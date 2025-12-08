Как перевести пенсию на карту: все способы

Пенсионеры самостоятельно решают, как им получать ежемесячные выплаты — на почте, доставкой на дом или на банковскую карту. Последний вариант позволяет контролировать поступления и не зависеть от вашего местонахождения. Поэтому считается одним из самых удобных. Рассказываем, как можно перевести пенсию на карту.

На какую карту может поступать пенсия

Получать пенсионные выплаты можно на дебетовую карту любого банка. Главное требование: она должна быть выпущена платежной системой «Мир». О принадлежности к системе говорит соответствующее обозначение, нанесённое на внешнюю сторону пластикового носителя.

Денежное обеспечение можно получать только на собственную карту. Оформить выплаты на карту супруга, ребёнка или другого родственника нельзя. Переводы по реквизитам третьего лица отклонит Социальный фонд России (СФР).

Для получения выплат вы можете использовать имеющуюся у вас карту или выпустить новую.

Как выбрать карту

При выборе карты обратите внимание на следующие условия:

Стоимость обслуживания . Выбирайте продукт с бесплатным обслуживанием. Многие банки не взимают плату с пенсионеров.

. Выбирайте продукт с бесплатным обслуживанием. Многие банки не взимают плату с пенсионеров. Доступность . Если вы предпочитаете снимать наличные, выбирайте банк с широкой сетью банкоматов.

. Если вы предпочитаете снимать наличные, выбирайте банк с широкой сетью банкоматов. Процент на остаток . При наличии соответствующей услуги банка остаток на вашей карте будет приносить дополнительный доход за счёт начисления процентов.

. При наличии соответствующей услуги банка остаток на вашей карте будет приносить дополнительный доход за счёт начисления процентов. Кешбэк . Выбирайте карты с кешбэком на все покупки, с повышенным — в нужных вам категориях.

. Выбирайте карты с кешбэком на все покупки, с повышенным — в нужных вам категориях. Дополнительные бонусы . Некоторые банки предлагают дополнительные преимущества тем, кто получает пенсионные выплаты на их карту. Например, единоразово начисляют бонусы или предоставляют повышенные проценты по вкладам.

. Некоторые банки предлагают дополнительные преимущества тем, кто получает пенсионные выплаты на их карту. Например, единоразово начисляют бонусы или предоставляют повышенные проценты по вкладам. Программы защиты. В целях повышения финансовой безопасности пенсионеров отдельные банки внедрили бесплатные защитные механизмы — проверку входящих звонков, подтверждение финансовых операций родственниками.

Сравните предлагаемые банками условия и обратитесь в офис кредитного учреждения для оформления продукта. Либо заполните заявку на сайте банка. Некоторые организации осуществляют доставку карт на дом.

Пенсионные карты: какие есть и их условия

Как перевести пенсионные выплаты на карту

Через СФР

Чтобы перевести выплаты, посетите офис СФР. Найти ближайший вы можете на сайте, выбрав округ, регион и населённый пункт.

При посещении офиса имейте при себе паспорт, СНИЛС и пенсионное удостоверение.

СФР обрабатывает заявки в трёхдневный срок. Если успеть подать заявление до середины месяца, пенсию перечислят на карту уже в следующем месяце. При более позднем обращении новый способ выплат вступит в силу лишь спустя месяц.

Через многофункциональный центр (МФЦ)

МФЦ предоставляет посреднические услуги и передает заявки граждан с СФР. Поэтому для перевода пенсии через эту структуру нужны такие же документы.

Если вы подаёте заявление через МФЦ, процедура проходит дольше. Срок рассмотрения в СФР сохраняется — три рабочих дня, однако к нему прибавляются 5–10 дней на передачу вашего обращения.

На Госуслугах

Чтобы воспользоваться этим способом:

авторизуйтесь в системе;

перейдите в блок «Пенсии.Пособия»;

выберите доставку пенсий и кликните «Начать»;

укажите, кому вы оформляете услугу, как хотите получать выплаты;

внесите реквизиты карты и отправьте заявку.

Сроки рассмотрения обращений и начала выплат новым способом такие же, как при обращении в СФР.

Через банк

Оформить перевод пенсионных платежей на карту можно непосредственно в банковском отделении. Алгоритм действий:

предоставьте документы сотруднику банка — он проверит их и направит запрос в СФР;

получите СМС‑сообщение от Госуслуг;

подтвердите новый способ получения денег: ответьте на СМС с указанным кодом или войдите в личный кабинет на Госуслугах и завершите оформление там.

Срок обработки заявления стандартный — три рабочих дня.

Что важно запомнить

Перевод пенсии на карту — современное решение, которое делает управление финансами более удобным и гибким. Такой способ получения денег позволяет распоряжаться средствами в любой точке страны.

Для зачисления пенсионных выплат допускается использование исключительно дебетовых карт «Мир». Карта должна быть выдана непосредственно на имя получателя пенсии.

Перенести выплаты на карту можно, обратившись в СФР или банк, посетив МФЦ или подав заявку на Госуслугах.

