Сбер расширил привилегии в премиальных программах

Сбер расширил формат премиального обслуживания с выбором тематических категорий на всю страну. Первоначально такая система действовала в экспериментальном режиме только для жителей Северо-Западного федерального округа.

Как работает новая система

Тематическую систему льгот ввели для пользователей премиального обслуживания Сбера. Банк предлагает две программы для клиентов с высоким статусом:

«СберПремьер» доступен для тех, кто тратит 350 тысяч рублей или хранит на личных счетах, вкладах и инвестиционных продуктах банка от 6 миллионов рублей.

доступен для тех, кто тратит 350 тысяч рублей или хранит на личных счетах, вкладах и инвестиционных продуктах банка «СберПервый» для тех, кто хранит на счетах от 10 миллионов рублей.

Теперь по всей России пользователи «Нового СберПремьера» и «Нового СберПервого» могут выбирать пакет «Путешествия», «Здоровье», «Спорт и красота» или «Развлечения». Категории открываются в зависимости от уровня программы.

Для «СберПремьера»:

1-й и 2-й уровень — только стандартный пакет «Путешествия»;

3-й уровень — на выбор один из пакетов «Путешествия», «Здоровье», «Спорт и красота», «Развлечения».

Для «СберПервого»:

от 10 миллионов рублей — «Путешествия» по умолчанию, на выбор одна из трёх категорий: «Здоровье», «Спорт и красота», «Развлечения».

— «Путешествия» по умолчанию, на выбор одна из трёх категорий: «Здоровье», «Спорт и красота», «Развлечения». от 30 миллионов рублей — «Путешествия» и «Здоровье» по умолчанию, на выбор дополнительно «Спорт и красота» или «Развлечения».

Как подключить

Пакет «Путешествия» автоматически подключается пользователям обеих премиальных программ. Клиент может изменять категории, но если ещё не использовал ранее выбранную в текущем месяце. Процесс активации и смены пакетов привязан к 7-му числу каждого месяца.

Что входит в категории

Стандартный пакет «Путешествия» предполагает 6 проходов в бизнес-залы по всему миру, возмещение расходов в ресторанах в аэропортах и на железнодорожных вокзалах (до 6 визитов), компенсацию расходов на такси до аэропорта и ж/д вокзала и обратно.

Пользователи с подключением категории «Здоровье» получат возможность бесплатной сдачи анализов по направлению врача и их расшифровку, а также до 10 консультаций со специалистами любого направления для себя или своих детей до 18 лет. В некоторых городах доступен выезд врача на дом.

В пакете «Спорт и красота» клиенты получают баллы сервиса «Фитмост». Доступно 100 баллов в месяц — их можно тратить на услуги фитнеса, салоны красоты, массаж и спа.

При выборе категории «Развлечения» пользователь бонусами Спасибо возвращает себе полную или частичную стоимость билетов на культурные мероприятия при покупке через Афиша.ru. Клиенты «СберПремьера» на третьем уровне программы со счетами от 6 миллионов рублей могут вернуть до 5000 бонусами Спасибо. А для пользователей «СберПервого» предусмотрена градация: с суммой на счетах от 10 миллионов можно получить до 5000 бонусов, а от 30 миллионов — до 7000 бонусов.

А для тех, кто предпочитает качественный контент дома — без очередей и суеты — в подписке СберПрайм доступны сотни документальных фильмов.

Недавно мы проанализировали и сравнили премиальные программы трёх крупных банков: Сбера, Альфа-Банка и Т-Банка. В Сбере представлен самый широкий набор сервисов: от консультаций врачей и юристов до онлайн-кинотеатров и лайфстайл-сервиса. Он подойдёт тем, кто хочет получать максимум выгоды в одном месте. Условия в Т-Банке подойдут активным путешественникам, а в Альфа-Банке — тем, кто путешествует по России и ценит простоту и стабильность.

