ и налогов, помогают переводить деньги родственникам, контролировать расходы и оформлять продукты с семейным доступом.

К поиску подключен AI-помощник GigaChat.

Интерфейс приложения можно настроить под пользователя: поднимать приоритетные разделы и скрывать ненужные.

Сбер вернул оплату айфоном