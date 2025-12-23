Эксперты СберАналитики выяснили, что в регионах улыбкой платят чаще

В 2025 году альтернативные способы платежей используют чаще — их доля в общем объёме выросла более чем на 2 процентных пункта. При этом доля оплат улыбкой выросла более чем в 10 раз. Такие данные получили эксперты СберАналитики в рамках исследования «Итоги года со Сбером 2025».

По данным исследования, доля альтернативных платежей через терминалы за 2025 год увеличилась с 21,28 до 23,56%. В количественном выражении число таких операций выросло на 10,67%.

Наибольшей популярностью такие способы расчётов пользовались в Московском регионе: здесь они выросли с 23,23 до 25,28%. То есть каждая четвёртая оплата через терминал происходила по QR-коду, NFC или биометрии. В регионах доля альтернативных платежей выросла с 20,69 до 23,03%.

Самый большой рост показала оплата улыбкой: её доля выросла с 0,052 до 0,49%, то есть больше чем в 10 раз. При этом в регионах по биометрии платили чаще, чем в столице: 0,51% против 0,4%.

За 2025 год количество операций по биометрии в Сбере выросло в 6,7 раза — с 29 миллионов до 195 миллионов операций. Всего этот способ оплаты попробовали более 5,5 миллиона человек.

Доля платежей по NFC снизилась:

в целом по стране — с 9,95 до 9,43%;

в Москве — с 9,78 до 8,57%;

в регионах — с 10,03 до 9,7%.

Активнее всего альтернативными способами оплаты пользовались граждане в возрасте 25–34 лет. Они оплачивали ими 29,63% покупок. Пользователи старше 65 лет применяли их реже всего: на долю альтернативных методов у них пришлось 11,09% трат.

Оплата биометрией наиболее популярна у людей в возрасте 35-44 лет (0,75% покупок), QR-код — у молодёжи от 18 до 24 лет (18,59%), NFC — у россиян от 35 до 44 лет (12,88%).

