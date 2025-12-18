Россияне оплатили улыбкой покупки на 136,7 миллиарда рублей

В 2025 году россияне оплатили улыбкой товаров и услуг на 136,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Сбера. Банк продолжает подводить итоги 2025 года.

В топ-5 городов по числу таких покупок вошли Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Химки и Пермь. Абсолютным лидером по среднему чеку покупок, оплаченных с помощью технологии распознавания лиц, стали Химки. Средний чек при Оплате улыбкой составил 1117 рублей.

В 2025 году клиенты Сбера также активно пользовались бонусами Спасибо. С начала года они заработали 99,4 миллиарда бонусов и потратили 105,3 миллиарда. Активнее всего программой лояльности Сбера пользовались в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

Кроме того, Сбер зафиксировал рост интереса россиян к сбережениям. Число клиентов, получивших процентный доход по вкладам за 2025 год, выросло в 1,8 раза, до 72 миллионов человек. Сумма заработанных процентов увеличилась в 2,4 раза.

Объём переводов между счетами клиентов Сбера за год составил 38,4 триллиона рублей. Больше всего денег друг другу переводили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Химок, Краснодара и Екатеринбурга. При этом Химки впервые попали в топ-5 этого рейтинга.

Химки также стали лидером по среднему чеку трат на домашних животных — 1861 рубль. Для сравнения: в Москве показатель составил 1742 рубля. Всего клиенты Сбера в 2025 году потратили на товары и услуги для питомцев 135 миллиардов рублей.

