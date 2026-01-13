Эксперты рассказали, как пользоваться кредиткой с умом

Кредитка способна выручить, когда срочно нужны деньги. Однако при неосторожном обращении она может стать причиной долгов. Но при грамотном использовании можно получить не только максимум выгоды от повседневных трат, но и улучшить кредитную историю, если вовремя вносить платежи. Эксперты поделились рекомендациями, как распоряжаться кредитными картами с умом, минимизировать риски и увеличить получаемую выгоду.

Что такое кредитная карта и как она работает

Кредитная карта — инструмент, предоставляющий доступ к заёмным деньгам. Банк выдаёт их в долг в рамках определённого лимита. Отличие от дебетовой карты заключается в источнике средств: на дебетовой хранятся ваши личные сбережения, а кредитная позволяет пользоваться деньгами банка.

Величина доступного кредитного лимита определяется персонально для каждого клиента. На размер суммы влияют:

уровень вашего дохода;

кредитный рейтинг;

объём имеющихся у вас текущих долговых обязательств.

У кредиток как правило есть грейс‑период — отрезок времени, в течение которого займом можно пользоваться бесплатно. Однако, если задолженность не будет погашена до окончания этого срока, банк начнёт начислять проценты. Для сохранения льготных условий необходимо каждый месяц вносить минимальный платёж — как правило, он составляет от 3 до 10% общей суммы задолженности.

Плюсы и минусы кредитных карт

Преимущества кредитных карт перечисляют эксперты ГК Lime Credit Group (МФК «Лайм-Займ»):

Доступ к заёмным средствам . Кредиткой удобно пользоваться и оплачивать покупки, если собственных средств недостаточно. Это особенно актуально в экстренных ситуациях или при совершении крупных покупок. Например, если сломалась бытовая техника или срочно понадобилось оплатить медицинские услуги.

. Кредиткой удобно пользоваться и оплачивать покупки, если собственных средств недостаточно. Это особенно актуально в экстренных ситуациях или при совершении крупных покупок. Например, если сломалась бытовая техника или срочно понадобилось оплатить медицинские услуги. Беспроцентный период . Обычно банки предоставляют льготный период, в течение которого проценты по кредитной карте не начисляются.

. Обычно банки предоставляют льготный период, в течение которого проценты по кредитной карте не начисляются. Бонусы. Многие банки предлагают клиентам приятные бонусы в виде кешбэка и скидок за использование карты.

В условиях высоких депозитных ставок кредитка даёт возможность пользоваться заёмными средствами для оплаты ежедневных расходов, не отвлекая деньги с вкладов и накопительных счетов. Дмитрий Грицкевич управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Однако у кредитных карт есть и недостатки, отмечают эксперты ГК Lime Credit Group:

Задолженность увеличивается за счёт начисления процентов , если клиент не возвращает долг в рамках льготного периода.

, если клиент не возвращает долг в рамках льготного периода. Банки могут взимать дополнительные комиссии за обслуживание и операции по карте. Это дополнительные расходы для заёмщика.

за обслуживание и операции по карте. Это дополнительные расходы для заёмщика. Грейс может распространяться не на все транзакции. Часто он не действует при снятии наличных и на переводы.

может распространяться Часто он не действует при снятии наличных и на переводы. Увеличивается вероятность неконтролируемых расходов. В связи с тем, что на карте есть постоянный лимит, возникает желание потратить больше, чем можешь себе позволить.

Ставки по кредитным картам — одни из самых высоких среди других видов потребительского кредитования. Поэтому выход за границы установленного грейс-периода грозит существенной переплатой. Ольга Дайнеко эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф»

Как кредитная карта влияет на кредитную историю

Кредитка даёт возможность повлиять на кредитный рейтинг своего владельца, отмечают в ГК Lime Credit Group. Это как плюс, так и минус, в зависимости от финансового поведения человека, подчёркивают эксперты.

