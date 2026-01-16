Назван наиболее удачный способ хранения денег

Способ хранения денежных средств влияет на их сохранность, удобство использования и потенциал увеличения. Мы расскажем, как и где правильно хранить деньги, чтобы защитить их от кражи и получать финансовую выгоду. Советы экспертов помогут разобраться, когда лучше выбирать карту, наличные или накопительный счёт.

© golubovy/iStock.com

Хранение денег наличными

Несмотря на распространение безналичных платежей, хранение денег наличными стало популярнее у населения. К концу 2025 года этот способ выбирал 31% россиян, что больше на 6% по сравнению с декабрём 2024 года (25%). Такие данные приводит Банк России.

Наличные пользуются популярностью, поскольку обеспечивают доступность в любой ситуации: не нужны банковские приложения, интернет‑соединение, платёжные терминалы. Однако эксперты, опрошенные «Рамблером», сходятся во мнении, что наличные должны составлять лишь ограниченную долю сбережений, поскольку они не защищены от инфляции.

Плюсы

Независимость от банковской системы . Наличные не зависят от работы банков, интернета или платёжных систем. Вы можете расплачиваться даже при отключении электричества или технических проблемах.

. Наличные не зависят от работы банков, интернета или платёжных систем. Вы можете расплачиваться даже при отключении электричества или технических проблемах. Конфиденциальность . Операции с наличными сложнее отследить.

. Операции с наличными сложнее отследить. Психологический комфорт . Многие люди чувствуют большую уверенность, имея запас денег на руках.

. Многие люди чувствуют большую уверенность, имея запас денег на руках. Контроль расходов. Расплачиваясь купюрами, человек лучше осознаёт траты и реже совершает импульсивные покупки.

Минусы

Обесценивание . Деньги, хранящиеся дома, теряют покупательную способность из-за инфляции.

. Деньги, хранящиеся дома, теряют покупательную способность из-за инфляции. Физические риски. Наличные могут быть украдены, уничтожены в результате пожара или затопления.

Наличные средства подходят для моментального доступа к деньгам, если они срочно необходимы. Целесообразно постоянно держать при себе небольшую сумму размером в 2–3 тысячи рублей. Она подстрахует на случай, если будет невозможно оплатить безналичным способом. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Советы по безопасному хранению наличных дома

Если вы намерены хранить деньги дома, необходимо обеспечить их защиту от хищения и физической деформации. Лучше всего с этими функциями справляется сейф:

Взломостойкий и огнеупорный . Такая комбинация минимизирует риски как при попытке кражи, так и в случае пожара.

. Такая комбинация минимизирует риски как при попытке кражи, так и в случае пожара. С креплением к стене или полу . Чтобы хранилище нельзя было вынести из квартиры.

. Чтобы хранилище нельзя было вынести из квартиры. Со скрытой установкой. Встраиваемые модели, размещённые в стеновых нишах или под полом, существенно снижают вероятность обнаружения.

Для предотвращения деформации денег от влаги, пыли, грызунов применяйте водонепроницаемые пакеты, упаковку, герметичные контейнеры.

При отсутствии сейфа распределяйте сумму между несколькими хранилищами. Это снизит потери в случае обнаружения одного из тайников.

Не размещайте наличные в стандартных местах:

в шкафах;

книгах;

кухонных ёмкостях;

бытовых приборах.

Никому не разглашайте информацию о местонахождении вашего домашнего хранилища.

Если вы хотите держать большую сумму наличных, лучше арендовать банковскую ячейку. Эта услуга предоставляется за плату, но в случае хранения крупной суммы данный способ может быть оправдан — он безопаснее, чем любой тайник в квартире.

Банковская ячейка: сколько стоит и для чего нужна

Хранение денег на банковской карте

Банковская карта — одно из самых популярных платёжных средств. Но, несмотря на его удобство, это не лучший инструмент для хранения денег, считают эксперты.

Преимущества

Удобство расчётов . Деньгами с банковской карты можно мгновенно оплачивать покупки в онлайн- и офлайн-магазинах.

. Деньгами с банковской карты можно мгновенно оплачивать покупки в онлайн- и офлайн-магазинах. Кешбэк . За покупки по карте часто часть суммы возвращается на счёт в виде кешбэка. Это позволяет снизить реальные затраты.

. За покупки по карте часто часть суммы возвращается на счёт в виде кешбэка. Это позволяет снизить реальные затраты. Страхование средств . Деньги на карточном счёте застрахованы. При банкротстве финансового учреждения или потере лицензии клиент получит возмещение до 1,4 миллиона рублей.

. Деньги на карточном счёте застрахованы. При банкротстве финансового учреждения или потере лицензии клиент получит возмещение до 1,4 миллиона рублей. Доход на остаток. Некоторые банки начисляют проценты на остаток по карте. Это частично компенсирует инфляционные потери.

Недостатки

Риск мошенничества . Хранение денег на карте связано с угрозами хищения данных, снятия денег мошенниками при потере или краже пластикового носителя.

. Хранение денег на карте связано с угрозами хищения данных, снятия денег мошенниками при потере или краже пластикового носителя. Ограничения на обналичивание . Банки устанавливают ежедневные и месячные лимиты на такие операции.

. Банки устанавливают ежедневные и месячные лимиты на такие операции. Комиссии и платы . Возможны списания за обслуживание карты, уведомления, переводы сверх лимита.

. Возможны списания за обслуживание карты, уведомления, переводы сверх лимита. Блокировка счёта. При подозрении на мошеннические операции счёт могут временно заблокировать, что не позволит распоряжаться собственными деньгами.

