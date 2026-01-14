У россиян появилась новая альтернатива при оплате в магазинах

У россиян появилась возможность автоматически применять карту лояльности «ВкусВилла» при расчёте в магазинах сети без дополнительных действий на кассе. Теперь они смогут использовать любой способ оплаты — карту, NFC, QR-код, оплату улыбкой или при помощи Вжух от Сбера. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

© Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

При первой же оплате со счёта Сбера карта магазина автоматически сохранится в приложении СберБанк Онлайн. Система будет узнавать клиента при каждой следующей покупке, включая оплату улыбкой на биометрических терминалах, и применять все доступные скидки и бонусы. Проверить баланс баллов «ВкусВилла» также можно будет в один клик в мобильном приложении банка.

Функция работает в пилотном режиме и пока только в нескольких магазинах. По истечении эксперимента она станет доступна во всех торговых точках сети, а также в других магазинах, чьи точки оснащены кассами «Эвотор» и подключены к платформе «ЭвоБонус».