Как использовать карту для улучшения кредитного рейтинга

Своевременные платежи. Регулярное внесение минимальных платежей, полное погашение долга в льготный период демонстрируют вашу надёжность и повышают рейтинг.

Регулярное внесение минимальных платежей, полное погашение долга в льготный период демонстрируют вашу надёжность и повышают рейтинг. Длительная история использования . Чем дольше вы активно и без просрочек пользуетесь картой, тем выше доверие кредиторов.

. Чем дольше вы активно и без просрочек пользуетесь картой, тем выше доверие кредиторов. Разумное количество карт. Одна‑две активные карты ведут к улучшению кредитной истории. Но их чрезмерное количество повышает вашу потенциальную кредитную нагрузку и негативно сказывается на рейтинге.

Рекомендации по использованию кредитной карты

Погашайте полную сумму долга до окончания грейс-периода . Так вы избежите процентов и покажете, что умеете управлять заёмными средствами без переплат.

. Так вы избежите процентов и покажете, что умеете управлять заёмными средствами без переплат. Контролируйте расходы . Установите в приложении лимит трат на неделю или месяц. Это предотвратит импульсные покупки и накопление непосильного долга.

. Установите в приложении лимит трат на неделю или месяц. Это предотвратит импульсные покупки и накопление непосильного долга. Регулярно проверяйте выписку . Так вы сможете следить за своей задолженностью и вовремя вносить платежи.

. Так вы сможете следить за своей задолженностью и вовремя вносить платежи. Избегайте частых заявок на новые карты. Каждая заявка оставляет след в кредитной истории. Подавайте её только при реальной необходимости.

Каждая заявка оставляет след в кредитной истории. Подавайте её только при реальной необходимости. Закрывайте ненужные карты . Кредитные счета могут вызывать вопросы при одобрении крупных кредитов.

. Кредитные счета могут вызывать вопросы при одобрении крупных кредитов. Следите за кредитной нагрузкой. Суммарный долг по всем картам и кредитам не должен превышать 30–50% вашего ежемесячного дохода.

Как заработать с помощью кредитной карты

Кредитная карта — не только источник заёмных средств, но и инструмент для получения дохода. Разберём, как можно зарабатывать с помощью кредитки.

Бонусные программы и кешбэк

Банки предлагают программы лояльности, позволяющие вернуть часть потраченных денег. Как это работает:

за каждую покупку по карте вы получаете кешбэк (обычно 1–5%) или бонусные баллы;

бонусы конвертируются в рубли, товары, услуги или мили для путешествий;

некоторые категории покупок дают повышенный кешбэк.

Для получения максимальной выгоды выбирайте карту под свои траты. Если много покупаете продуктов — ищите кешбэк в супермаркетах. Если часто ездите — карту с бонусами за топливо и такси. Банки периодически повышают кешбэк в отдельных категориях. Планируйте покупки с учётом акций.

Совмещение кредитной и дебетовой карты

Этот метод основан на принципе заработка на разнице процентных ставок и правильном распределении собственных средств. Основная идея заключается в следующем:

Все текущие расходы осуществляются исключительно с использованием кредитной карты.

Ваши собственные денежные средства размещаются на отдельном накопительном счёте или депозите, приносящем проценты.

До истечения льготного периода («грейс-период»), предоставляемого вашей кредитной картой, вы своевременно погашаете задолженность, используя заработанные проценты и личные накопления.

Как зарабатывать с помощью кредитки: все способы

Как правильно выбрать кредитную карту

Обзор ключевых параметров

При выборе платёжного инструмента сравнивайте условия по разным кредитным картам:

Лимит. Запрашивайте лимит, соответствующий вашим действительным потребностям. Избыточный лимит провоцирует неоправданные траты.

Запрашивайте лимит, соответствующий вашим действительным потребностям. Избыточный лимит провоцирует неоправданные траты. Процентная ставка. От неё зависит переплата, если не отдать долг вовремя.

От неё зависит переплата, если не отдать долг вовремя. Комиссии . Сравнивайте комиссии за обслуживание, транзакции, обналичивание средств, уведомления.