Карту стоит выбирать в качестве удобного средства для повседневных расчётов, поездок и онлайн-покупок. Также этот инструмент подходит, если вы хотите автоматически отслеживать свои траты и получать кешбэк. Мария Иваткина Эксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России

Рекомендации по выбору карт с выгодными условиями

Чтобы выбрать наиболее выгодную карту, определитесь с целью:

для ежедневных трат — ищите высокий кешбэк на нужные категории;

— ищите высокий кешбэк на нужные категории; для хранения средств — обращайте внимание на процент на остаток;

— обращайте внимание на процент на остаток; для путешествий — выбирайте карты с милями или кешбэком за билеты и отели.

Сравните кешбэк и бонусы по разным картам. Проверьте, какие категории товаров участвуют в программе лояльности. Узнайте, как начисляют кешбэк: на карту, бонусами, баллами.

Сопоставьте выгоду с затратами: оцените стоимость обслуживания, СМС-информирования, комиссии за обналичивание и переводы.

Выбираем карту правильно: советы по выбору выгодных условий

Хранение денег на накопительном счёте

Накопительный счёт обеспечивает доступ к сбережениям и возможность получать доход. Его владелец может пополнять и изымать средства, а на остаток кредитная организация начисляет процент.

Плюсы

Защита от инфляции . Доход на накопительном счёте частично или полностью компенсирует обесценивание денег. Чем выше ставка, тем эффективнее сглаживается инфляционный эффект.

. Доход на накопительном счёте частично или полностью компенсирует обесценивание денег. Чем выше ставка, тем эффективнее сглаживается инфляционный эффект. Страхование . Сбережения на накопительном счёте застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей.

. Сбережения на накопительном счёте застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей. Дисциплина сбережений . Более сложный, чем по карте, доступ к средствам снижает риск спонтанных трат. Это помогает придерживаться финансовой стратегии и накапливать целевые суммы.

. Более сложный, чем по карте, доступ к средствам снижает риск спонтанных трат. Это помогает придерживаться финансовой стратегии и накапливать целевые суммы. Сохранность средств при потере карты. Если основная сумма лежит на накопительном счёте, при потере карты деньги останутся в безопасности — похитить их будет невозможно.

Минусы

Плавающая ставка . Банк вправе в одностороннем порядке скорректировать ставку по счёту. Это снижает долгосрочную предсказуемость дохода.

. Банк вправе в одностороннем порядке скорректировать ставку по счёту. Это снижает долгосрочную предсказуемость дохода. Невысокая доходность . Накопительные счета обычно дают меньший процент, чем вклады с фиксированным сроком.

. Накопительные счета обычно дают меньший процент, чем вклады с фиксированным сроком. Зависимость дохода от способа начисления процентов . Проценты по счёту могут начислять на ежедневный остаток или минимальный за месяц. Во втором случае продукт выгоден, только если постоянно держать на нём определённую сумму.

. Проценты по счёту могут начислять на ежедневный остаток или минимальный за месяц. Во втором случае продукт выгоден, только если постоянно держать на нём определённую сумму. Дополнительные условия. Некоторые банки предлагают хороший процент только при определённой сумме трат или поддержании минимального остатка.

Накопительный счёт следует открывать для создания финансовой подушки безопасности с быстрым доступом к деньгам на случай непредвиденных расходов. А также для накоплений на конкретные цели. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Как выбрать накопительный счёт

Чтобы выбрать наиболее выгодный накопительный продукт:

Сравните ставки . Обратите внимание на акционные ставки для новых клиентов, их срок действия. Узнайте базовую ставку после окончания акции.

. Обратите внимание на акционные ставки для новых клиентов, их срок действия. Узнайте базовую ставку после окончания акции. Разберитесь, как начисляются проценты . Лучше, если проценты начисляют на ежедневный, а не на минимальный остаток.

. Лучше, если проценты начисляют на ежедневный, а не на минимальный остаток. Проверьте условия для повышенной ставки . Есть ли требования к неснижаемому остатку, обязательным тратам по карте.

. Есть ли требования к неснижаемому остатку, обязательным тратам по карте. Оцените лимиты. Банки могут устанавливать лимиты по максимальной сумме для начисления процентов, на снятие наличных.

Как пользоваться накопительными счетами максимально выгодно

Комбинированный подход к хранению денег

Комбинированный подход хранения сбережений предполагает распределение средств. Часть денег можно держать наличными, другую часть — на карте, а третью — на накопительном счёте. Долгосрочные накопления можно разместить на вкладе или инвестировать.

Этот метод позволяет сохранять мгновенный доступ к части денег, получать доход и минимизировать риски потери накоплений.

Я бы рекомендовала не выбирать один «идеальный» способ. Распределяйте средства между разными инструментами и валютами (например, рублями и юанями), чтобы снизить риски. Мария Иваткина Эксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России

Финансовую подушку безопасности, равную расходам на 3–6 месяцев, можно хранить на накопительном счёте для быстрого доступа, считает Иваткина. Отдельный счёт или вклад можно использовать для финансовых целей, таких как отпуск или крупная покупка, добавляет эксперт.

Где хранить деньги: выводы

Наличные предоставляют мгновенный доступ к средствам в любых обстоятельствах, но подвержены инфляции и физическим угрозам.

Банковские карты удобны для повседневных расчётов и дают возможность получать кешбэк, однако сопряжены с рисками мошенничества и ограничениями.

Накопительные счета позволяют компенсировать инфляцию, но не дают возможность получить запланированный доход.

Оптимальным решением становится комбинированный подход: распределение сбережений между наличными, картой и накопительным счётом. Такой баланс позволяет одновременно: сохранять ликвидность, минимизировать риски потери капитала и получать пассивный доход.

Чем отличается вклад от накопительного счёта