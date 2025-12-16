Клиенты Сбера смогут оплачивать покупки частями в магазинах

Сбербанк первым в России адаптировал свой онлайн-сервис оплаты товаров частями для использования на биометрических терминалах. Теперь стоимость покупки можно будет разделить на несколько долей при оплате в торговой точке, сообщает пресс-служба банка.

С помощью сервиса под названием «Плати частями» можно оплатить покупки на сумму до 150 тысяч рублей. При использовании биометрических терминалов клиентам будет доступна кнопка «Оплатить частями». Такой способ оплаты для некоторых покупок будет рекомендовать встроенная ML-модель после оценки склонности клиента к использованию рассрочки.

Пока что опция работает лишь на части терминалов с «Оплатой улыбкой», но это только первый этап проекта. В дальнейшем к системе смогут подключиться и другие продавцы, для которых актуальна оплата частями. В том числе такая технология будет работать в крупных федеральных сетях.

С момента старта проекта, ещё до его выхода в офлайн, клиентами сервиса «Плати частями» стали 1,5 миллиона человек.

Запуск сервиса «Плати частями» в офлайн откроет новые возможности для наших клиентов. Этот шаг позволяет интегрировать привычный для пользователей онлайн-опыт в реальный мир, предоставляя гибкость и удобство в процессе покупок. Мы уверены, что такое решение будет востребовано на рынке, обеспечивая комфорт и прозрачность финансовых операций, — заявил директор дивизиона «Товарное кредитование» департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Дмитрий Блинов.

Выбор способа оплаты при использовании сервиса целиком остаётся на усмотрение покупателя. Можно провести транзакцию с помощью обычной банковской карты, «Оплаты улыбкой», бесконтактной системы Вжух или устройства с NFC.

