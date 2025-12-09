Бесконтактная оплата «Вжух» заработала на Android

Россиянам со смартфонами на Android стала доступна бесконтактная оплата при помощи сервиса «Вжух» от Сбера, следует из пресс-релиза банка. Технология работает на базе Bluetooth и не требует наличия NFC‑модуля.

Чтобы начать пользоваться новым способом оплаты, обновите мобильное приложение СберБанк Онлайн до последней версии и предоставьте ему разрешение на использование Bluetooth. Дополнительных настроек не требуется.

«Вжух» работает с любыми картами, включая Visa и Mastercard. Сервис позволяет расплачиваться за покупки при плохом интернет-сигнале и даже в его отсутствие. Кешбэк бонусами Спасибо при оплате «Вжух» сохраняется.

Для оплаты «Вжух» поднесите смартфон с запущенным СберБанк Онлайн к терминалу и подтвердите платёж. Операция пройдёт с любого экрана приложения, включая страницу входа.

Поддержка «Вжух» на Android поможет закрыть потребность в бесконтактных платежах для владельцев смартфонов без NFC-модуля, отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. По его словам, это около 10 миллионов клиентов Сбера.

На устройствах Android по-прежнему работает бесконтактный сервис SberPay NFC. К нему можно подключить карты платёжной системы «Мир».