. Сравнивайте комиссии за обслуживание, транзакции, обналичивание средств, уведомления. Бонусы и кешбэк. Подбирайте карту под свои регулярные траты.

Подбирайте карту под свои регулярные траты. Грейс‑период. Грейс-период в разных банках различается — чем он дольше, тем дольше можно возвращать задолженность без процентов. При выборе карты учитывайте, как рассчитывается начало такого периода — с момента покупки или с начала расчётного месяца.

Популярные виды кредитных карт

С бесплатным обслуживанием. Подходит для тех, кто хочет минимизировать расходы на карту. Среди них: кредитная СберКарта от Сбера; «Халва» от Совкомбанка; «120 дней без процентов» от банка Уралсиб.

С кешбэком. Для активных покупателей, которые регулярно тратят деньги на карте. Такие карты есть у Т-Банка, Газпромбанка, Сбера.

Для путешествий. Позволяют путешественникам получать мили за покупки, иногда включают бесплатный доступ в бизнес‑залы аэропортов, страхование для выезжающих за рубеж. Например, кредитная карта для путешествий от Сбера или All Airlines от Т‑Банка.

С длинным грейс-периодом. Такую кредитную карту можно выбрать тем, кто планирует крупные траты. Например, есть в ПСБ («180 дней без %»), в МКБ («Можно больше»).

Как выгодно использовать кредитную карту

При правильном обращении кредитная карта способна стать вашим финансовым помощником. Вот ключевые правила, позволяющие получать выгоду и не переплачивать:

Рационально используйте грейс‑период. Уточните, сколько дней длится грейс, и планируйте крупные траты на начало расчётного цикла — это даст максимально возможный срок для возврата средств. Погашение долга в установленные сроки избавит вас от процентных начислений. Избегайте снятия наличных и переводов. Подобные операции чаще всего сопровождаются комиссиями, а проценты по ним начинают начисляться сразу — без грейса. Подбирайте подходящий способ погашения. Полное досрочное погашение долга помогает оперативно закрыть обязательства и вновь получить доступ к полному кредитному лимиту. Если полной суммы нет, лучше вносить чуть больше минимального платежа ежемесячно. Минимальные выплаты приводят к высокому финансовому напряжению ближе к концу льготного периода. Не воспринимайте деньги на кредитной карте как собственные. Важно объективно оценивать свой личный лимит допустимых трат, перспективы своевременного возврата одолженных у банка денег.

Если с финансовой дисциплиной есть проблемы, кредитка может стать долговой ловушкой, подчёркивает Дайнеко. Деньги на кредитке создают иллюзию доступности и провоцирует человека делать импульсивные покупки, предупреждают в ГК Lime Credit Group.

Как избежать ошибок и защитить себя от мошенников

При использовании кредитки важно соблюдать базовые правила финансовой безопасности, сообщает Дайнеко:

сохраняйте конфиденциальность ПИН-кода, кода безопасности кредитной карты с её оборотной стороны;

не передавайте карту третьим лицам, не оставляйте её без присмотра;

не переходите для оплаты по присланным от неизвестных лиц ссылкам;

не совершайте покупки на сомнительных сайтах;

регулярно обновляйте пароли к платёжным сервисам;

незамедлительно заблокируйте карту, если её данные были скомпрометированы. Сообщите о случившемся в банк.

Как пользоваться кредитной картой с умом

Кредитка — удобный инструмент для решения срочных финансовых задач и совершения крупных покупок. С другой стороны — это источник потенциальных рисков при неграмотном использовании.

Оценивайте свои возможности по погашению долга и не превышайте разумный уровень трат. Соблюдайте сроки внесения платежей, чтобы не потерять льготный период и не столкнуться с высокими процентами.

Следуйте правилам конфиденциальности: никогда не передавайте карту третьим лицам, не раскрывайте коды, избегайте сомнительных сайтов и подозрительных ссылок.

