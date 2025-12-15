Сбер первым запустил межбанковские переводы по QR-коду между физлицами

Сбер первым в России запустил межбанковские переводы по QR-коду для физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба банка. Теперь его клиенты могут переводить деньги, сканируя код из приложения клиентов другого банка и наоборот. Это упрощает взаиморасчёты, а также сбор средств и оплату товаров.

© Dacharlie/iStock.com

Новый сервис позволяет генерировать в приложении банка QR-код и произвести оплату со счёта в другой кредитной организации. Код можно отобразить на экране, распечатать, отправить в мессенджеры или соцсети. Для перевода достаточно отсканировать его через стандартную камеру смартфона или банковское приложение.

Вторым партнёром в этом проекте выступил Т-Банк. Теперь его клиенты могут через своё приложение сканировать код, сформированный в приложении Сбера, и наоборот. Клиентам других банков новая опция пока недоступна.

Ранее созданный в СберБанк Онлайн QR-код на перевод был доступен только клиентам Сбера, отметил старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых.

Решение ориентировано на удобство клиентов и не требует дополнительного оборудования. Оно исключает ошибки при вводе реквизитов и номера телефона, экономит время и упрощает процесс сбора денег с нескольких человек, если они клиенты разных банков. Для самозанятых и микробизнеса технология также станет удобным инструментом мгновенного приёма платежей.

Новый функционал уже доступен клиентам Сбера, использующим смартфоны на Android с версии 17.0.

Альтернативные платежи в Сбере превысили 5 триллионов рублей