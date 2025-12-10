От этих переводов лучше отказаться: когда за перевод на карту можно получить штраф

Переводы с карты на карту — привычный способ, которым пользуются для сбора денег, оплаты услуг, помощи близким. Однако порой они могут стать поводом для дополнительных проверок и привести к штрафным санкциям. Рассказываем, когда за перевод на карту можно получить штраф.

За какие переводы могут оштрафовать

Если перевод связан с получением дохода, то его адресат должен уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Если этого не сделать, налоговая самостоятельно доначислит НДФЛ и выставит штраф.

С каких платежей нужно уплачивать НДФЛ, рассказывает генеральный директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев:

Оплата товаров, работ или услуг либо поступления за сданное в аренду имущество. Если вы оказали такую услугу, как дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход.

Если вы оказали такую услугу, как дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход. Регулярные поступления от юридических лиц или предпринимателей. Если вы не являетесь их сотрудником по трудовому договору, но часто получаете деньги от одной компании, это может указывать на скрытые трудовые отношения или доход от предпринимательской деятельности.

Если переводы — это действительно доход, то его получатель обязан самостоятельно подать налоговую декларацию и уплатить налог. Налоговый период по НДФЛ — календарный год. Задекларировать доходы необходимо до 30 апреля следующего года. Евгений Тимин руководитель практики международной консалтинговой компании STREAM

Перечень поступлений, считающихся доходом и облагающихся налогом, можно посмотреть на сайте налоговой службы.

Размер штрафных санкций

За неуплату или неполную оплату налогового сбора взимают штраф в размере 20% от величины задолженности. Штраф выписывают, если вы неправильно рассчитали налоговую сумму, занизили налоговую базу, исказили отчётность, поясняет Тимин.

Например, вы на своём личном автомобиле перевезли какой-то груз и получили за это 100 тысяч рублей. Вы должны задекларировать доход и заплатить с этой сделки 13 тысяч рублей НДФЛ (если ваш годовой доход менее 2,4 миллиона рублей). В случае неуплаты вам могут доначислить налог и оштрафовать на 2,6 тысячи рублей (13 000 * 20%).

За предумышленную неуплату НДФЛ оштрафуют на 40%. Однако налоговой инспекции придётся доказать, что вы умышленно уклонились от исполнения налоговых обязательств, рассказывает Тимин. Эта процедура выглядит так:

Налоговая инспекция проводит проверку — ищет доказательства вашей вины. По её результатам составляют акт с перечислением выявленных нарушений. Вы можете дать свои пояснения, доказывающие вашу невиновность. На основании проверки и полученных разъяснений налоговики принимают решение: взимать штраф или нет. Если решение вас не устраивает, его можно обжаловать в вышестоящем налоговом органе или в суде.

Человека могут оштрафовать за непредоставление декларации. Сбор составляет от 1 тысячи рублей до 30% от суммы неуплаченного налога. Помимо этого, неплательщику начисляют пени за просрочку. Их рассчитывают по 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. Юрий Мирзоев генеральный директор Национальной юридической компании «Митра»

Как налоговая отслеживает переводы

Налоговая служба вправе получить информацию о переводах от банков. Однако в автоматическом режиме сведения об операциях физлиц банки налоговикам не передают, рассказывает Тимин.

Запросить у банка выписку по счёту физлица инспекторы могут только в ходе налоговой проверки получателя средств или того, кто перечисляет ему деньги. То есть если у налоговиков нет серьёзных подозрений, что вы скрываете доходы от налогообложения, никаких данных о ваших переводах они не получат. Евгений Тимин руководитель практики международной консалтинговой компании STREAM

Перед тем как доначислить налог и выставить штраф, ФНС должна получить информацию о неуплате вами налога за полученный доход. Такие данные поступают из доносов, сообщений на горячую линию, от других госорганов, например от трудовой инспекции или полиции, пояснил Тимин.

После этого налоговая должна запросить в банке выписки по счетам. Подозрение могут вызвать регулярные пополнения, похожие на зарплату, частые перечисления от неизвестных отправителей, переводы одинаковых сумм. В таких случаях налоговые органы будут собирать доказательства, что транзакции являются доходом.

Помните, что ФНС — не единственная организация, которую могут заинтересовать ваши переводы, предупреждает Тимин. По закону о противодействии отмывания денег банки обязаны выявлять подозрительные операции самостоятельно. Они не могут выписать штраф как налоговая, но могут закрыть счёт и сообщить правоохранителям.

Что важно помнить, чтобы не получить штраф

Переводы между физическими лицами — обычная практика. Однако если деньги получены в качестве оплаты за товары, услуги или аренду имущества, они признаются доходом и подлежат налогообложению.

Обязанность декларировать такие доходы и уплачивать НДФЛ лежит на получателе — игнорирование этого факта может обернуться штрафами и пенями.

Налоговая служба получает данные о переводах не автоматически, а только в рамках проверок — по сигналам от госорганов, жалоб.

Банки самостоятельно отслеживают операции на предмет

признаков отмывания денег: хотя за это не штрафуют, счёт могут заблокировать, а информацию передать правоохранителям.

Чтобы избежать проблем с налоговой, выбирайте для обслуживания надежный и клиентоориентированный банк, который всегда поможет разобраться со спорными моментами.

