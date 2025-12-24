Как «заморозить» оплату ЖКУ на Новый год

Вы уезжаете из квартиры на новогодние праздники, чтобы навестить родных или просто сменить обстановку? Не переплачивайте за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и оформите перерасчёт. Рассказываем, как избежать лишних трат и насладиться новогодними каникулами без мыслей о «капающих» счётчиках за воду и свет.

Когда можно оформить перерасчёт за ЖКУ

Закон допускает возможность снизить сумму в квитанции за коммунальные услуги, если в доме или квартире отсутствуют приборы учёта и нет технической возможности их установить, сказал «Рамблеру» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он отметил, что, когда счётчики установлены, начисления происходят по факту потребления, поэтому предпринимать никаких действий не нужно.

Для семьи из трёх человек, уехавшей на две недели, экономия порой достигает ощутимых значений. Особенно если тарифы в регионе высокие. За новогодний отпуск в 15–20 дней можно сэкономить около 3 тысяч рублей на коммунальных платежах. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Перерасчёт возможен за:

холодную и горячую воду;

водоотведение;

газ;

вывоз мусора.

Платежи за содержание жилья и отопление, а также за капитальный ремонт останутся без изменений, отметил эксперт.

Главное условие для перерасчёта — отсутствие в квартире более пяти полных календарных дней подряд, подчеркнул Бондарь.

Есть нюанс, о котором часто забывают. День отъезда и день возвращения в этот период не входят. Например, если вы покинули жильё 1 января, а вернулись 10-го, то, скорее всего, учтут только восемь суток отсутствия. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Обратите внимание. Пересчитать платёж за ЖКУ можно, даже если в квартире отсутствовал лишь один из зарегистрированных жильцов.

Как подать на перерасчёт за ЖКУ

Обратитесь в свою управляющую компанию (УК) или ресурсоснабжающую организацию (РСО). Подать заявление можно напрямую в УК или РСО, а также на портале mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги.Дом».

Какие документы нужны для перерасчёта за ЖКУ

Приложите к заявлению:

Акт обследования квартиры для подтверждения отсутствия технической возможности поставить счётчики.

для подтверждения отсутствия технической возможности поставить счётчики. Доказательства отсутствия жильца в квартире. Это могут быть: именные билеты, счёт из гостиницы или отеля, приказ о командировке, справка из дачного или садового товарищества о пребывании на даче, справка из санатория.

Заявление обычно рассматривают до пяти рабочих дней.

Сроки подачи заявления на перерасчёт за ЖКУ

Подать на перерасчёт платы за ЖКУ можно как до отъезда, так и после, сказал Бондарь. Во втором случае необходимо направить заявление в течение 30 дней после возвращения.

Почему могут отказать в перерасчёте за ЖКУ

Не успели вовремя подать заявление.

Приложили неполный комплект документов.

Предоставили недостоверную информацию.

Квартира не соответствует требованиям для получения права на перерасчёт за ЖКУ.

Заявление подал человек, не являющийся получателем услуг, и не предоставил документ, подтверждающий полномочия.

Коротко о перерасчёте за ЖКУ при долгом отсутствии

Оформить перерасчёт за коммунальные услуги можно, если вы отсутствуете дома более пяти полных календарных дней. Но нужно доказать, что в вашей квартире технически невозможно установить счётчики.

Перерасчёт возможен за холодную и горячую воду, водоотведение, газ и вывоз мусора. Остальные платежи обязательные.

Заявление можно подать до отъезда или в течение 30 дней после возвращения.

