Как сделать, чтобы переводы по СБП всегда приходили куда нужно

Если у вас есть карты разных банков и все они привязаны к одному мобильному номеру, переводы по СБП могут приходить не туда, куда вы ожидаете. Чтобы избежать путаницы, в системе предусмотрена настройка приоритетного банка — она позволяет заранее указать, какой банк считать основным для входящих переводов. Рассказываем, как выбрать приоритетный банк, что после этого изменится для отправителя и можно ли потом изменить свой выбор.

Что такое приоритетный банк

Приоритетным в Системе быстрых платежей называют банк, который является основным для входящих переводов. Его название появляется первым в списке вариантов, и именно туда уходят деньги, если отправитель не меняет выбор вручную.

Если приоритеты не расставлены, система может предложить вариант автоматически — например, банк, куда человек уже отправлял вам переводы, или банк — партнёр вашей кредитной организации.

Настройка приоритетного банка помогает получателю переводов навести порядок в личных финансах, особенно если разные карты заведены под разные задачи, например для зарплаты, накоплений и повседневных трат. После этого ошибочных переводов не туда станет намного меньше. Отправителю денег это экономит время: ему не приходится каждый раз искать нужный банк в длинном списке.

Что такое система быстрых платежей и для чего она нужна

Как назначить приоритетный банк

Выбор приоритетного банка бесплатен и доступен в мобильных приложениях всех крупных банков. Логика действий везде примерно одинаковая, отличаются только названия разделов и расположение кнопок.

Обычно путь выглядит так:

Войдите в свой профиль пользователя. Откройте вкладку «Настройки». Выберите настройки СБП. Включите опцию «Сделать приоритетным». Введите код из СМС или пуш-уведомления, чтобы подтвердить выбор.

С этого момента банк будет отображаться как основной при переводе денег по номеру мобильного.

Важно. Приоритет устанавливается именно на банк, а не на конкретный счёт или карту. Выбрать основную карту из нескольких открытых в одном банке позволяют не все кредитные организации, но в приложениях некоторых из них такая опция есть.

Как настроить приоритетный банк в разных приложениях

СберБанк Онлайн

Зайдите в приложение и откройте профиль (значок в левом верхнем углу домашней страницы). Нажмите на шестерёнку в правом верхнем углу. Откройте раздел «Платежи». Нажмите «Система быстрых платежей». Сдвиньте ползунок «Сделать Сбер основным». Введите код из пришедшего СМС.

После этого Сбербанк станет приоритетным для входящих платежей по СБП.

Т-Банк

Зайдите в меню «Настройки» через поисковую строку в верхней части главной страницы. В разделе «Контакты и переводы» выберите «Сделать Т-Банк приоритетным». Введите пришедший в СМС код.

Нажмите на свой аватар или имя на главном экране. В открывшемся меню перейдите в «Настройки». Выберите «Переводы по номеру телефона». Выберите Альфа-Банк в окне «Основной банк». Введите код из СМС.

Важно учитывать: даже при установленном приоритетном банке отправитель всё равно видит список всех банков, к которым привязан ваш номер. Поэтому, если вам принципиально важно получить деньги на конкретную карту, лучше дополнительно сообщить об этом отправителю.

Можно ли изменить или отключить приоритетный банк

Сменить основной банк можно в любой момент — столько раз, сколько нужно. Для этого достаточно сделать приоритетным другой банк.

Полностью отказаться от приоритетов после их назначения нельзя: в СБП всегда должен быть выбран один вариант. Но можно отключить СБП в конкретном банке, чтобы он перестал участвовать в переводах.

Что важно запомнить о приоритетном банке

Приоритетным в СБП называют банк, который по умолчанию предлагается для переводов, если к вашему номеру привязано несколько карт. Он нужен, чтобы деньги приходили именно туда, куда вы рассчитываете, а отправитель не искал необходимый банк в длинном списке.

Установить или изменить приоритетный банк можно бесплатно в мобильном приложении любого крупного банка. Процедура занимает несколько минут и требует подтверждения кодом из СМС или пуш-уведомления.

Полностью отказаться от приоритетного банка нельзя, но его можно сменить или отключить участие конкретного банка в СБП. Важно помнить, что окончательный выбор банка при переводе всегда остаётся за отправителем.

