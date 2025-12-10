Альтернативные платежи в Сбере превысили 5 триллионов рублей

Россияне всё чаще платят безналичным способом без использования пластиковой карты. По итогам 2025 года сумма оплаты альтернативными способами в Сбере превысила 5 триллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Динамичнее всего развиваются платежи по биометрии. За год обороты по оплате улыбкой увеличились в 7 раз — с 21 миллиарда до 154 миллиардов рублей. А количество таких операций выросло в 6,7 раза — до 195 миллионов операций. Данный способ оплаты уже используют 5,5 миллиона человек, 1,5 миллиона из которых — активные пользователи сервиса.

Сервис Вжух, позволяющий расплачиваться с помощью IPhone, продемонстрировал самый быстрый рост. С конца августа, когда он был запущен, его использовали 3,2 миллиона человек. Оборот по картам Сбера составил 34 миллиарда рублей. В декабре сервис стал доступен для владельцев смартфонов на базе Android.

Онлайн-оплатой SberPay без необходимости ввода карты ежемесячно пользуются 34 миллиона пользователей. За 2025 год оборот составил более 2,7 триллиона рублей.

Сервис MultiQR, который позволяет платить по QR-коду, каждый месяц используют 14 миллионов клиентов Сбербанка и около 9 миллионов клиентов банков-партнёров. Оборот по оплате этим способом превысил 1,28 триллиона рублей.

Около 5 миллионов пользователей ежемесячно используют оплату через SberPay NFC — сервис, с помощью которого покупки оплачивают смартфонами на Android. Оборот оплаты по SberPay NFC достиг 1,2 триллиона рублей.

Альтернативные способы оплаты из экспериментальной опции превратились в полноценный массовый стандарт. Наши клиенты всё чаще платят не картой, а лицом, смартфоном, QR-кодом или Вжух — так, как им удобнее в конкретный момент, — приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царёва.

По его словам, российский рынок переходит к новому этапу — к умным и незаметным для пользователя финансовым технологиям. Задача Сбера — сделать так, чтобы оплата занимала секунды и вообще не отвлекала людей от их реальной жизни, заключил Царёв.

