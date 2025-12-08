Привязка индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) к счёту клиента в банке станет обязательной, рассказала журналистам зампред Банка России Ольга Полякова. Новые правила вводят в рамках борьбы с сомнительными операциями. Вместе с экспертами разобрались, как это повлияет на обслуживание физических лиц.

Как будет работать новое правило

Теперь ИНН станет обязательным реквизитом для открытия нового счёта в любом банке. Узнать свой номер можно через портал Федеральной налоговой службы (ФНС) или запросить через Госуслуги.

К старым счетам тоже нужно будет привязать номер налогоплательщика. Но без дополнительных действий от клиентов, так как банки будут сами собирать необходимые данные, сказал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Зачем это нужно

Как объяснили в ЦБ, новая мера направлена на борьбу с дропперством — действиями с банковскими картами и счетами через посредников. ИНН является уникальным идентификатором, который не меняется в течение жизни клиента, — в отличие от других документов, отмечает руководитель управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк» Сергей Игошин.

Нововведение позволит однозначно идентифицировать клиента, независимо от других данных, которые он предоставил в банк. Это повысит прозрачность операций и снизит риск мошеннических действий как в отношении клиента, так и в контексте передачи данных третьим лицам для использования в мошеннических действиях. Сергей Игошин руководитель управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк»

Но, помимо борьбы с дропперством, ЦБ решает ещё одну важную задачу — сбор более детальной информации о доходах и расходах клиентов, указывает специалист по банковскому риск-менеджменту Ольга Горюкова.

На мой взгляд, эта информация впоследствии может стать весьма полезной не только для ЦБ РФ, но и для налоговых органов. По данным ИНН легче выявлять неплательщиков налогов, которые не декларируют доходы либо совершают крупные траты за счёт неизвестных источников доходов. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Превалирующая часть клиентов уже и так передаёт банкам свои ИНН, отмечают эксперты. Поэтому новое правило не окажет никакого влияния на добросовестных клиентов, добавляет Игошин.

